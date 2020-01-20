 Полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный сайт Национальной полиции, 19 января подозреваемый повредил надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По данному факту было открыто производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
В ходе расследования правоохранители опросили свидетелей происшествия, сняли видео с камер видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи.
Проводятся мероприятия по установлению места нахождения злоумышленника и его задержания.
Напомним, 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге и опубликовал в своем твиттере фотографию, обратив внимание на то, что поврежденный памятник расположен недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
просто "эбонитовых палочек" у чувака с собой небыло, а так бы еще и иллюминация была..
как будто специально подставлялся или камера была микро...., что тоже странно...
мог за деньги для своей семьи специально подставиться, или заставили угрожая той же семье...
Для чего?
Вы сами знаете...
я напомню наш спор когда прояснятся обстоятельства...
думаю я прав...
А судить и за драку простую могли..., то такэ...
вышак на носи...
Еще бы так оперативно искали тех, кто повреждает памятники/мемориальные доски участникам АТО.........
и от камер не предохранялся....
Странно, да?
Скорее всего за деньги, Виктор Суворов в своей книге писал, что такие провокации практикует КГБ.