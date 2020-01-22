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 "Быстро на пол! Руки за голову!" - полиция задержала бандитов, нападавших на дома на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали четверых мужчин. По данным следствия, они причастны как минимум к 5 вооруженным нападениям.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

Полицейские вышли на след бандитов после нападения на частный дом в Козине Обуховского района. В конце прошлого года неизвестные в масках отняли у хозяев дома деньги и украшения.

"После отработки камер наблюдения, подворовых обходов, установления очевидцев оперативники тщательно проанализировали всю информацию, а затем вышли на след злоумышленников", — сказано в сообщении.

21 января полицейские при поддержке спецназовцев задержали бандитов.

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"Полиция изъяла транспортное средство, на котором передвигались нападавшие, и ряд вещественных доказательств. Среди изъятого — несколько единиц оружия, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы", — добавили в управлении коммуникации.

Задержанным инкриминируют бандитизм и совершение разбойного нападения. Уголовное производство расследуется по ст. 257 и по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Наказание по этим статьям — лишение свободы до 15 лет.

Кроме этого, полиция проверяет задержанных мужчин на причастность к другим преступлениям.

Быстро на пол! Руки за голову! - полиция задержала бандитов, нападавших на дома на Киевщине 01
Быстро на пол! Руки за голову! - полиция задержала бандитов, нападавших на дома на Киевщине 02
Быстро на пол! Руки за голову! - полиция задержала бандитов, нападавших на дома на Киевщине 03
Быстро на пол! Руки за голову! - полиция задержала бандитов, нападавших на дома на Киевщине 04

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Источник: https://censor.net.ua/v3171135
 
 
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День собо́рності - свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року. Раніше ми це свято називали у народі - День Злуки. У нього дуже складна історія.
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Спочатку я не зрозумів та вирішив, що поліція почала по справжньому працювати, а потім побачив назву Козин і все стало зрозумілим🤗
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