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 Политика Украины
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Все про:Давос (290) Зеленский (4336) МВФ (2783) Кристалина Георгиева (2)

 Зеленский встретился с главой МВФ Георгиевой в Давосе. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба главы государства.

"Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой", - говорится в подписи к видео.

Георгиева заявила, что Украина продвигается в реформах, а также в стремлении к верховенству права.

Также она надеется, что Совет директоров МВФ одобрит новую программу с Украиной.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина все еще нуждается в финансовой поддержке Международного валютного фонда (МВФ), однако новая трехлетняя программа расширенного финансирования EFF, предварительная договоренность о которой была достигнута в конце прошлого года с менеджментом Фонда, может стать последней.

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Источник: https://censor.net.ua/v3171313
 
 
 Топ комментарии
 
Надеюсь Осел хоть перед ней на коленях не унижался.
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Ха-ха, няма страшно, наша Сталинка (сега (теперь) Кристалина), е свой човек, съветски! Всичко ще предаде на Путлеристите!
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ти, касап, реЗЕдент овощний, ти довго будеш оцю стару брехню азіровську постити? Ти її вже раз з двадцять тут за три роки висрав!
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Надеюсь Осел хоть перед ней на коленях не унижался.
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янеЛох как раз сейчас на Давоском форуме такой бред несёт, что слушать стыдно. Даже речь приличную подготовить не удосужился, мелет языком как придурок прыгая с темы на тему. Тьфу!
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Ха-ха, няма страшно, наша Сталинка (сега (теперь) Кристалина), е свой човек, съветски! Всичко ще предаде на Путлеристите!
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тільки поручкались? Чи вона все ж таки встигла нагадати за Приват?
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Она надеется, что когда нибудь, но не при этом Зелохе, но неприменно))
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шо, свыноботы, не видно вашей свынюки в давосе
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Видно тільки вашу. Доречі, віслюк розказав представнику МВФ як наш ВС відмазав Бєню від рішення суду?
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Зеля ещё не был в ширинке у *уйла. Но он уже на подступах...
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В тотальную бедность Украину вогнал совсем не МВФ

Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно

Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.

Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.

Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...

А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...
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ти, касап, реЗЕдент овощний, ти довго будеш оцю стару брехню азіровську постити? Ти її вже раз з двадцять тут за три роки висрав!
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И это в то время, когда Беня бескорыстно спасал украинцев от тотальной бедности! Не жалея живота Привата своего!
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Жиддя по новому тобі забулося, прахоботику??))
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Мы странно встретились и странно разойдёмся ...
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Ха-ха, няма страшно, наша Сталинка (сега (теперь) Кристалина), е свой човек, съветски! Всичко ще предаде на Путлеристите!
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Они кредиты берут, другие (с процентами) возвращают. Вам не кажется, что вы замыкаете круг?
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