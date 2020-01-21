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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22832) Павловский_Игорь (57) мера пресечения (88)

 "Я ее не знал... С Мангером мы всего один раз виделись", - фигурант дела Гандзюк Павловский на заседании суда. ВИДЕО

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский заявил, что впервые услышал имя Гандзюк уже после совершения на нее нападения, а с Владиславом Мангером, который подозревается в заказе и организации преступления встречался всего один раз.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Павловский рассказал в Печерском суде Киева, который должен избрать ему меру пресечения.

"Я ее не знал. Абсолютно не знал... После обливания в интернете прочитал. За нее никогда разговора не шло... Мы не общались с Катей. Царство ей небесное...", - сказал Павловский перекрестившись.

"С Мангером мы всего один раз виделись и вообще разговаривали на другие темы", - добавил Павловский.

Видео Олег Богачук

Прокуроры Офиса генпрокурора собрали доказательства, что он создал преступную организацию для избиения людей и поджогов автомобилей жителей Херсонской области с целью прекращения их общественной деятельности и запугивания.

Бывшего помощника народного депутата Украины Николая Паламарчука Павловского обвиняют в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, по версии следствия, он помогал бежать из Херсона Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу, обеспечивал их деньгами.

В целом сообщено о подозрении 10 лицам, которые принимали участие в совершении преступлений в рамках преступной организации Павловского.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Источник: https://censor.net.ua/v3171050
 
 
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Основной показатель - арест главного подозреваемого, главы облсовета Мангера. Пока его не трогают -- это все обычный пиар для люмпена, типа работаем. Но только он теперь свой - один из главных спонсоров Зели. Зря что-ли за спокойствие 20 лимонов отвалил?
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Мангеру та Гандзюк не всралась чтобы так подставляться с ее убийством.
Во первых Гандзюк ни какая не активистка. Это медийный миф. Спросите херсонских об Гандзюк, прозреете. Посмотрите на Ютюбе как «активистка» разговаривает с АТОшниками и просто людьми. Прозреете еще раз.
Удивительно что она вообще, с такими «манерами» так долго ходила без травм и увечий.
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Кто такая Гандзюк я прекрасно знаю. И про откаты Николаенку, и про остановки, и про многое другое. По ее поводу у меня нет никаких иллюзий. У меня много друзей в Херсоне, нарассказывали. Но и так, как звери, тоже нельзя, мы все-же люди. За такое стрелять мало.

А по поводу Мангера. Катерина была питбулем Николаенко и они сильно конфликтовали с Мангером за финансовые потоки с левых денег. И она была безбашенной, без границ. Она как-то сама в видосиках предлагала оппонентов кислотой травить. Не кликай беду ....
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знаючи, як Сєня Аваков шиє справи, то цілком може бути правдою
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Тут, как всегда у Авакова - вроде его обвиняют в "создании преступной группировки", но опять за каким-то делом подвязали к Гандзюк, чтобы типа сказать чуваку, у которого "туман в голове", вот-мол поймали виновных в медийнораскрученном деле!
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Это все бла бла бла. Доказательства ГДЕ? Не имитация бурной деятельности, не разговоры, Знал Не Знал, а неоспоримые доказательства.
Без доказательств, даже в украинском суде по резонансным делам никак нельзя, сожрут живьем такого судью. Уже того Павловского таскали, и Мангера. И что? И ничего, нет ничего. Тем более через столько времени
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