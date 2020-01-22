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 Политика Украины
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Все про:ВР (24317) герб (68) закон (2720) Тризуб (71) Стефанчук Руслан (115)

 Рада планирует разработать закон о Большом Государственном гербе. ВИДЕО

Верховная Рада планирует разработать законопроект о государственных символах Украины, порядке их использования и охраны.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Видео 5 канал

"За 28 лет независимости мы еще не выполнили требование Конституции Украины, предусмотренное в 92 статье, и не имеем закона, который бы регламентировал Большой Государственный герб Украины, а также унифицированный порядок использования и защиты символов украинского государства... Мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, порядке их использования и охраны", - сказал первый вице-спикер.

Он также подчеркнул, что "Украинская Народная Республика сразу после своего становления приняла два основных законодательных акта - о флаге и о гербе Украинской Народной Республики".

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Источник: https://censor.net.ua/v3171211
 
 
 Топ комментарии
 
а потім перейменуємо країну у Велосипендію... А какая нах.й разница?
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Що, вже зазіхають на символіку?
Хмиздець-холодець, пані та панове.
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Только тризуб в него не включайте, а то это террористический символ! Зебилы постарались!!!
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Що, вже зазіхають на символіку?
Хмиздець-холодець, пані та панове.
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Ну а як? Треба ж шукати порозуміння із ******
Візьмуть герб УРСР, добавлять замість Землі Тризуб і вуаля!
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Тризуб низя! мало того что террористический символ так еще и уйло против!
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а потім перейменуємо країну у Велосипендію... А какая нах.й разница?
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Що папа Зеленського на кухні намалює, те й буде...
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давно пора сделать новый герб заместо тризуба, а шаровары це настоящий символ незалэжной украины
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Чумазый, тебе те шаровары на голову что ль надели?
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болезный, сначала развяжи ширинку на голови. а потом бухти, шо хотел сказать Рада планує розробити закон про Великий Державний герб - Цензор.НЕТ 8955
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А ты сам себе шоль не развяжешь? Шо руки из _опы?
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а на хрена...?
испоганит малоросня герб - это же очевидно...
Тризуб, красно-черный флаг, сине-желтый флаг и Гимн....- достаточно...
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только после внесения тризуба бритами в тер символы-зашевелились....
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А он нужен тот большой герб? Или для распила бюджета любой повод хорош??
Так называемый "малый" герб Украины...тризуб.. лично меня вполне устраивает...
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Погоди, они еще флаг задумают перевернуть.
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