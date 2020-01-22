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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:драка (1780) Кива (126)

 Нардеп от ОПЗЖ Кива получил "ощутимый удар по лицу" от ветерана АТО в киевском ресторане. ВИДЕО камер наблюдения

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива подрался в одном из ресторанов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего потасовка произошла в одном из киевских ресторанов в центре города. Запись драки опубликована в соцсетях пользователем Юра Назарук.

На записи камер наблюдения видно, как нардеп подходит к одному из мужчин, который оказался ветераном АТО Михаил Майнман, и бьет его головой. В ответ Кива получил, по словам свидетелей потасовки, "ощутимый удар по лицу". Развитию конфликта помешала охрана народного депутата - двое молодых людей начали удерживать его оппонента, тем временем нардеп вернулся за стол. Причины конфликта неизвестны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардепа от ОПЗЖ Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале Рады. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3171261
 
 
 Топ комментарии
 
Кива ведет себя как быдло, не ожидал что сдачу получит.
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О, узнаю ресторан.. Илюша начал видимо быковать там своей башкой тупой лезть в лицо человеку и получил по рэпе Бійка в ресторані за участю нардепа від ОПЗЖ Ківи - Цензор.НЕТ 1148
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Ні. Тому вдарив головою. Правда, в голову і отримав. Але цікаво інше. Ківа ходить з охороною. Це охорона підхопилася і побігла копати чоловіка, який дав Ківі у голову. Цікаво, що чоловік був вочевидь п'яний. Але навіть у цьому випадку Ківу захистили охоронці. Бути накачаним не означає бути с ілияим.
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почему оба..?
если бы тебя ударили, ты бы в ответ мосоров вызвал, да?
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Судя по картинке, обзяна только лысый. Чисто мужской поступок - всегда давать сдачи! Или по зеленому - какая разница, бьют тебя или нет?
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Достойный пример для подражания)) Какой ужас, а ведь он ДЕПУТАТ!))
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в слуге народа все уроды
все депутаты как поддаты Бійка в ресторані за участю нардепа від ОПЗЖ Ківи - Цензор.НЕТ 5397
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слуга пуйла чи то служниця
як до біса вам різниця
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Вот что бывает когда вовремя не покнопкодавити самовисуванця!
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Кива ведет себя как быдло, не ожидал что сдачу получит.
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Правая рука Авакова, обалденный "патриЕЕт", а теперь участник дуэта с Рабиновичем в услужении ОПЗжопса кремлевского. А ведь изначально было видно что "гоблин шибанутый" ( пытающийся исполнять роль то ли Жириновского, то ли Муссолини, хотя получается бездарно)
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Порохоботский протеже даже подраться толком трусит,как очко сжимается даже через штанишки видно.
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В тебе вунітаз замість голови? Ківа - це ОПЗЖ!
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В любой непонятной ситуации вспоминай Порошенко.
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О, узнаю ресторан.. Илюша начал видимо быковать там своей башкой тупой лезть в лицо человеку и получил по рэпе Бійка в ресторані за участю нардепа від ОПЗЖ Ківи - Цензор.НЕТ 1148
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якась забєгаловка. Ківа сунул рило і получіл
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Кива может. У него справка из Полтавского дуракдома. и как оно имеет право на оружие и подполковник мент?!
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Онанист никак не успокоится.

В шею гнать этого драчильяна!
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Анекдот згадав (він тут влучний немов стріла з цибулі):

Суд. Выступает потерпевший. Судья:
- Опишите в подробностях, как против вас было совершено преступление.
Потерпевший:
- В общем так - я встал утром, подрочил...
- Суд не интересуют подробности вашей интимной жизни, говорите по существу!
- Хорошо, ваша честь. Потом помылся, в ванной опять подрочил...
- Я же просил вас!
- Простите, ваша честь, но без этого никак. Потом позавтракал, снова подрочил...
- Вы издеваетесь?!
- Нет, что вы, это очень важно! Ну так вот, потом повалялся на диване, естественно подрочил, а потом прозвенел звонок в дверь. Я открыл, и тут с порога подача в голову - БАХ!..
- Ну, и что дальше???
- А вот дальше... дальше я уже не помню... подрочил я или не подрочил?..
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Хорошо этому дрочуну в табло прилетело. Но мало. Бійка в ресторані за участю нардепа від ОПЗЖ Ківи - Цензор.НЕТ 7505
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Около 12.00 22 января в ресторане МОССО на Крещатике в Киеве народный депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За жизнь") подрался с посетителем, ветераном антитеррористической операции Михаилом Майнманом, сообщил Telegram-канал "Новина".

"Нардеп Кива встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, местным авторитетом Бельмондо. Но вдруг нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу", - сказано в сообщении.

После конфликта охрана Кивы напала на ветерана, в то время как нардеп вернулся за свой стол, утверждает "Новина".
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А ответку это чмо не слабую получило...еле на ногах устояло...
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Порохоботский протеже подраться толком трусит,как очко сжимается даже через штанишки видно.
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Захел бы в Veterano...)))
Там бы это мурло с говном смешали...
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Кива дерется головой по причине постоянной занятости рук.
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кива с охраной ходит ссыкун...
смелый такой мусорок..., когда за каждым столиком шестерки его сидят...
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На записи камер наблюдения видно, как нардеп подходит к одному из мужчин и бьет его головой. В ответ получает удар рукой в голову. Источник: https://censor.net.ua/v3171261
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Тобто головою Ківа бив погано Бійка в ресторані за участю нардепа від ОПЗЖ Ківи - Цензор.НЕТ 3645
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Мужик не растерялся, но еще и с охраной! Представляете, что эта быдлота-гопота может сделать с простым смертным?! А моя кума очень удивляется, почему я хочу, что бы мои дети учились и жили в Европе
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Чувак, который Киве зарядил в голову, как минимум боксер и Кива 100% это понял.
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Кива процитировал Пушкина (в оригинале!): "Я драчистый изумруд!"
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Классный удар, кива отлетел как мячик. Бойцу АТО Михаилу респект.
Дрочун нардеп не может быть соперником бойцу АТО.
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Оспади... место Кивы в дурке.

Правда тогда место большинства членов и членкинь СН, как минимум, в школе...
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Ну сидел бы себе в Верховной Раде тихонько и дрочил спокойненько, так нет же, надо еще и дебош устроить
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применение головы "по её целевому назначению" , ну не думать же ею в самом деле ...а ещё я туда ем
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Кива такой дебилойд что его даже если каждый день бить головой о стену, ничего не изменится
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кива своей башкой кабан накачанный лезет везде здоровяк...а тут стройный парень одним ударом чуть не завалил его...и кто знает что было бы с тем кивой если тот был неплохой боксёр....у нас один есть такой авторитетный мужичок боксёр...который ****** всех подряд никого не боится. киву ушатал бы сразу там.. нарвётся однажды на кого то..((
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Кива, просто не ожидал скорее всего, что тот отмахнется..
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не зря его Кива на Одессу взял...
стопудово, атошник провоцировал...
еще мало получил...
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Опубликуйте пожалуйста портрет Кивы после этой драки. Сильно хочется увидеть "фонарь" под глазом у этого избранника.
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молодец ветеран..., жаль не получилось полностью вырубить это животное...
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чем он молодец, что вякал и провоцировал человека?
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У " недоторканного", в эту минуты руки были заняты.. да и "герой" он по всей видимости ( судя по типажу) только либо в Раде на камеру ( как Лящко), либо когда весовая категория противника на три - четыре порядка ниже. Клоун одним словом.
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