 Полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный сайт Национальной полиции, 19 января подозреваемый повредил надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По данному факту было открыто производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил свое участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима в Израиле

В ходе расследования правоохранители опросили свидетелей происшествия, сняли видео с камер видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи.

Проводятся мероприятия по установлению места нахождения злоумышленника и его задержания.

Напомним, 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге и опубликовал в своем твиттере фотографию, обратив внимание на то, что поврежденный памятник расположен недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.