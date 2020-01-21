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 Наемники российского батальона "Дизель" обвинили "комбата" Петра Ручьева в коррупции и преступлениях. ВИДЕО

Российские наемники из батальона "Дизель" обвинили своего главаря, террориста Петра Ручьева в коррупции и преступлениях.

Об этом в своем блоге в ЖЖ пишет российский наемник, боевик с позывным Хрусталик, Михаил Полынков (polynkov), передает Цензор.НЕТ.

"Мне, мягко говоря, не доставляет удовольствия озвучивать имена и факты, но вместе с тем отказать в помощи "солдату" добиться справедливости и найти управу на старшего "офицера" не имею права", - прокомментировал российский наемник обнародованную информацию.

По словам российского наемника Михаила Полынкова, прибывший на Донбасс из Магнитогорска (РФ), российский наемник, главарь банды Петр Ручьев ("Дизель") завладел движимым и недвижимым имуществом местных жителей, ворует у наемников РФ. С такой жалобой выступил другой наемник РФ Геннадий Яценко (Камчадал).

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"Данный человек проявил себя здесь следующим образом. Занял особняк в элитном районе Донецка гражданки Клименко И.Л., незаконно. Этот особняк "глава ДНР" якобы потом подарил ему на свадьбу. Передвигается данный гражданин на машине марки Nissan Patrol жителя Шахтерска Руденко В.В." -  заявил российский террорист Яценко (Камчадал).

Кроме того, по словам наемника РФ, российский террорист Ручьев проворачивал схемы с топливом, вымогал деньги у подчиненных, в частности завладел денежным довольствием террориста Камчадала на сумму 145 тыс. руб. Также, по словам наемника РФ Яценко, "подразделении" Ручьева  выявлено отсутствие 20 с лишним единиц оружия и присутствие лиц с наркотической зависимостью.

Источник: https://censor.net.ua/v3170964
 
 
 Топ комментарии
 
...это ты, походу, перепутал с изображением в зеркале, вася... Наемники российского батальона "Дизель" обвинили "комбата" Петра Ручьева в коррупции и преступлениях - Цензор.НЕТ 5616
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судя по роже ему надо обьедениться с Пэтей и бухать.....
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судя по роже ему надо обьедениться с Вовой и торчать
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Надо им с нашим президентом объединяться против общего врага - коррупции.
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судя по роже ему надо обьедениться с Пэтей и бухать.....
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...это ты, походу, перепутал с изображением в зеркале, вася...
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судя по роже ему надо обьедениться с Вовой и торчать
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Ну,рожам в данном случае,безобидного старика типа Чикатило ))
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Треба терміново провести конституційну реформу, щоб цей золотий фонд ЛНРДНР скоріше увійшов у Верховну Раду України.
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Я Вас умоляю.
На пять шесть мразей больше погоды не делают.
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Зажал себе их денюжку, бывает. Не сочувствую, хай путлеру своему пожалуются, или тому же Суркова.
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Это они еще не знают какова настоящая коррупция,мальдивского на них нет
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Непонятно. Они же все пришли именно для этого. В том числе и жалующийся ))
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Ну и нах нам эти интриги,у нас свой свинарчук имеется,почему то до сих пор на воле находится.
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За сколько можно купить в Украине легально то, что "свинарчуки" поставляли нелегально?
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Да, на которой на лахтинские зрада-утверждения отвечают вопросами.
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Это у вас был не вопрос,а утверждение в вопросительной форме?
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Лишнехромосомное, у вас всё перевёрнуто с ног на голову и думаете вы с другой стороны и викторины у вас - утверждения, без доказательств, на которые возникает множество вопросов.
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А в чем здесь обвинять? Это проза жизни дырляндии,наполненной всяческим отребьем.
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Ничего, скоро ЗеСемит Оманский придэ, порядок навэдэ
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ну некоторые наши офицеры там тоже, так что новость так себе
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Геть з глузду м"ясо з"їхало...мабудь уже навіть гриби....
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Что сказать.. "Русский мир" во всей своей красе... Отец рассказывал - служил под Кёнигсбергом, в артполку... конец 50-х. В сёлах замков не знали.. Пить захотел - зашёл в дом, хозяев нет. Напился. На столе всегда кувшин с молоком, хлеб. Отрезал хлеба, выпил молока. Есть деньги - положил на стол. Нет - просто ушёл, сказав стенам "Спасибо!". На тетий год приехали "масквичи". Через пару месяцев люди начали на двери замки вешать и к солдатам отношение изменилось..

И я этому верю.. Сам помню хворостины в ручке входной двери - "хозяев дома нет!", в украинских сёлах, уже в 70-е....
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На шостий рік відкрилось:
--- Шо з зашкваром,
Москалики такі ,
Щимлять сєпаров....
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Хрусталик выкапаный алкаш с соседнего подъезда, который перед выборами разносил макулатуру от слуг урода... Просто одно лицо...
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побольше таких Ручьев .хоть враг но мне нравица. отжимайте ,. грабте ,опускайте их они вас звали и ждали. суки продажни
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