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 Украинцев задержали на нелегальной фабрике по производству поддельных сигарет в Испании. ВИДЕО

Полиция Испании разоблачила подпольную сигаретную фабрику. Задержаны семеро работавших на ней граждан Украины, Латвии и России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Испании. При задержании в помещении фабрики обнаружили 54,5 тыс. пачек сигарет с изображением известного бренда.

Фабрика, на которой изготовляли поддельные сигареты, располагалась в удаленной местности в провинции Малага, а склад — в провинции Кордова. "Товар" продавали по всей Испании и в других странах Евросоюза.

Выследить злоумышленников удалось благодаря оперативной информации о том, что в страну прибыл представитель "русской мафии", который собирается заниматься изготовлением поддельных сигарет. За ним установили слежку, и таким образом вышли на остальных участников схемы.

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Операцию провели совместно сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и налогового агентства Испании.

Подозреваемым предъявлены обвинения в контрабанде акцизных товаров, преступлении против интеллектуальной собственности и нарушении налогового законодательства.

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Источник: https://censor.net.ua/v3170917
 
 
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Обычно в Польше задерживались, но наш походу осваивают Европу быстрыми темпами Украинцев задержали на нелегальной фабрике по производству поддельных сигарет в Испании - Цензор.НЕТ 5233
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какт-то по киселевски новость подается.... укажите в заглавье что там были расеяне и латыши помимо....
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Опс, будут жестоко наказаны: - вернутся на Родину смотреть 95 Квартал
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я уж подумал фирташа хапнули и оно там самокрутки крутит на шконке...
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