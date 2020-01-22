EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  858  20
Все про:Кривой Рог (661) Нацполиция (10779) Холокост (119) вандализм (455)

 Дело о повреждении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге переквалифицировали в надругательство над могилой, - Нацполиция. ВИДЕО

Ранее мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3-х до 5 лет.

"Каждый аналогичный факт является недопустимым и полиция прилагает максимальные усилия для задержания лиц, которые оскверняют символы памяти", - сообщил начальник Нацполиции Днепропетровской области Владимир Огурченко.

Напомним, 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге и опубликовал в своем твиттере фотографию, обратив внимание на то, что поврежденный памятник расположен недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

20 января полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.

21 января полиция арестовала мужчину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два боевых гранатомета обнаружил житель Житомира в мусорном баке. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3171272
 
 
 Топ комментарии
 
а что там похоронен кто?
скоро евреи повесят на этого несчастного и участие в самом Холокосте...
что бы другим не повадно было....
Учитесь украинцы как надо защищать своих....
 показать весь комментарий
 
Обвинувачують по липовій статті.
 показать весь комментарий
 
И чья же там могила? Мистера Холокоста? А пусть Зеленский еще раз "пошутит" про "мистера Голодомора", так скоро начнуть ВСЕ еврейские "памятники" сносить. А может и Зеленского того, к суду, за надругательство...? P.S. А менты как всегда, в своем лизоблюдстве выглядят мерзко и непристойно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Заставить Прибирать Бордюры , - Не путать с Поребриком, а Следо идти и Срать , дабы он назад Шел и опять прибирал, до тех пор Пока не стошнит.
 показать весь комментарий
 
А що, пам'ятник справді встановлено на могилі? Якщо ні, то рішення суду буде переглянути і відмінне ЄСПЛ. Наша Феміда творить дивні глюки.
 показать весь комментарий
 
 
там не могила там возле синагоги памятный знак даже не памятник
 показать весь комментарий
 
 
кстати установленный с нарушением процедуры без согласования и тд
 показать весь комментарий
 
 
Не получилось у портновцев пришить дельце волонтерам ...
 показать весь комментарий
 
 
И чья же там могила? Мистера Холокоста? А пусть Зеленский еще раз "пошутит" про "мистера Голодомора", так скоро начнуть ВСЕ еврейские "памятники" сносить. А может и Зеленского того, к суду, за надругательство...? P.S. А менты как всегда, в своем лизоблюдстве выглядят мерзко и непристойно.
 показать весь комментарий
 
 
У зеленского "Сеньор Голодомор" был Справу про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі перекваліфікували в наругу над могилою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3879 Как пароль на ноутбуке у Ющенко Справу про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі перекваліфікували в наругу над могилою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8780
 показать весь комментарий
 
 
жертва давала согласие взять на себя вину только за хулиганство
 показать весь комментарий
 
 
а что там похоронен кто?
скоро евреи повесят на этого несчастного и участие в самом Холокосте...
что бы другим не повадно было....
Учитесь украинцы как надо защищать своих....
 показать весь комментарий
 
 
Учитесь украинцы, как надо коррумпировать чужие государства.
 показать весь комментарий
 
 
Дивна річ виходить - могила є , а Вовка Віслюк десь швендяє по Оманах... Непорядок виходить. А тому слід терміново повернути жмура на місце і добряче забетонувати , щоб він більше не розгулював по світу 😕
 показать весь комментарий
 
 
Стаття 297. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Слабовато. А хто на себе взяв? Кому пробачили наркотики на обмін? Чи може гранату всунули і дали можливість взяти це? Чомусь уже цій поліції не віриться. Скільки промахів, а тут бац, як потрібно. Це вже ми десь проходили.
 показать весь комментарий
 
 
Та це ж не могила !
Хто там похований ????
 показать весь комментарий
 
 
Может менты авансом это место "могилой" решили назвать?
 показать весь комментарий
 
 
Сіоністи розкручують тему антисемітизму в Україні , а аваківці вірні слуги бєні .
 показать весь комментарий
 
 
Злодій голосніше за всіх репетує "лови злодія".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх