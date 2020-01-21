 Конструкторы "Укроборонпрома" представили первый дрон своего производства. ВИДЕО

Новинку разработало ОАО Меридиан" им. С.П. Королева, входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Берегиня" - первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес - до 2 кг.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме ним можно управлять без ограничений.

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Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровой и аналоговой). Изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

"Берегиня", в отличие от квадрокоптеров для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, что защищает пилота от обнаружения специализированным оборудованием.

"Нам очень важно оперативно получить обратную связь о данном летательном аппарате от тех, кто будет его использовать, и все доработать в соответствии с потребностями конечного пользователя", - сказал замгендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

"Надеюсь, что через несколько месяцев эти квадрокоптер будут на вооружении Вооруженных Сил Украины", - добавил он.

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