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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24317) депутат (2824) зарплата (1985) Разумков Дмитрий (370)

 Язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату нардепу или чиновнику, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступает против увеличения заработных плат народным депутатам и чиновникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область.

Видео НАШ

"Если мы говорим о заработных платах, вы понимаете, что эти народные депутаты, которые сегодня работают в Верховной Раде, они понимали на что они идут. Кому-то может это нравиться, кому-то может это не нравиться, кому-то мало, кому-то много, однако зарплата народного депутата привязана к прожиточному минимуму", - заявил Разумков.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом зарплата народных депутатов выросла на 3 тысячи гривен в связи с увеличением прожиточного минимума.

"У нас он (прожиточный минимум. - Ред.) вырос и немного изменилась заработная плата, рост заработной платы по сравнению с прошлым годом - около 3 тыс. грн", - добавил Разумков.

"Я не буду говорить за весь депутатский корпус, я от себя скажу - я думаю, что всем бы хотелось получать больше, однако, если мы будем сравнивать, сколько получают наши граждане: сколько получает учитель, врач, воспитатель в детском саду, у меня лично язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату народного депутата или чиновника. Покажем эффективность - надо будет приходить к людям и говорить, что есть вот такой показатель нашей работы, давайте, может, пересматривать наши заработные платы", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/v3171192
 
   
 Топ комментарии
 
УЖЕ увеличили, УЖЕ получли, и дальше будут получать. А Ты бейся в экстазе и дальше от пустых слов разумкова который добился от тебя зелебобика восторга))))
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Тю, а вони зелену кнопку язиками натискають?
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков -- Хоть кто то есть адекватный !!! Я бы еще добавил а таким хитрожопым министрам который гребут по 136 тыс и им все мало гнать в шею . Пусть ищут работу в другом месте -- твари !!!
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УЖЕ увеличили, УЖЕ получли, и дальше будут получать. А Ты бейся в экстазе и дальше от пустых слов разумкова который добился от тебя зелебобика восторга))))
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Так то тільки язик не повертається, а руки як тяглися, так і тягнуться...
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Гончарук поклав на Разумкова самокат і пішов заяву писати гавнокамандувачу, той йому дозволив працювати далі, тобто все ОК з зряплатами міністрів. А ти так перезбуджуєшся на порожнє місце - Разумкова. Язик не повернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату нардепу або чиновнику, - Разумков - Цензор.НЕТ 112
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Это тупой пиар в попытке сгладить скандал. У зеленых всегда так, когда зад прищимит

