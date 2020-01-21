 У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об это он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

"Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока что нужно, существенно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы хоть часть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - заявил Малюська.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся средства создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

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