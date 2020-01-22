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 Политика Украины
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Все про:День Соборности Украины (233) Порошенко (17981) Турчинов (3199)

 Нам не все равно, чьи памятники, какая церковь и НАТО или Ташкентский союз. Разница есть, - Порошенко. ВИДЕО

Украинцы объединены в единую политическую нацию чувством патриотизма, любви к Украине и совместным европейским будущим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении пятого президента Петра Порошенко, которое опубликовано у него на странице в Facebook.  

"Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.

Флэшмобом с этими словами своего пророка Тараса Шевченко украинцы отреагировали на лжепророческий призыв "Какая разница?!".

- Нам не все равно, какой язык, потому что украинский объединяет и консолидирует. Что не мешает нам уважать и тех соотечественников, которые говорят на русском, крымскотатарском, на других языках. Это их неоспоримое право.

- Нам не все равно, какие памятники. Как не было безразлично немцам, когда они снесли многочисленные памятники Гитлеру. Мы очистили нашу карту от коммунистических идолов. Местные общины теперь сами решают, как называть улицы и кому строить монументы.

- Нам не все равно, какая церковь, и поэтому мы добились получения Томоса. Мы понимаем, что РПЦ в Украине не просто конфессия, а инструмент геополитического влияния России. Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу. Даже если для кого-то он до сих пор лежит, к сожалению, через Москву.

- Большинству украинцев не все равно, вступим ли мы в НАТО или сползем в Ташкентский пакт ... Будем частью Европы, или вернемся в сферу российского влияния.

Хорошие дороги по всей стране это, безусловно, важно. Но нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями.

Рассорить нас пытался Путин в 2014 году, и добился только обратного. Да, говорим на разных языках. Да, ходим в разные церкви. Да, порой и местами по-разному смотрим на историю. Но объединены мы в единую украинскую политическую нацию чувством патриотизма, любви к Украине и совместным европейским будущим.

Дорогие украинцы!
Поздравляю вас с Днем соборности от себя лично и от всей команды "Европейской Солидарности".
Слава Украине!"

Также поздравил украинцев с Днем Соборности и Александр Турчинов:

""... Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика. Отныне украинский народ освобожден могучим порывом своих собственных сил, имеет возможность объединить все усилия своих сыновей для создания нераздельного, независимого украинского государства, на добро и счастье украинского народа".(Акт воссоединения, заверенный Универсалом об объединении УНР и ЗУНР в единую Великую Украину 22 января 1919).

Друзья, с праздником! С Днем Соборности!

Наш народ очень долго, со страшными потерями, но неуклонно шел к собственной государственности и независимости. Были разные этапы в истории нашей страны, но мы доказали всему миру, что Украина - это единое независимое государство. Шестой год подряд мы даем отпор в разы более сильному врагу и будем делать это столько, сколько будет необходимо. До полной победы!

Помним каждого, кто положил свою жизнь за то, чтобы наше государство могло существовать. Тех, кто боролся все эти столетия за независимость, тех, кто делает это сегодня! Вечная им слава и почет!

Впереди у Украины еще много испытаний, но главное помнить: пока мы едины - мы непобедимы! Пусть Господь благословит единую, сильную, независимую, демократическую Украину. Слава Украине!"

Источник: https://censor.net.ua/v3171169
 
   
 Топ комментарии
 
Недоумкам нужно сначала читать, а потом строчить комменты.
Может получится написать что-то более умное.

"Мы понимаем, что РПЦ в Украине не просто конфессия, а инструмент геополитического влияния России. Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу. Даже если для кого-то он до сих пор лежит, к сожалению, через Москву."

Источник: https://censor.net.ua/v3171169
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Объясня. тебе недоумку что русская церковь это первый шаг в тайожный союз а украинская церковь это первый гвоздь в крышку гроба имперсокой фашисткой россии!
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Недоумкам нужно сначала читать, а потом строчить комменты.
Может получится написать что-то более умное.

"Мы понимаем, что РПЦ в Украине не просто конфессия, а инструмент геополитического влияния России. Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу. Даже если для кого-то он до сих пор лежит, к сожалению, через Москву."

