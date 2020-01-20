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 Происшествия, Общество
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Все про:обыск (1413) Херсон (624) Рябошапка Руслан (255) Гандзюк (428)

 Одного из задержанных в рамках спецоперации в Херсоне везут в Киев, - Рябошапка. ВИДЕО

20 января в Херсонской области прошли 35 обысков для сбора доказательств по делу о смертельном нападении на активистку Катерину Гандзюк, 9 лицам объявили подозрение в причастности к преступной организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Генпрокурора Руслана Рябошапки.

Рябошапка заявил: "Сегодня офисом ГПУ вместе с СБУ был проведен ряд комплексных мер по противодействию организованной преступности в Херсонской области.

В частности проведлено 35 обысков та сообщено о подозрении 9 лицам 

Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества наших граждан. Лицо, подозреваемое в создании этой организации, задержано, ему сообщено о подозрении, на данный момент он доставляется в один из судов города Киева для избрания меры пресечения.

Кроме того, по месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления лицу, которое считается руководителем группы лиц, которые напали на Катерину Гандзюк.

Следует отметить, что большая часть процессуальных действий собственно проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Катерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые бы помогли выяснить механизм планирования и совершения, собственно, этого преступления".

Необходимо также сказать, что на протяжении  отработки херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто два разбойных нападения и также задержан человек, находившийся в розыске в связи с совершением еще одного преступления.

Во время проведения этих процессулаьных действий  было изъято большую сумму наличных денег, а также оружие.

Нужно отметить, что с целью обеспечения усиленной охраны общественного порядка были применены особые силы Национальной полиции, а также СБУ".

Также смотрите: Дело Гандзюк: в Херсоне провели 30 обысков и предъявили 9 подозрений. ФОТО+ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Источник: https://censor.net.ua/v3170898
 
   
 Топ комментарии
 
Основной показатель - арест главного подозреваемого, главы облсовета Мангера. Пока его не трогают -- это все обычный пиар для люмпена, типа работаем. Но только он теперь свой - один из главных спонсоров Зели. Зря что-ли за спокойствие 20 лимонов отвалил?
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Уже кого-то назначили виновным... Как "свежо"... Одного из задержанных в рамках спецоперации в Херсоне везут в Киев, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8174 А сценическая подготовка чувствуется - зебильня из всего делает постановочное шоу.
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аваков тоже на ветролетах, покатушки устраивал
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аваков тоже на ветролетах, покатушки устраивал
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Основной показатель - арест главного подозреваемого, главы облсовета Мангера. Пока его не трогают -- это все обычный пиар для люмпена, типа работаем. Но только он теперь свой - один из главных спонсоров Зели. Зря что-ли за спокойствие 20 лимонов отвалил?
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Так отвали то он в закрома ПоПА, через генплокуЛОЛа. Вот его и не трогали. А тут ты только заступил на смену и методичку не дочитал. Одного із затриманих у рамках спецоперації в Херсоні везуть до Києва, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9408 Взяли сегодня Магеру в рамках спецоперации по делу Гандзюк.
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кого саме везуть?
Втім, думаю, на протязі години стане ясно...
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Що страшно, що можуть голову ОДА,призначеного Петром, і зама, і дружину привезти... Не міг порохоботи. Везуть скоріше всього посередника, який може здати замовника. А ось тут уже починай сцяти, бо якщо посередник дасть покази...
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дебіл-нацжон, на кого посередник може дати покази?
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ВСЕХ надо вести а то местная мафия это дело похоронит ,там все повязаны мафиозными делами ...
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такие рейды нужно устраивать по всем областям раз в месяц
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Будут Кошмарить до тех Пор пока кто Убил не приведут Сами.
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Уже кого-то назначили виновным... Как "свежо"... Одного из задержанных в рамках спецоперации в Херсоне везут в Киев, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8174 А сценическая подготовка чувствуется - зебильня из всего делает постановочное шоу.
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Зеленский решил жестко разобраться с делом Гандзюк?
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Пан Рябошапка коли будуть везти Сабакова...поліція це є ОЗУ...
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Ніхто не сяде, нікого не покарають. Звичайне шоу - імітація кипучоі діяльності.

Викотили БТРи до центрального ринку та мерії Херсону. Навіщо? Вони що, серьйозно збирались стріляти з БТР в центрі міста посеред робочого дня? Якщо не збирались стріляти, то навіщо там були БТРи? Що, звичайних посилених груп для затримання не достатньо? Правильно, щоб ВСІ БАЧИЛИ кипучу діяльність. Імітація кипучоі діяльності ніколи не закінчується вироками, все розвалиться в суді.

Схоже у Зеленського зовсім реальний рейтинг поганий раз намагаються хоч якийсь результат показати, хоч щось небудь.
ПиСи Під час «спецопераціі» в центрі закрились всі обмінники валюти. І БТРи. Народ в ПАНІЦІ. Ні дня щоб не обісратись
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У рябойшапки рожа - как после трёх ходок к хозяину. Ну не может нормальный человек иметь такое лицо...
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