 Дело о повреждении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге переквалифицировали в надругательство над могилой, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3-х до 5 лет.
"Каждый аналогичный факт является недопустимым и полиция прилагает максимальные усилия для задержания лиц, которые оскверняют символы памяти", - сообщил начальник Нацполиции Днепропетровской области Владимир Огурченко.
Напомним, 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге и опубликовал в своем твиттере фотографию, обратив внимание на то, что поврежденный памятник расположен недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
20 января полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.
21 января полиция арестовала мужчину.
скоро евреи повесят на этого несчастного и участие в самом Холокосте...
что бы другим не повадно было....
Учитесь украинцы как надо защищать своих....
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Слабовато. А хто на себе взяв? Кому пробачили наркотики на обмін? Чи може гранату всунули і дали можливість взяти це? Чомусь уже цій поліції не віриться. Скільки промахів, а тут бац, як потрібно. Це вже ми десь проходили.
Хто там похований ????