Источник: https://censor.net.ua/v3171169
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Пете надо или трусы надеть или крестик снять именно в этом вопросе. Повторяю для упоротых термосоносцев - Конституция Украины утверждает право украинцев считать религию своим частным делом и никто, повторяю никто, не имеет право туда, как и в постель к людям, лезть.
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Рашисткая паскуда тебе вночі на стайні робила.
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Для крайне одаренных повторяю: ЗАПРЕТА НЕТ.

"Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу.
Даже если для кого-то он до сих пор лежит, к сожалению, через Москву."





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Дошло? Почему тогда бухтишь про какие-то запреты?
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А никто и не лезет. Это лишь плод твоего больного воображения. Так что иди исповедуйся гундяевским гэбистам. Как-то пох.
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Объясня. тебе недоумку что русская церковь это первый шаг в тайожный союз а украинская церковь это первый гвоздь в крышку гроба имперсокой фашисткой россии!
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Из какой опы же вы только лебезите. Все та 73% недоумiв существуют
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Недоумок это твое зеленожопое чмо Нелох.Ну и ты иже с ним тоже)
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Этому чму со свалки истории вкайф тяфкать...
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А когда появится ролик от "Хриплокрыса", с поздравлением? Или "утренний забег" по "белой дорожке", помешал?!...
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Нелох просто не в состоянии спрыгнуть со снежной дороги)))Он плотно на нее присел))
Для него все остальное "какая разница "
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Порошенко, Геращенко, Луценко и Герасимов доводят до умов пролетариата правильную политинформацию:

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Да ладно, типично зе-командеровские физиономии.
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Напоминаю: зеленые - это недозревшие красные.
Совкод..р Бужанский тому пример.
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Просто поменьше дичи надо втирать независимо на каком языке.
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Для дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним шо хош )) - Говорить,обещать,уверять - лишь для своего вознесения на бывший олимп. Выполнять необязательно.
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Прихильникам Зекоманди роботи підкинув Порошенко.
А нам своє робити! З Днем соборності, мої любі українці!!! В нас все буде добре, бо ми того варті!
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При этом человеке Украина была достойным участником мирового сообщества.
При теперешнем преЗЕденьте мы стали посмешищем, с которым никто не считается.
Очень жаль, что примерно 30% жителей страны считают это нормальным
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И до этих, и при этих мы выглядим удручающе. Дело не в них, а в нашем достоинстве
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Кто вы и сколько вас ? Судя по вашему имени однозначно не украинцы...
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Ну шо тут пожелать почитателям политического трупика кондитера - обильных вам полюций истерик!
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Иди в зад! Мразь вороватая! И когда будешь эти в зад, забери с собой своего подонка Луценка который нариформировал. И братана-подонка по бизнесу Медведчука!!!
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Цей вивих важко зрозуміти, Ось так народи і щезають, Коли з тобою рідні діти, Як чужоземці, розмовляють. Вже пізно буде нарікати, Батьки тут винні, а не діти, Що «папой» тата стали звати, Цей вивих важко зрозуміти. Бо ж навіть звірина чи птиця Всяк по-своєму розмовляє, Щоб не пропасти, не згубиться, Хоч інші мови розрізняє. Ти ж не папуга, ти людина! Цінуй своє і вчись чужому! Щоб розквітала Україна І лихо не прийшло додому. Все починається з малого, І будуть діти «кушать», «пить», Байдуже буде їм до всього, Душа в манкуртів не болить. І ось ці дочки і сини - Уже не плоть свого народу, А «население страны Русскоязычное» від роду. У світі лиш огидні змії, В яких роздвоєний язик. Від думки дурень багатіє. Яка різниця? Я так звик. Різниця є, сліпий не бачить, Що так підрубують коріння. Тобі майбутнє не пробачить Асимільоване насіння! Вбивають мову, щоб народ, Країну згодом розділити. «Рускоязычные, мол, вот» - І їх потрібно захистити. Для цього Думою закони Давно вже прийняті в Москві, Прибрати хочуть перепони, Державність знищити в крові. Це зроблять нашими руками, І участь візьмуть наші діти. Невже ми дурні, щоб віками Дітей чужої мови вчити! 30. 05. 2011 р.
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Мародеру всеравно где завод рошен стоит в липицке или в Киеве главное чтлоб бабло капало
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