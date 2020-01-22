 Зеленский встретился с главой МВФ Георгиевой в Давосе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба главы государства.
"Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой", - говорится в подписи к видео.
Георгиева заявила, что Украина продвигается в реформах, а также в стремлении к верховенству права.
Также она надеется, что Совет директоров МВФ одобрит новую программу с Украиной.
Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина все еще нуждается в финансовой поддержке Международного валютного фонда (МВФ), однако новая трехлетняя программа расширенного финансирования EFF, предварительная договоренность о которой была достигнута в конце прошлого года с менеджментом Фонда, может стать последней.
Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно
Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.
Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.
Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...
животаПривата своего!