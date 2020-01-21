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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минюст (1467) тюрьма (659) Малюська Денис (31)

 У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська. ВИДЕО

Министр юстиции Украины Денис Малюська запланировал распродажу тюрем, чтобы вырученные средства потратить на улучшение условий содержания заключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об это он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

"Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока что нужно, существенно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы хоть часть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - заявил Малюська.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся средства создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы хотим сделать частные СИЗО, но приватизации тюрем не будет, - Малюська

Источник: https://censor.net.ua/v3170979
 
   
 Топ комментарии
 
Хитрые какие - хотят, чтоб им тюрем не хватило... У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 1777
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успеть все продать... У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 3410




K04EGAR IV

@K04EGR

·23 мин

От создателя "я не выживу на 36 000 гривен зарплаты" и "в Украине слишком много учителей":

У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 956
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А почему бы здание ВР Украины и банковую не сдать в аренду китайцам а на эти деньги не построить комфортабельную тюрьму для всех народных избранников с их семьями?
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Тюрьмы нужны для обещанной посадки коррупционеров
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Не-е-ет - продать! Вместе с "сидельцами" и "охраной" в Оман, самовывоз...
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Спасибо жителям кривбаса...
Это типичный уровень Ослика Оманского и его коМАНДЫ, которую зелена шмаркля лично набирал из интернета. Да,ЗЕбилы? Ослик Оманский вытер свою жопу вашими рылами.
Пережили Бандюковича, переживем и ЗЕленую чуму.
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ці дибіли все розпродадуть.....залишиться тільки назва країни, якої, фактично, не буде У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 9313
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Боюсь что и название изменят на Малороссию, восстановят, так сказать, историческую правду.
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Хитрые какие - хотят, чтоб им тюрем не хватило... У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 1777
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Поэтому свинарчука не садят,мест нет?
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юридических оснований нет. развели вас как котят.
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Нет,просто бенька договорился с потрохом за компенсацию не трогать его и его подельников,дал команду лоху рябокепке тянуть время и не работать в этом направлении.
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Неее, он видимо стекломоя налакался.
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Нет, батенька все таки развели вас зебилов, как котят. Нех@р на зеркало пенять ,коль морды кривые У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 4957 У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 2122
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И часто тебя мамка в детстве роняла? За что ж она тебя так не любила?
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вы же для себя собирались еще частных сделать....
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они просто хотят что бы убийцы ходили на свободе, а население будет прятаться по домам
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В СІЗО тримають злочинців і не тільки з метою вибити з них гроші. Ну бізнес такий у наших провоохороців - відпускати злочинців за гроші.
Як наслідок переповнені СІЗО і порожні тюрми
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Їх наберуть в "нарідні дружини", для "захисту" населенія від його ж майна
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в нас, виявляється, більше тюрем, ніж треба, а у київському СІЗО сплять по черзі
вас за це повісити мало, зебіли
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Так явно те СІЗО зебіли й хочуть продати.Земелька там золота.Куди тільки арештантів дінуть,не відомо
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Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока что нужно...
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успеть все продать... У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 3410




K04EGAR IV

@K04EGR

·23 мин

От создателя "я не выживу на 36 000 гривен зарплаты" и "в Украине слишком много учителей":

