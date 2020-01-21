 Предпосылок для роспуска Рады нет, - Разумков. ВИДЕО

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в программе "Свобода Слова" на телеканале "ICTV", комментируя слова председателя ВРУ предыдущего созыва Андрея Парубия относительно обсуждения в правящей партии возможности досрочных выборов парламента уже в этом году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Разумков сказал: "С точки зрения закона, насколько я помню, это не возможно, потому что у парламента есть иммунитет на год. Мы видим сегодня и коалицию - монокоалицию, монобольшинство - ну не принципиально, которое принимает законы и которое работает достаточно эффективно".
Он отметил, что "в целом парламент работает достаточно эффективно". По его словам, очень много законопроектов стали законами благодаря поддержке различных политических партий и депутатским группам.
"Лично я, например, сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы", - отметил Разумков.
Друге, вони ці зелені довбні-аноністи, накоїли вже стільки, що їх будуть просто лінчувати і минула люстрація з киданням в сміттєві контейнери їм буде за щасття, а так в контейнер, але по запчастинам, голова в один, а кінцівки в інший. Вони цього добиваються з маніакальною впертісттю.
в следующую Раду столько зеленых уже и не проползет...
Малороссы шо то подозревать начали....
https://www.youtube.com/watch?v=JouC6Z_N1Cw
...ЄДИНЕ Запитання .. ТІЛЬКИ до Президента, Парламентської більшості СН і Уряду ...чи здатні Ви ЗУПИНИТИСЯ в ублюдочному намірі ВКРАСТИ останній ресурс Українців СвЗемлю МИРНИМ шляхом ... Будь - ласка... відповідь...
УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого ..
УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий ...
дыма без огня не бывает ))))
Разумков: Предпосылок убивать мертвое нет.