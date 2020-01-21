 "Справжнє лакшері": журналисты посетили места отдыха Зеленского в Омане. ВИДЕО

Об этом и другом рассказала в сюжете "Прямого" Даша Счастливая в своем расследовании "Оманские каникулы Зеленского", передает Цензор.НЕТ.

"Al Bustan Palace - один из самых дорогих отелей в Омане - принадлежит государству и является официальной элитной резиденцией для визитов. Конечно, все в отеле знают о визите Зеленского. Седьмой и восьмой этажи - это султанский и президентский апартаменты", - рассказала она.

Счастливая напомнила, что о поездке в Оман публично не сообщили. "Когда все узнали, Юлия Мендель написала, что эта поездка Зеленского за собственные средства, но официальная, и он туда полетел рейсовым самолетом. Официальные поездки оплачиваются государством и на них не летят рейсовыми самолетами. Об этом говорят все эксперты. К тому же, если бы Зеленский полетел рейсовым самолетом в Оман, то, наверное, его фото появилось бы сразу в рейсовом самолете. Поэтому, как туда добирался, на каком самолете - до сих пор неизвестно ", - отметила она.

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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