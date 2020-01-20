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Все про:Кривой Рог (659) памятник (1907) Нацполиция (10763) Холокост (113)

 Полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. ВИДЕО

Правоохранители принимают следственно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный сайт Национальной полиции, 19 января подозреваемый повредил надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По данному факту было открыто производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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В ходе расследования правоохранители опросили свидетелей происшествия, сняли видео с камер видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи.

Проводятся мероприятия по установлению места нахождения злоумышленника и его задержания.

Напомним, 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге и опубликовал в своем твиттере фотографию, обратив внимание на то, что поврежденный памятник расположен недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/v3170912
 
   
 Топ комментарии
 
на видео отчетливо разлечим жертва "95 квартала", который с присущим "квартальцам" юмором, поздравляет евреев с "Веселым праздником Холокоста"..
просто "эбонитовых палочек" у чувака с собой небыло, а так бы еще и иллюминация была..
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Вау! А як щодо інших злочинів? Де така ж оперативність? Полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 8227
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Оперативненько........
Еще бы так оперативно искали тех, кто повреждает памятники/мемориальные доски участникам АТО.........
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Вау! А як щодо інших злочинів? Де така ж оперативність?
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Вот же ж идиот, лавры Бэнкси ему что ли жить мешали...
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Раніше судимий місцевий мешканець знову попаде в раніше відвідуваний ним заклад для подальшого свого раніше просиджуваного жалюгідного існування. Полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 9119
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на видео отчетливо разлечим жертва "95 квартала", который с присущим "квартальцам" юмором, поздравляет евреев с "Веселым праздником Холокоста"..
просто "эбонитовых палочек" у чувака с собой небыло, а так бы еще и иллюминация была..
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жертва аборта,играл хвошизда за небольшие кацаские деньги
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Палочкой прошлись по тебе и она оставила извилину, единственную в твоей голове.
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Это ж вы, тупое порохоботье, на всех углах кричите, что Зеленский - еврей, что евреи жить украинцам не дают. Вот ваш единомышленник и решил действовать.
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Ага, сам Порошенко йому балончик вручив.
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он что камеры не видел?
как будто специально подставлялся или камера была микро...., что тоже странно...
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как бы это не был волонтером или атошником...
мог за деньги для своей семьи специально подставиться, или заставили угрожая той же семье...
Для чего?
Вы сами знаете...
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малоймовірно, - "31-летний ранее судимый местный житель" - типовий неосвічений малорос
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ОК....
я напомню наш спор когда прояснятся обстоятельства...
думаю я прав...

А судить и за драку простую могли..., то такэ...
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полграмма краски водоэмульсионной уже поврежение памятника...
вышак на носи...
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якийсь нацжон відколовся від зграї бене-сабакова. Перечитався нацистської брошури... "Mein Kampf", наприклад.
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а на фига?бубочка кажэ шо книженция некошерна...
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А чи можна з некошерного зробити кошерне?...вот уж вапрос так вапрос...
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ну для начала необходимо нарэшти признать шо они с алоизовичем таки одной крови...всё поломается нах...
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Оперативненько........
Еще бы так оперативно искали тех, кто повреждает памятники/мемориальные доски участникам АТО.........
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Не только искали, НО и находили.......
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Шото Не то , смотрите какая у него одежда , как будто бы он Вернулся с парада ЛГБД
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как будто специально хотел что бы его быстро нашли и опознали...
и от камер не предохранялся....
Странно, да?
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Да нет совковая привычка гадить везде и Безнаказанно.Этот мудак в 19 веке еще , сейчас век электроники , камеры на всех уязвимых участках с Булавку завязанном на пульту. Просто дело техники.
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В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель.

Скорее всего за деньги, Виктор Суворов в своей книге писал, что такие провокации практикует КГБ.
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поліціянтка говорить, що він навіть написи зробив... тягне на резонансну справу... ждем терміновий брифінг Авакяна)
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Ага, сам Порошенко йому балончик вручив.
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