 У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об это он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".
"Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока что нужно, существенно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы хоть часть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - заявил Малюська.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся средства создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.
Это типичный уровень Ослика Оманского и его коМАНДЫ, которую зелена шмаркля лично набирал из интернета. Да,ЗЕбилы? Ослик Оманский вытер свою жопу вашими рылами.
Пережили Бандюковича, переживем и ЗЕленую чуму.
Як наслідок переповнені СІЗО і порожні тюрми
вас за це повісити мало, зебіли
K04EGAR IV
@K04EGR
·23 мин
От создателя "я не выживу на 36 000 гривен зарплаты" и "в Украине слишком много учителей":
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Виправляю: Министр юстиции Украины Денис Малюська запланировал распродажу тюрем, чтобы вырученные средства потратить на улучшение условий содержания заключенных, тобто себе та своїх співробітників після своєї каденції.
Пока торопиться не стоит.
А то, что в тюрьмах превышены все нормы по количеству заключенных в камерах, этот зеленый "министр" не знает.
Там в ЗЕленой шобле, кроме Дубилета, хоть кто-то вообще отбивает дупля хоть в чем-то, кроме исполнения желаний Коломойского?
Вот вокруг ИХ интересов и выплясывает наш фигляр.
Верю что ты за бугром не на пособие для идиотов живеш, а делаеш вклад в процветание европы усердной чисткой унитазов... Понимаю, тебе будет невыносимо осознать что в Украине за те же деньги во все не обязательно унитазы мыть!
Наступил анархо-капитализм, Государства больше нет!
"Кабала".
отдыхаласидела.
дебилы блд. (с)