 Нардеп от ОПЗЖ Кива получил "ощутимый удар по лицу" от ветерана АТО в киевском ресторане. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего потасовка произошла в одном из киевских ресторанов в центре города. Запись драки опубликована в соцсетях пользователем Юра Назарук.
На записи камер наблюдения видно, как нардеп подходит к одному из мужчин, который оказался ветераном АТО Михаил Майнман, и бьет его головой. В ответ Кива получил, по словам свидетелей потасовки, "ощутимый удар по лицу". Развитию конфликта помешала охрана народного депутата - двое молодых людей начали удерживать его оппонента, тем временем нардеп вернулся за стол. Причины конфликта неизвестны.
если бы тебя ударили, ты бы в ответ мосоров вызвал, да?
все депутаты как поддаты
як до біса вам різниця
В шею гнать этого драчильяна!
Суд. Выступает потерпевший. Судья:
- Опишите в подробностях, как против вас было совершено преступление.
Потерпевший:
- В общем так - я встал утром, подрочил...
- Суд не интересуют подробности вашей интимной жизни, говорите по существу!
- Хорошо, ваша честь. Потом помылся, в ванной опять подрочил...
- Я же просил вас!
- Простите, ваша честь, но без этого никак. Потом позавтракал, снова подрочил...
- Вы издеваетесь?!
- Нет, что вы, это очень важно! Ну так вот, потом повалялся на диване, естественно подрочил, а потом прозвенел звонок в дверь. Я открыл, и тут с порога подача в голову - БАХ!..
- Ну, и что дальше???
- А вот дальше... дальше я уже не помню... подрочил я или не подрочил?..
"Нардеп Кива встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, местным авторитетом Бельмондо. Но вдруг нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу", - сказано в сообщении.
После конфликта охрана Кивы напала на ветерана, в то время как нардеп вернулся за свой стол, утверждает "Новина".
Там бы это мурло с говном смешали...
смелый такой мусорок..., когда за каждым столиком шестерки его сидят...
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Тобто головою Ківа бив погано
Дрочун нардеп не может быть соперником бойцу АТО.
Правда тогда место большинства членов и членкинь СН, как минимум, в школе...
стопудово, атошник провоцировал...
еще мало получил...