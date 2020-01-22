 Рада планирует разработать закон о Большом Государственном гербе. ВИДЕО

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
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"За 28 лет независимости мы еще не выполнили требование Конституции Украины, предусмотренное в 92 статье, и не имеем закона, который бы регламентировал Большой Государственный герб Украины, а также унифицированный порядок использования и защиты символов украинского государства... Мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, порядке их использования и охраны", - сказал первый вице-спикер.
Он также подчеркнул, что "Украинская Народная Республика сразу после своего становления приняла два основных законодательных акта - о флаге и о гербе Украинской Народной Республики".
Хмиздець-холодець, пані та панове.
Візьмуть герб УРСР, добавлять замість Землі Тризуб і вуаля!
Так годиться?
испоганит малоросня герб - это же очевидно...
Тризуб, красно-черный флаг, сине-желтый флаг и Гимн....- достаточно...
Так называемый "малый" герб Украины...тризуб.. лично меня вполне устраивает...