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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГБР (860) Венедиктова (29)

 Кандидаты прошли спецпроверку, приказы подписаны, - Венедиктова сообщила о назначении заместителей директора ГБР. ВИДЕО

И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова назвала манипуляцией информацию о том, что делами Майдана будет заниматься адвокат Януковича Александр Бабиков, который принимал участие в конкурсе.

Об этом она сказала в обращении, опубликованном на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Я неоднократно подчеркивала и повторю еще раз, чтобы общество было уверенно в непредвзятости, что подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР, обязанности которого сегодня выполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры, чтобы не допустить конфликт интересов", - отметила Венедиктова.

Она добавила, что видит прямую связь между открытием ГБР резонансных дел против высокопоставленных чиновников и "информационной атакой" последних дней, которая направлена на дискредитацию кадровых назначений руководства бюро.

Читайте также: Назначение адвоката Януковича Бабикова замдиректора ГБР недопустимо, - активисты и близкие героев Небесной Сотни обратились к президенту

Напомним, заместителем директора ГБР собираются назначить адвоката Януковича Александра Бабикова. Именно он будет заниматься аудитом дел Майдана, которые сейчас передают в ГБР. Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" передала и.о. главы ГБР Ирине Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Александр Бабиков активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими зимой 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3170849
 
 
 Топ комментарии
 
ГБР розслідуйте хто дав виграти тендер на пректування аєропорту у Дніпрі війсковому академіку із РАШІ? 17 січня він отримав перемогу - академік військової академії у штатському, герой РФ нагородженний Пуйлом
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ГБР розслідуйте хто дав виграти тендер на пректування аєропорту у Дніпрі війсковому академіку із РАШІ? 17 січня він отримав перемогу - академік військової академії у штатському, герой РФ нагородженний Пуйлом
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ааа то справа СБУ - кращого дружка нашого презіка?
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Діду,риба ту є?..
А де би ся діла?..
Діду,сиджу вже дві години і ні холєри ше не злапав...То де та риба?..
А відки би ся взєла?..

Це високопрофесійний діалог двох дебеерів...
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хоча б розслідуйте, де плануэться вежа дисптчерів аєропорту - у Дніпрі чи у Москві?
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Они что думают,что сдавать интересы Украины и украинцев можно будет теперь безнаказанно и ничего им за это не будет? Безнаказанность порождает возмущение и ненависть, которое обязательно обернется против тех, кто эту безнаказанность поощряет.
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Но в тоже время не опровергает, что этот Бабиков будет таки замом в ГБР. Прошел же проверку!
Потужные циники!!!!
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"Приняты все предусмотренные законом меры, чтобы не допустить конфликт интересов", - отметила Венедиктова."

Источник: https://censor.net.ua/v3170849

Какие именно меры приняты Венедиктовой?
Очередные пустые, ничем не подтверждаемые, слова.
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Снова "гламур" поставлен на борьбу с коррупцией, что превращает все в очередной фарс... Ну не может в бедной стране любитель (-ница) дорогущих (в тисячи долларов ценой) часов бороться с коррупцией "по справжньому"... Это как - волка поставить овчарню охранять от шакалов... Конечно, отдельные шакалы останутся голодными, но (!) поголовье овец как уменьшалось так и далее будет уменьшаться...
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Говориш гарно, Ірина... Будемо чекати реальних дій.
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Ну Що ж Коли береш На себе Відповідальність Побачимо . Немє такого Мішка де б заховалося Шило.
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"Все кандидаты прошли спецпроверку у ИгорьВалерьевича, случайных людей в ГБР не будет", добавила Венедиктова
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Цікаво, у портнова ще залишились шавки неприлаштовані на роботу ?Може ще якийсь комітет чи бюро потрібно відкрити "на плечі платників" ?
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Какие на фиг спецпроверки в самом коррумпированной государстве Европы? Такие же как детекторы лжи слуг народа пару месяцев назад - цирк, клоунада, шутовство расчитанные на самы быдлячие слои населения. В 2014 97% крымского СБУ предало Родину и перешло работать в фсб. Тоже было и на Донбассе с мусорами. А прокурорша поклонская? И все проходили спецпроверки и как теперь понятно за взятки. Уверен и сейчас в ГБР всё точно так - государство ведь не менее коррумпировано при зё чем при овоще. Поэтому, венидиктова, вам никто не поверил в ваши спецпроверки, а по сути в лапшу от слуг народа.
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Є таке гарне й виразне слово - Блазнювання
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Якщо сбу первіряло, то фсб дозволило... Кандидати пройшли спецперевірку, накази підписано, - Венедіктова повідомила про призначення заступників директора ДБР - Цензор.НЕТ 6847
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Кандидаты прошли спецпроверку.
А прошла ли ее сама Венедиктова?

"Реформой судебной власти в команде Зеленского будет заниматься юрист, выбывший из конкурса в Верховный Суд 2016-2017 годов, - Венедиктова Ирина Валентиновна.
Напомним, что по результатам конкурса, Венедиктова получила меньше, чем минимально допустимый балл по результатам экзамена
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