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 Политика Украины
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Все про:День Соборности Украины (238) Россия (74781) США (16059) Квин Кристина (9)

 Призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, - посольство США поздравило украинцев с Днем Соборности. ВИДЕО

Посольство США в Украине в День Соборности призвало Россию уважать суверенитет и территориальную целостность нашего государства в пределах его международно признанных границ, включительно с Крымом и Донбассом.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин записала поздравление с Днем соборности, передает Цензор.НЕТ.

Квин отметила, что единство украинцев, их энтузиазм и преданность в исторические времена, включая времена кризисов, вдохновляли ее и других людей по всему миру. Она подчеркнула , что после недавней авиакатастрофы в Иране украинцы объединились и действовали ради поддержки своих сограждан, чьи близкие трагически погибли.

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"Во время Евромайдана и Революции Достоинства мы стали свидетелями того, как украинцы с запада и востока, юга и севера стояли плечом к плечу и защищали европейское будущее Украины. Украинцы продемонстрировали единство в своем стремлении к процветающей, демократической и свободной стране в ответ на российскую агрессию. Мы присоединяемся к народу Украины и призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в границах ее международно признанных границ, включая Крым, Донбасс и территориальные воды. США поддерживают народ Украины в День соборности и каждый день", – завершила свою речь временная поверенная в делах США в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/v3171200
 
 
 Топ комментарии
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Хорошо хоть так пока.С таким вислюком и это весомо.Скоро ему пендалей будут давать и лещей выписывать в прямом эфире,а не только по плечу хлопать и по головке гладить.Мальчик с сачком.Зебилы,вы уже опомнились,что натворили? (
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Ждём премьеры на экранах Украины
73% люто вишукують винних у своїй перемозі" (с)
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Та они уже давно нашли. Порох во всём виноват. Спроси любого зелебобика и он подтвердит.
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Американцы знают про агрессию россии, а преЗедент нет.

"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории?
Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны…
Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!" - говорится в видеообращении президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3171150
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Проще пень в лесу призвать к чему-то,чем русню.
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Пакет адских санкций давайте, а не призывайте идиотов к благоразумию
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А напомните.. в будапештском меморандуме было написано, что страны-гаранты в случае нападения на Украину призовут агрессора уважать суверенитет и территориальную целостность?
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