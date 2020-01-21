 Наемники российского батальона "Дизель" обвинили "комбата" Петра Ручьева в коррупции и преступлениях. ВИДЕО

Об этом в своем блоге в ЖЖ пишет российский наемник, боевик с позывным Хрусталик, Михаил Полынков (polynkov), передает Цензор.НЕТ.

"Мне, мягко говоря, не доставляет удовольствия озвучивать имена и факты, но вместе с тем отказать в помощи "солдату" добиться справедливости и найти управу на старшего "офицера" не имею права", - прокомментировал российский наемник обнародованную информацию.

По словам российского наемника Михаила Полынкова, прибывший на Донбасс из Магнитогорска (РФ), российский наемник, главарь банды Петр Ручьев ("Дизель") завладел движимым и недвижимым имуществом местных жителей, ворует у наемников РФ. С такой жалобой выступил другой наемник РФ Геннадий Яценко (Камчадал).

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"Данный человек проявил себя здесь следующим образом. Занял особняк в элитном районе Донецка гражданки Клименко И.Л., незаконно. Этот особняк "глава ДНР" якобы потом подарил ему на свадьбу. Передвигается данный гражданин на машине марки Nissan Patrol жителя Шахтерска Руденко В.В." - заявил российский террорист Яценко (Камчадал).

Кроме того, по словам наемника РФ, российский террорист Ручьев проворачивал схемы с топливом, вымогал деньги у подчиненных, в частности завладел денежным довольствием террориста Камчадала на сумму 145 тыс. руб. Также, по словам наемника РФ Яценко, "подразделении" Ручьева выявлено отсутствие 20 с лишним единиц оружия и присутствие лиц с наркотической зависимостью.