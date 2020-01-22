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Все про:история (1666) кино (1289) трейлер (2)

 "Спалить сусід хату, так ми глини накопаємо, толоку зберемо... Хай знову палить, так? Колись же у нього сірники закінчаться", - трейлер фильма "Толока". ВИДЕО

В сети появился официальный трейлер украинского фильма "Толока".

Как сообщает Цензор.НЕТ, опубликован он на странице  фонда "Повернись живим" в соцсети.

"Это - трейлер фильма "Толока". Второго фильма, с которым согласился соотрудничать наш фонд. И мы хотим, чтобы максимальное количество людей его увидели. Фильм "Толока" - это сюрреалистическая аллюзия об истории Украины, показанная через историю одной хаты. Хаты, которая рушится с каждым историческим катаклизмом и отстраивается снова. Хаты, в которой шевченковская Катерина четыре века ожидает возвращения своего любимого. Этот фильм для меня звучит как гимн украинскому волонтерству...", - пишет в описании к трейлеру основатель фонда Виталий Дейнега.

Премьера фильма запланирована на 12 марта 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/v3171298
 
   
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Трейлер сподобався - сюрреалізм у кращих традиціях Параджанова, Іллєнка та Миколайчука.

Це вам не свати якісь, це справжній артхаус, інтелектуальне кіно!
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Декаданс якийсь , квола позиція , що виключає самозахист . Можливо , фільм цінний з художньої точки зору , але очікувати на черговий підпал хати - дуже погана ідея .
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" Колись же у нього сірники закінчаться " - не очікував подібної позиції від пана Віталія Дейнеги . Руки-ноги і хребет мали закінчитись в подібного сусіда .
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Ні-ні-ні , почекаємо , доки вороги спалять хату - он скільки глини є , щоб місити , глиноміси !
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Знову артхаус , який мало хто подивиться ...
Кіно повинне бути масовим !
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