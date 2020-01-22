 В День Соборности учредили традицию торжественного поднятия Государственного флага перед Верховной Радой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В церемонии участвовал первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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"Для того, чтобы начать такую традицию, которая может иметь очень достойное продолжение в украинском государстве, мы вышли с инициативой... поднятия Государственного флага Украины возле здания Верховной Рады. Поэтому предлагаю поднять Государственный флаг Украины", - сказал Стефанчук.
Также первый вице-спикер от своего имени, имени Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который находится в рабочей поездке по Украине, и от депутатского корпуса поздравил всех с Днем Соборности.
"Сегодня у нас уникальный шанс продемонстрировать всем, что именно единство и достоинство являются теми определяющими принципами, о которых мы можем говорить как о государственных основах Украины. И мы никогда не думали, что через более чем столетие снова встанет вопрос единства Украины. Я искренне верю в то, что нам удастся сохранить то, о чем всегда мечтали все государственные строители нашего Украинского независимого государства ", - подчеркнул Стефанчук.
Во время церемонии поднятия Государственного флага прозвучал Гимн Украины.
чмо зелене.
Россия не остановится никогда.
"Можно подписать меморандум, договор о мире, развести войска. Можно отдать им Крым, Донбасс и половину Украины. Можно прожить 10, 20, 30 лет спокойно, пока РФ будет ковырять отвёрткой в ухе и кошмарить других своих соседей.
Но рано или поздно оно отдуплится и, роняя радостные слюни, ****** тебе в лицо.
ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО МОЖЕТ." (с)(моя)
И когда вас будут пытать небратья на подвале, можете вспомнить, как Украина просто перестала стрелять.
слуги ж...как бы до февраля, как прусаки шмыганули по теплым местам
Интересных и важных новостей мало, а полно типа в "лугандоне мэр с делигацией и оркестром шикарно открыли уличный туалет новейшего типа "дыра в земле""
"В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП. ФОТО"
Уявляю, що там посипалось...🙊