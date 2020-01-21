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 Общество, Технологии
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 Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности в формате сериала, - Федоров. ВИДЕО

Министерство цифровой трансформации запускает курс по изучению цифровой грамотности в формате сериала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн платформу по обучению цифровых навыков украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 30 января курс будет работать в тестовом режиме. Далее официальная презентация.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует в течение 3 лет обучить цифровой грамотности 6 миллионов украинцев.

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Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности в формате сериала, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/v3170962
 
 
 Топ комментарии
 
Выборы в формате сериала, обучение в формате сериала.... Скоро в таком формате будем питаться.
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...все с вами уже ясно, плесень зеленая... "Сваты-2" сериал называется? Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности в формате сериала, - Федоров - Цензор.НЕТ 7122
Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности в формате сериала, - Федоров - Цензор.НЕТ 9882
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Фсё , во сейчас заживём! Ни слова о промышленности. инновациях, индустриализации, реанимации отраслей. в которых когда то были передовыми. Всё в услугу Внешнему управлению, всё на продажу. Мерзкие особи.
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Выборы в формате сериала, обучение в формате сериала.... Скоро в таком формате будем питаться.
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Кажется уже начинает не прокатывать у лохтората. Нахавались уже роликов и сэлфи.
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Фсё , во сейчас заживём! Ни слова о промышленности. инновациях, индустриализации, реанимации отраслей. в которых когда то были передовыми. Всё в услугу Внешнему управлению, всё на продажу. Мерзкие особи.
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да все нормально! че уж там! главное ведь дорого себя продать ?
Харьковчанка продала девственность за 1,2 млн евро
https://www.objectiv.tv/interesting/2020/01/18/harkovchanka-prodala-devstvennost-za-1-2-mln-evro/
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...все с вами уже ясно, плесень зеленая... "Сваты-2" сериал называется? Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности в формате сериала, - Федоров - Цензор.НЕТ 7122

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А дєньгі - шоуменам, рєжіссьорам і сцєнарістам !
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и шо це будет - комедия. балаган или буффонада?
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как дешево превратить неграмотных баранов в зелеботов жалующихся на обижающие бубачку посты Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности в формате сериала, - Федоров - Цензор.НЕТ 7883
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Нужно детей обучать с детства IT-технологиям. Во всех школах страны! Это в веке технологий необходимые уроки.
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Человек считающий, что для использования ЕЦП обязательно нужен ЮСБ(и жалующийся, что он не может ней пользваться потому, что у него Mac), будет нас цифровой грамотности учить ? Серьёзно !?
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Скільки грошеняток збираються освоїти на черговому тестовому фуфєлі ?
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Скільки б не вили вовки на Місяць, Місяцю байдуже.
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І саме тому "Місяць" вимкнув коменти в ютюбі та інстаграмі.
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В мене сьогодні добрий настрій, а ще я буду освоювати цифрову грамотність.
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Нужно вводить онлайн демократию!!! Чтобы людей сами могли голосовать и выдвигать законы! Раду создавали потому что раньше не могли людей все физически голосовать и выдвигать законы и потому пришлось населенным пунктам отправлять одного человека, который будет представлять интересы, а сейчас в век технологий уже отпала надобность в депутатах и люди все могут сами представлять свои интересы и сами могут при помощи интернета и голосовать и писать законы на голосование. Украине нужна онлайн демократия!!! Долой олигархию!!! Даешь онлайн демократию!!! Долой государство для меньшинства - олигархов!!! Даешь государство для большинства - для всех людей!!!
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Займаються аби чим, тільки не тим що треба.
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Минсмартфонов будут оболванивать украинцев цифровой грамотности в формате сериала "Слуга народа"
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А в тому "освітньому серіалі" буде лісапетка чи срамокат? Бо без цього "усваяємость" матеріалу буде не більше 25% Мінцифри навчатиме українців цифровій грамотності у форматі серіалу, - Федоров - Цензор.НЕТ 6171
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Потрібно зайняти народ якоюсь єрундою типу сріалу.
Наша влада в ліцє преза більш ні на що не здатна - лише на серіали та вистави.
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Так наш "спортсмен", как спортсмен, а не киношник, строил ледовые дворцы...
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Нещасній о Новосад не вистачає 36 тис грн на нормальне утримання дитини.
Пошкодуємо, бідолашну...
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В целом это логично. ЗЕленые прекрасно понимают, что выбрать их могли только полные дегенераты.
Поэтому и способ обучения выбрали для дегенератов. Следующий уровень - в виде порнухи. Мінцифри навчатиме українців цифровій грамотності у форматі серіалу, - Федоров - Цензор.НЕТ 2920 Тогда зебилы точно смотреть будут.
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Кажуть що у голови мінцифри 10 замісників , по числу цифр, це по одній версії, а по-іншій чув що 16 замісників, бо в основному в комп'ютерах 16 розрядний код, система, архітектура.Так де ж правда ?
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Онлайн калькулятор запущено. Здійснилася мрія українців.
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дуже правильне, а головне випробуване вже рішення, он скільки баранів проголосувало за серіал!
Одне питання, в даному серіалі хто буде вчити - Віслючок з забороненого мультика?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
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