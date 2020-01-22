 В День Соборности учредили традицию торжественного поднятия Государственного флага перед Верховной Радой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В церемонии участвовал первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"Для того, чтобы начать такую традицию, которая может иметь очень достойное продолжение в украинском государстве, мы вышли с инициативой... поднятия Государственного флага Украины возле здания Верховной Рады. Поэтому предлагаю поднять Государственный флаг Украины", - сказал Стефанчук.

Также первый вице-спикер от своего имени, имени Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который находится в рабочей поездке по Украине, и от депутатского корпуса поздравил всех с Днем Соборности.

"Сегодня у нас уникальный шанс продемонстрировать всем, что именно единство и достоинство являются теми определяющими принципами, о которых мы можем говорить как о государственных основах Украины. И мы никогда не думали, что через более чем столетие снова встанет вопрос единства Украины. Я искренне верю в то, что нам удастся сохранить то, о чем всегда мечтали все государственные строители нашего Украинского независимого государства ", - подчеркнул Стефанчук.

Во время церемонии поднятия Государственного флага прозвучал Гимн Украины.

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