У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 956
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А почему бы здание ВР Украины и банковую не сдать в аренду китайцам а на эти деньги не построить комфортабельную тюрьму для всех народных избранников с их семьями?
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а не проще обнести колючей проволокой и поставить китайцев охранять
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Тюрми навпаки нові треба будувати, бо "порохоботів" щодня стає все більше! У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 2162
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Нас, порохоботов, стает больше, потому что ЗЕбилы начинают понимать, какое говно они привели к власти и присоеденяются к нам.
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Якщо не брати до уваги походження виразів, то українське супільство чітко поділене на дві категорії - зебіли і порохоботи. І ваше право обирати свою належність.
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всё на продажу! И это городское сумасшедшее нашло что можно продать! Ну кроме земли, стратегических предприятий, портов.....дебилы!
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То у вас дірка не тілько в бюджеті, а і в тому, що у нормальних людей називається мізками. А відремонтувати ці місця позбавлення волі за світовими стандартами нє? Вам же самим це скоро стане в нагоді!
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Они уже к тому времени, пока "нарИд" отдуплится, будут всем из Хайфы в инстаграмме дули тыцять. Диджитализация.
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Министр юстиции Украины Денис Малюська запланировал распродажу тюрем, чтобы вырученные средства потратить на улучшение условий содержания заключенных. Источник: https://censor.net.ua/n3170979
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Виправляю: Министр юстиции Украины Денис Малюська запланировал распродажу тюрем, чтобы вырученные средства потратить на улучшение условий содержания заключенных, тобто себе та своїх співробітників після своєї каденції.
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Аналогія: Кількість депутатів треба зменшити. У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 4197
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Та зменшуй чи не зменшуй,а для Сівохи і Юзіка всеодно треба будувати спецкамери,вони один за трьох потягнуть.І годувати їх дорогувато буде
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Пропоную обміняти їх на українських бранців - для нас це дуже вигідно. У нас більше в'язниць, ніж потрібно, можна почати їхній розпродаж, - Малюська - Цензор.НЕТ 6696
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Слуги Народа! Прислушайтесь, тюрьмы распродадут, а вас будут содержать в нечеловеческих условиях.
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Чувак передивився фільмів "План втечі" зі Сталлоне? Це там про приватні тюрми...
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частная тюрьма - это круто! ха-ха-ха
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всем известно что в камерах СИЗО спят и сидят по очереди, вот и перепрофилируйте учреждения
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Народ, ты недогоняешь эту идею от "новых лиц": тюрьмы хотят продавать ,чтобы потом сделать их частными. Это идея от американцев. Есть такой бизнес в США, частные тюрьмы: 3 млн. заключенных пашут, как рабы за центы...
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О! Такий бізнес для Бєні - саме те! У нас більше в'язниць, ніж потрібно, можна почати їхній розпродаж, - Малюська - Цензор.НЕТ 2958
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Відкрию вам секрет - американці лише зараз дійшли до того, на чому у нас побудовані всі державні в'язниці, тут всі працюють Мабуть сотні років вже така система.


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Как зелёная команда отсидит - распродадим.
Пока торопиться не стоит.
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Теперь хохлов будут бросать в частные тюрьмы за любую мелочь и там тупо эксплуатировать - вот это бизнес! Усекли?
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Правильно, ведь с реинтеграцией Лугандона по плану уЗеленских, амнистировать будут всех, если тюрьмы не нужны...
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Нужно ужесточать законы и наполнять тюрьмы рецидивистами и пожизненниками.А то по улицам ив селах старикам идетя стражно жить.Преступники на свободе кормятся за счёт грабежей.Лучше если они будут на самообеспечении в тюрьмах.
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Легалізація зброї вилікує цю проблему. Іде такий разбойнік і каже " Бабушка- бабушка дай прікуріть!", а бабушка повертається і каже : "Тобі, синку, з глока чи з баррети?" У нас більше в'язниць, ніж потрібно, можна почати їхній розпродаж, - Малюська - Цензор.НЕТ 2766
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"Как говорила моя бабушка : "лучше выстрелить, перезарядить, опять выстрелить, и опять демонстративно перезарядить, чем, робко освечивая темноту фонариком, вопрошать "кто здесь?" "
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Ну конечно, 5 лет не садили и эти не спешат, так на ........ они и нужны.
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Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока что нужно, существенно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем - и это уже вторая "бизнес-идея", первая передать заключенных в частные тюрьмы - предполагаю что начальники тюрем скопили немало денег и собрались приватизировать тюрьмы. Вот и подбрасывают свои мыслишки в сми.
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....закон Савченко рулит !!!почалятся в СИЗО и домой !!!)))
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Правда?
А то, что в тюрьмах превышены все нормы по количеству заключенных в камерах, этот зеленый "министр" не знает.

Там в ЗЕленой шобле, кроме Дубилета, хоть кто-то вообще отбивает дупля хоть в чем-то, кроме исполнения желаний Коломойского?
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Дубилет не исключение. Там все отборные дегенераты.
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Не. Дубилет реально шарит в своей области.
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в финансовых махинациях Дубилет преуспел, однако
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предлагаю вообще декриминализировать уголовный кодекс и всех отпустить. тогда тюрьмы вообще будут не нужны
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Он хочет продавать тюрьмы, но хочет, чтобы деньги каким-то образом шли мимо бюджета. Он хочет уйти, но его не отпускают. Только этим и объясняется все это безумие.
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Колись,ще за часів Хрущова у Львові на Личаківській перед Винниківським базарчиком висіло один за одним два банера...один був політичний,дуже тоді популярний "Догонім і пєрєгонім Амєріку",а другий вивісило ДАІ - "нє увєрєн - нє обгоняй"...Разом вони висіли буквально місяць,потім про Америку перевісили...Я це до того,що на тій самій стіні висів банер "Весна прийде - саджати будем"...Якби на наступній стіні вивісили слова Мацьопської "розпродаймо в"язниці бо вони вже непотрібні" то виборці можливо трохи б повурушили звилинами і проголосували за інших...
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Честно, интересно, за других это за кого? Бойко? т.к. те, чьи голоса забрал Зеленский не голосуют за Порошенко или Тимошенко
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Електорат Зеленського це більша частина Юліних виборців + трохи сепарів + люди без політичніх поглядів "за все гарне проти всього поганого".
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Не вводите человека в заблуждение, "электорат Зе!" - это прежде всего "неопределившиеся", которые в 2010 были "протыпсихами", от Юли "Зе!" на втором взял только треть ее избирателей, но гораздо больше - сторонников "гоппоблока" и "гордого нарота Бамбассы".
Вот вокруг ИХ интересов и выплясывает наш фигляр.
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Землю продать. Тюрьмы продать. Заводы-пароходы продать. Эта зеленая мразь ничего построить не в состоянии. Только продать, прожрать и просрать.
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Тю, а пЕСюки воняли что зеленые хотят всё отобрать и поделить, а он оно как....

