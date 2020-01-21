 "Я ее не знал... С Мангером мы всего один раз виделись", - фигурант дела Гандзюк Павловский на заседании суда. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Павловский рассказал в Печерском суде Киева, который должен избрать ему меру пресечения.

"Я ее не знал. Абсолютно не знал... После обливания в интернете прочитал. За нее никогда разговора не шло... Мы не общались с Катей. Царство ей небесное...", - сказал Павловский перекрестившись.

"С Мангером мы всего один раз виделись и вообще разговаривали на другие темы", - добавил Павловский.

Видео Олег Богачук

Прокуроры Офиса генпрокурора собрали доказательства, что он создал преступную организацию для избиения людей и поджогов автомобилей жителей Херсонской области с целью прекращения их общественной деятельности и запугивания.

Бывшего помощника народного депутата Украины Николая Паламарчука Павловского обвиняют в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, по версии следствия, он помогал бежать из Херсона Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу, обеспечивал их деньгами.

В целом сообщено о подозрении 10 лицам, которые принимали участие в совершении преступлений в рамках преступной организации Павловского.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.