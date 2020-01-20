 Одного из задержанных в рамках спецоперации в Херсоне везут в Киев, - Рябошапка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Генпрокурора Руслана Рябошапки.
Рябошапка заявил: "Сегодня офисом ГПУ вместе с СБУ был проведен ряд комплексных мер по противодействию организованной преступности в Херсонской области.
В частности проведлено 35 обысков та сообщено о подозрении 9 лицам
Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества наших граждан. Лицо, подозреваемое в создании этой организации, задержано, ему сообщено о подозрении, на данный момент он доставляется в один из судов города Киева для избрания меры пресечения.
Кроме того, по месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления лицу, которое считается руководителем группы лиц, которые напали на Катерину Гандзюк.
Следует отметить, что большая часть процессуальных действий собственно проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Катерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые бы помогли выяснить механизм планирования и совершения, собственно, этого преступления".
Необходимо также сказать, что на протяжении отработки херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто два разбойных нападения и также задержан человек, находившийся в розыске в связи с совершением еще одного преступления.
Во время проведения этих процессулаьных действий было изъято большую сумму наличных денег, а также оружие.
Нужно отметить, что с целью обеспечения усиленной охраны общественного порядка были применены особые силы Национальной полиции, а также СБУ".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.
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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
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Втім, думаю, на протязі години стане ясно...
Викотили БТРи до центрального ринку та мерії Херсону. Навіщо? Вони що, серьйозно збирались стріляти з БТР в центрі міста посеред робочого дня? Якщо не збирались стріляти, то навіщо там були БТРи? Що, звичайних посилених груп для затримання не достатньо? Правильно, щоб ВСІ БАЧИЛИ кипучу діяльність. Імітація кипучоі діяльності ніколи не закінчується вироками, все розвалиться в суді.
Схоже у Зеленського зовсім реальний рейтинг поганий раз намагаються хоч якийсь результат показати, хоч щось небудь.
ПиСи Під час «спецопераціі» в центрі закрились всі обмінники валюти. І БТРи. Народ в ПАНІЦІ. Ні дня щоб не обісратись