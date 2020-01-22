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Все про:ВР (24317) День Соборности Украины (238)

 В День Соборности учредили традицию торжественного поднятия Государственного флага перед Верховной Радой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед Верховной Радой впервые состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины по случаю Дня Соборности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В церемонии участвовал первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Видео 5 канал

В День Соборности учредили традицию торжественного поднятия Государственного флага перед Верховной Радой 01

"Для того, чтобы начать такую традицию, которая может иметь очень достойное продолжение в украинском государстве, мы вышли с инициативой... поднятия Государственного флага Украины возле здания Верховной Рады. Поэтому предлагаю поднять Государственный флаг Украины", - сказал Стефанчук.

В День Соборности учредили традицию торжественного поднятия Государственного флага перед Верховной Радой 02

Также первый вице-спикер от своего имени, имени Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который находится в рабочей поездке по Украине, и от депутатского корпуса поздравил всех с Днем Соборности.

В День Соборности учредили традицию торжественного поднятия Государственного флага перед Верховной Радой 03

"Сегодня у нас уникальный шанс продемонстрировать всем, что именно единство и достоинство являются теми определяющими принципами, о которых мы можем говорить как о государственных основах Украины. И мы никогда не думали, что через более чем столетие снова встанет вопрос единства Украины. Я искренне верю в то, что нам удастся сохранить то, о чем всегда мечтали все государственные строители нашего Украинского независимого государства ", - подчеркнул Стефанчук.

В День Соборности учредили традицию торжественного поднятия Государственного флага перед Верховной Радой 04

Во время церемонии поднятия Государственного флага прозвучал Гимн Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/v3171204
 
 
 Топ комментарии
 
впевнений, Зєля навіть не знає, коли саме Грушевський очолював державу, і шо був обраний на засіданні Центральної ради України більше 100 років назад, і шо ЦРУ засідала у будинку зліва від пам'ятника.
чмо зелене.
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Піна повинна покрити оманський інцендент.
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впевнений, Зєля навіть не знає, коли саме Грушевський очолював державу, і шо був обраний на засіданні Центральної ради України більше 100 років назад, і шо ЦРУ засідала у будинку зліва від пам'ятника.
чмо зелене.
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где розумков ?????? мешок с чебуреками --для нас не авторитет
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Tanya Adams. Вы ЭТО выбрали? Заставьте ЭТО работать!

Россия не остановится никогда.
"Можно подписать меморандум, договор о мире, развести войска. Можно отдать им Крым, Донбасс и половину Украины. Можно прожить 10, 20, 30 лет спокойно, пока РФ будет ковырять отвёрткой в ухе и кошмарить других своих соседей.
Но рано или поздно оно отдуплится и, роняя радостные слюни, ****** тебе в лицо.
ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО МОЖЕТ." (с)(моя)
И когда вас будут пытать небратья на подвале, можете вспомнить, как Украина просто перестала стрелять.
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Гарна традиція, з днем Соборності шановні українці!!
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и то прохожих, наверное, за руки притащили )))
слуги ж...как бы до февраля, как прусаки шмыганули по теплым местам
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Что то в последнее время новостной пены полно!!!!
Интересных и важных новостей мало, а полно типа в "лугандоне мэр с делигацией и оркестром шикарно открыли уличный туалет новейшего типа "дыра в земле""
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Піна повинна покрити оманський інцендент.
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Тільки що видалили новину:
"В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП. ФОТО"

Уявляю, що там посипалось...🙊
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Коли Герої Майдану закривали очі, востаннє глянувши на похмуре небо, малорос Зеленський видав нагора гумореску про шерстяні світри і ********* палички. Гнида.
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Шныри под куполом празднуют,вы лучше почитайте умные книжки,что бы ваши туманные головы не приходили мыслишки типа - заставим ФОПы купить кассовые аппараты,тогда экономика начнет процветать,а они флагами балуются.
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Якось це шоу виглядає траурно. У нас свято чи поминки?
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Виглядає все це, у виконанні узеленських з Оманським, не щиро, награно, фальшиво
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торжество получилось унылое. чубака и на заднем плане "мохнатый друг" пейзаж портят. а традиция правильная. зачет.
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