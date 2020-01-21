 "Справжнє лакшері": журналисты посетили места отдыха Зеленского в Омане. ВИДЕО

Об этом и другом рассказала в сюжете "Прямого" Даша Счастливая в своем расследовании "Оманские каникулы Зеленского", передает Цензор.НЕТ.
"Al Bustan Palace - один из самых дорогих отелей в Омане - принадлежит государству и является официальной элитной резиденцией для визитов. Конечно, все в отеле знают о визите Зеленского. Седьмой и восьмой этажи - это султанский и президентский апартаменты", - рассказала она.
Счастливая напомнила, что о поездке в Оман публично не сообщили. "Когда все узнали, Юлия Мендель написала, что эта поездка Зеленского за собственные средства, но официальная, и он туда полетел рейсовым самолетом. Официальные поездки оплачиваются государством и на них не летят рейсовыми самолетами. Об этом говорят все эксперты. К тому же, если бы Зеленский полетел рейсовым самолетом в Оман, то, наверное, его фото появилось бы сразу в рейсовом самолете. Поэтому, как туда добирался, на каком самолете - до сих пор неизвестно ", - отметила она.
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
https://www.youtube.com/watch?v=w4ONocj_U40
по 25 часов в сутки (не, щас разрыдаюсь)
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция.
---
Целой порностудии месяц надо пахать, чтоб зеля про.ал за одни сутки.
Общество 21-янв, 05:429 248 0
Сингапур не выиграл в лотерею борьбу с коррупцией. 9 августа 1965 года Сигапур был исключен из Малайской Федерация за... тотальную коррупцию. У них был выбор - стать очередной нищей страной на карте мира или измениться. И они выбрали измениться.
Думаете это было просто? Нет! Коррупционеров садили и казнили. Не только говорили, что надо делать, но и делали. В итоге страх наказания превысил желание взять взятку.
И Сингапур стал примером жесткой и жестокой, но эффективной борьбы с коррупцией, хотя и не стал примером демократии. Страну спасли.
Немцам никто не подарил на Новый год порядок в стране. Они хотели так жить, прикладывали усилия для этого и наказывали тех, кто не хотел жить по закону. И если, кто-то бросал окурок на дорогу, то остальные указывают правонарушителю на то, что он не прав, а не уподобляются ему. Потому, что "Ordnung muss sein" - "Должен быть порядок".
Этот принцип стал тем общественным договором, на котором строится все. В Германии не придумали ничего нового. Они просто выбрали этот образ жизни и берегут его. И все!
Эстония не нашла на дороге свои знаменитые достижения в е-управлении. Они просто захотели быть страной в которой можно проголосовать не выходя из дома или зарегистрировать фирму за 30 минут со счетом в банке. И упростили все процедуры переведя их в электронный вид с бумаг.
Они прошли непростой путь трансформации формата государственного управления. Но они шли к своему выбору. И результат видит сегодня весь мир. В итоге, не имея изначально базовых преимуществ в виде добычи разнообразных полезных ископаемых или развитого производства, руководство Эстонии нашло вариант развития государства в котором экономика строится на технологиях и услугах.
И все это идет с искренним патриотизм эстонцев. И это их вектор, от которого они не отклоняются.
Израилю не повезло с нефтью, климатом и соседями. Но изначально были цель и желание. Израиль воюет с первых дней своего существования. Более 70 лет. И развивается.
Только в 2018 году в израильские стартапы вложили 6 млрд.$. А уже в 2019 году в 138 новых израильских стартапов вложили 21,7 млрд.$. Это все, что надо знать о тезисе, что в воюющую страну деньги не вложат.
Руководство страны не рассказывает, что во время войны невозможно достичь роста ВВП, а стстемно привлекает инвестиции, создает рабочие места и работает над тем, чтобы Израиль стал богаче и сильнее, а граждане оставались патриотами и чтоб они чувствовали комфорт проживания.
Просто евреи поняли, что это их страна, другой не будет и начали лепить из нее такую в которой хотелось бы им жить. Поэтому они пашут на свою страну, а не только произносят патриотические речи. И сажают всех, кто берет взятки несмотря на чины и связи. В итоге Израиль стал государство с которым считаются не только в регионе, но и во всем мире. Они выбрали цель и к ней шли все время.
Я часто слышу фразы "Вот у немцев порядок", "А в Сингапуре борются с коррупцией", "В Эстонии самое эффективное электронное управление", "Израиль воюет, привлекает инвестиции и создал из пустыни сад". И потом традиционно следует фраза "Нам так не жить. Но как у них-то получилось?" Не просто, но получилось.
Все это выбор людей. То, что мы так живем это наш выбор. Вернее выбор большинства. Хотели бы жить иначе, то жили бы. Не верите?
Посмотрите на те же Германию, Сингапур, Эстонию и Израиль. И потом расскажите о том, что им просто повезло или дано свыше. Оправдывать себя просто. Сложнее измениться и изменить мир вокруг себя. Но раз у них получилось, то и у нас получится.
Сразу после того, как жить по закону и в эффективной стране захочет большая часть населения Украины.
Сразу после того, как избиратели перестанут оправдывать власть и прощать ей все глупости только на основании того, что именно они за нее проголосовали.
И только после того, как критическое мышление и анализ станут неотъемлемой частью большинства украинцев. Не всех, но большинства.
А иначе мы и дальше будем слышать о том, что нам не везет или что мы не способны. Мы способны.
А везет тем, кто прикладывает максимум усилий. Вот с этого и начните. Каждый. И тогда Украина изменится. Не может не измениться.
Не верите? Тогда вспомните те страны, которые я упоминал ранее. Мы ничем не хуже. Мы можем. И мы сделаем. Сразу, как повзрослеем. Взрослейте! Пора!
Борислав Береза
Он видите ли устал, переработался!!
Гнать в шею, это зеленое стадо!
поц-зе-дент будет нам что-то рассказывать
как нам жить
каких Героев иметь
ЗЕленоБобикам хоть в очи ссы...на голову...в рот....
Им все едино!
Порох БАРЫГА!))))
ОманамМальдивам шастает!!!" Интересно, что сейчас эти борцы с барыгами говорят? Говорят, что устал бубочкаа наш за полгода, заслужил отдых. Да уж, мудрый народ.
По провереной схеме: Вальдемар Инкогнито.