Верю что ты за бугром не на пособие для идиотов живеш, а делаеш вклад в процветание европы усердной чисткой унитазов... Понимаю, тебе будет невыносимо осознать что в Украине за те же деньги во все не обязательно унитазы мыть!
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У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська/ Слуги гражданина Израиля Коломойского специалисты по продаже во время войны по дешёвке собственности Украины т.е.по мародёрству: Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук 03.09.19 /800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить04.10.2019
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Малюська, не "швиди".. А то, коли прийде час вас садить, то не буде куди.. Прийдеться або пострілять, або перевішать...
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За 30 лет отсутствия иносранцев от Украины остались рожки да ножки.Долой позавчерашнх на политическую помойку!
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Ай да малюська-дениска! Но если все-таки начать сажать поросячью команду, то тюрем как раз не хватит. Придется им сколачивать дополнительные нары... Ау, рябашапка! Прекращай жевать сопли и начинай работу,трусливое чмо! Или продажное...
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НЕ ПЛАТИТЕ НАЛОГИ и ЗА КОММУНАЛКУ!
Наступил анархо-капитализм, Государства больше нет!
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Это не "анархокапитализм", даже не "дикий капитализм", это типичный "ранний неофеодализм", с "сословным строением системы управления".
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Конечно, если никого не садят, максимум под домашний арест, то и тюрьмы не нужны... Хотя в стране столько народу, которые должны сидеть, что и существующих тюрем не хватит.
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Купить ЛЕГАЛЬНО "заведение, которое никогда не бывает в проигрыше", и несколько сот рабов для бесправного труда ? Экселлент. Канеш, найдутся. А еще добавим "частный суд", "коллекторов", "частных судебных приставов", и просроченный счет за кредит на 12 копеек, по которому вас упекут "отрабатывать СТОЛЬКО, сколько хазяева жызни сочтут нужным", в современную "долговую яму". Кстати, знаете как называлась "долговая яма"?
"Кабала".
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будут сдавать как мега смарт общежитие с охраной и бронедверями с вентиляцией У нас більше в'язниць, ніж потрібно, можна почати їхній розпродаж, - Малюська - Цензор.НЕТ 8103
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Просо перестали сажать, тех, кому там место. Поэтому пустуют.
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А чего же тогда в некоторых тюрьмах зеки по очереди спят, места не хватает?...
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Пугает с какой они скоростью хотят продать гос имущество...
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Тюрми розпродати, зеків випустити, хай грабують - убивають!
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"У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська." - "Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности."
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Есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать виновных." - Фридрих Энгельс.
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"Разложите молодежь - и вы победите нацию! Это наш девиз. Мы лишим ваше общество молодежи, растлив её сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть лишим ваше общество будущего."
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Чем у нас сейчас активно органы и занимаются.
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Так, мне одну тюрьму оставьте. Получу зарплату - выкуплю. Соседи достали, буду тюрьмой пужать. Только чур мне ту, где Юля отдыхала сидела.
У нас більше в'язниць, ніж потрібно, можна почати їхній розпродаж, - Малюська - Цензор.НЕТ 9583
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Це отой придурок шо свої фотки з кабінету викладував? Цей шо хочеш може *********, там в голові пусто!
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Распродайте уже нахер все, у вас жидовинов, к этому большие способности...
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нужно еще Приватного мента, следователя, прокурора, Приватный суд и приватного тюремщика чтобы шмаль носил и девок водил...
дебилы блд. (с)
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забыл, про приватных бандитов, титушек, а можно и приватную Армию...
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