Язик не повернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату нардепу або чиновнику, - Разумков - Цензор.НЕТ 7645
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одна міністєрша собірайєца вєгєтатівно - почкованійєм. Но для етого йєй нуна многа дєнєх - она нє хочєт бить чєй-то содєржанкой (кромє нарота)
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тогда этой Н. одинокой не рожавшей закройте рот .
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Не надо! Они уже повысили! Можно расслабится... Язик не повернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату нардепу або чиновнику, - Разумков - Цензор.НЕТ 6396
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Что снова?Ведь еще и за январь повышеную зарплату не получили.
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Чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах 10% самых богатых и самых бедных не должна превышать 7 - 8 раз. У нас разница - до 70 раз!
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - минимум от 70 до 100 раз!
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при разніці в доходах 70 раз бунти і ліваруції уже нєвозможни
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Язык у мерзавца не поворачивается, только вот Реально то поднимают и премии по 300% себе любимым слугам уродам!
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премия это не зарплата. Путем введения премий военным государство кидало военных пенсионеров с перерасчетом пенсий с 2003 года, что в конце-концов привело к поддержке оккупации Крыма и Донбасса пенсионерами-силовиками.
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Исходя из твоей "логики" крым просран только из-за маленьких пенсий пенсионеров-силовиков которые и вершили тагда судьбу острова?))) споживай помірно руцкый алкаш...)))
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Все про своє, та про своїх. Коли індексуватимете пенсії?
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Гы-гы-гы.
Ещё два месяца назад говорили, что работающих пенсионеров удовлетворят на все 100 %, другими словами - на 15 см.
На сегодняшний день обещают всех удовлетворить на 15 см, кроме алкашей и проституток.
К Марту окажется, что алкашам и проституткам тоже проиндексирует на 15 см.
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дык уже повысили... вот имеют зебилов в уши Язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату нардепу или чиновнику, - Разумков - Цензор.НЕТ 3039
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смешно! Язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату нардепу или чиновнику, - Разумков - Цензор.НЕТ 460
прямо как на концерте 95 квартала... Язык не поворачивается, а руки делают...
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скорее всего дело в том, что оплата производилась из офшорных счетов Зеленского, а это не декларируется.
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Він би пішов сам,так нікуди...Лисий вже продав рояль...
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Це і Зе-тато в інтерв"ю передбачав! Ну все, ЗЕ-бубочка залишається на другий термін, як і "передбачив" його предок. Язик не повернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату нардепу або чиновнику, - Разумков - Цензор.НЕТ 8368
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та да! ))))
глаза боятся - а руки делают (я про повышение зарплат)))))
язык не поворачивается - ручечки подписывают и премии и выплаты и доплаты и компенсации
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потребовать вернуть лишнее в казну как бы главному в Украине под силу. Но смотрящий от вора Коломойского в ВР барыга на это не пойдет-не по понятиям./Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Не, поднять таки нужно. Надо ж войти в положение: сейчас в Киеве самую обычную проститутку меньше, чем за сотку в час, не найдешь.
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Язык то здесь при чем? Да и он что, начал избирательную компанию,пока "великий клоун" занят давосскими речами? Кстати, чего он там вчера нагундосил, кто-то слушал?
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Разумков хитрий - наголошує тільки на зарплаті. Насправді - там, як і в міністрів, існують додаткові виплати, як то "на оздоровлення", "за сумісництво", тощо.
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Есть разница, дети мои, между тем что нужно СКАЗАТЬ и тем, что нужно СДЕЛАТЬ...
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йєзик не повертаєця, то вони собі мовчки повишають жалованійє
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Дамочка от образования отродясь нигде не работала, поэтому искренне верит, что деньги берутся из тумбочки
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Dubinsky.pro, [21.01.20 11:54]
Продать тюрьмы хочет министр юстиции Малюська. А деньги оставить в министерстве и расходовать на улучшение инфраструктуры оставшихся.
Извините, а зачем эти сложности? Введите платную отсидку. Не можешь платить - смертная казнь.
Все равно же взяли курс на истребление населения. Почему тюремный контингент должен остаться в стороне от этого неиссякаемого потока улучшений?
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та дайте вже тим чиновникам по мільйону хоча п - хай поживуть наконєц всласть
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Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.(12 стульев Ильф и Петров)
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Точно!..А я все думав,кого ж Разумков нагадує...Голубий застєнчівий ворішка Альхен...Краде і мучиться,мучиться і краде...Вкраде все що є і так піде,з муками совісті і мішком накраденого...
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А нащо пыдвищувати зарпалту кнопкодавам, якщо каломойша їм платить нормально.
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Даже если не повернулся у Разумкова - есть такие, у которых повернулся и которые поддержали "плачь" министра образования, которой только за зарплату в тридцать тысяч (о многократно увеличивающих сумму надбавках дамочка предпочитает скромно промолчать) не за что растить ребенка, которого пока нет даже в проекте. При том, за что должны растить детей её подопечные педагоги дамочка даже не вспоминает. Главное - о себе, любимой, позаботиться.
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Пискляво-дрожащий голосочек НедоРазумкова не заглушил ни мощный топ-чиновничий хор, исполняющий ораторию «Добавьте пару сот косарей на житие», ни отдельные арии ведущих солистов типа «Не прокормить дитятко на 36 косарей».
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Dubinsky.pro, [21.01.20 09:45]
[Переслано від Тёмный Рыцарь]
@writetodarkk
Грязный сговор прямо на наших глазах.
Криворожский экс-нардеп Константин Усов (https://t.me/demonkr/116?single), уехавший на обучение в США, договаривается с Зе-Кабмином о назначении своего троюродного брата Владимира Усова на должность руководителя государственного космического агентства Украины.
Оно управляет всеми оставшимися конструкторскими бюро, хранит и утилизирует ракетное топливо, представляет интересы государства в международных коммуникациях по теме космоса, и входит в сферу технических интересов США в Украине.
Конкурс на должность главы Укркосмоса был проведен исключительно фиктивно, в ручном режиме, по прямому звонку премьер-министра Гончарука (https://t.me/demonkr/208), с которым наш полукриминальный экс-нардеп Усов дружит много лет и с которым они некогда совместно организовывали политическую недопартию "Сила Людей".
Владимир Усов уже заполнил и подал э-декларацию (https://public.nazk.gov.ua/declaration/0ba434ea-7f8f-4655-a2e9-487012ff3f7c) кандидата на должность главы Укркосмоса, и под контролем своего брата готовится приступать.
Черти тянут чертей. Пойди ещё Сашу Вилкула куда-нибудь трудоустрой, Усов. Зеленский кивнёт.
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