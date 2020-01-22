 Язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату нардепу или чиновнику, - Разумков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область.
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"Если мы говорим о заработных платах, вы понимаете, что эти народные депутаты, которые сегодня работают в Верховной Раде, они понимали на что они идут. Кому-то может это нравиться, кому-то может это не нравиться, кому-то мало, кому-то много, однако зарплата народного депутата привязана к прожиточному минимуму", - заявил Разумков.
Он отметил, что по сравнению с прошлым годом зарплата народных депутатов выросла на 3 тысячи гривен в связи с увеличением прожиточного минимума.
"У нас он (прожиточный минимум. - Ред.) вырос и немного изменилась заработная плата, рост заработной платы по сравнению с прошлым годом - около 3 тыс. грн", - добавил Разумков.
"Я не буду говорить за весь депутатский корпус, я от себя скажу - я думаю, что всем бы хотелось получать больше, однако, если мы будем сравнивать, сколько получают наши граждане: сколько получает учитель, врач, воспитатель в детском саду, у меня лично язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату народного депутата или чиновника. Покажем эффективность - надо будет приходить к людям и говорить, что есть вот такой показатель нашей работы, давайте, может, пересматривать наши заработные платы", - сказал он.
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - минимум от 70 до 100 раз!
Ещё два месяца назад говорили, что работающих пенсионеров удовлетворят на все 100 %, другими словами - на 15 см.
На сегодняшний день обещают всех удовлетворить на 15 см, кроме алкашей и проституток.
К Марту окажется, что алкашам и проституткам тоже проиндексирует на 15 см.
прямо как на концерте 95 квартала... Язык не поворачивается, а руки делают...
глаза боятся - а руки делают (я про повышение зарплат)))))
язык не поворачивается - ручечки подписывают и премии и выплаты и доплаты и компенсации
Продать тюрьмы хочет министр юстиции Малюська. А деньги оставить в министерстве и расходовать на улучшение инфраструктуры оставшихся.
Извините, а зачем эти сложности? Введите платную отсидку. Не можешь платить - смертная казнь.
Все равно же взяли курс на истребление населения. Почему тюремный контингент должен остаться в стороне от этого неиссякаемого потока улучшений?
[Переслано від Тёмный Рыцарь]
@writetodarkk
Грязный сговор прямо на наших глазах.
Криворожский экс-нардеп Константин Усов (https://t.me/demonkr/116?single), уехавший на обучение в США, договаривается с Зе-Кабмином о назначении своего троюродного брата Владимира Усова на должность руководителя государственного космического агентства Украины.
Оно управляет всеми оставшимися конструкторскими бюро, хранит и утилизирует ракетное топливо, представляет интересы государства в международных коммуникациях по теме космоса, и входит в сферу технических интересов США в Украине.
Конкурс на должность главы Укркосмоса был проведен исключительно фиктивно, в ручном режиме, по прямому звонку премьер-министра Гончарука (https://t.me/demonkr/208), с которым наш полукриминальный экс-нардеп Усов дружит много лет и с которым они некогда совместно организовывали политическую недопартию "Сила Людей".
Владимир Усов уже заполнил и подал э-декларацию (https://public.nazk.gov.ua/declaration/0ba434ea-7f8f-4655-a2e9-487012ff3f7c) кандидата на должность главы Укркосмоса, и под контролем своего брата готовится приступать.
Черти тянут чертей. Пойди ещё Сашу Вилкула куда-нибудь трудоустрой, Усов. Зеленский кивнёт.