 РФ выставила завышенную цену в 500 долларов, - Коболев об отказе платить за российский газ в 2014-м. ВИДЕО

Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев 19 января в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"В 2014 году "Газпром" отказался продолжать цену, которая была прописана до этого – на первый квартал 2014 года. Была выставлена крайне высокая, не рыночная, завышенная цена, близкая к 500 долларам, в рамках контракта от января 2009 года, и мы для себя приняли решение, что по такой цене Украина закупать газ не будет. Импортные поставки из Европы были дешевле", - отметил он.
По словам Коболева, это было осознанное и продуманное решение, которое проговаривалось правительством того времени Арсения Яценюка.
"И тогда Украина сказала, что по цене, которая не рыночная, мы не покупаем. Параллельно с этим мы занялись вопросом поставки газа из Европы. После долгих переговоров со словацкой стороной был открыт так называемый словацкий реверс. Благодаря этому Украина получила альтернативу", - заявил он.
По словам Коболева, далее последовала серия долгих переговоров в трехстороннем формате, в двухстороннем формате. Параллельно с этим украинская сторона максимизировала отбор.
"Мы импортировали и создали существенный запас газа, который и стал предметом переговоров так называемого "зимнего пакета". В рамках "зимнего пакета" было достигнуто частичное урегулирование, он был подписан в ноябре 2014 года, и тогда был последний раз, когда украинская сторона, в рамках этой договоренности, закупила минимально согласованную порцию российского газа и оплатила ее. После ноября 2014 года украинская сторона газ не покупала и не покупает до текущего времени", - резюмировал Коболев.
Хунта, Яценюк и Коболев - молодцы!
дали рашке по зубам и наказали на 3,5 лярда зелени
Словакия хоть и крупнейшая страна по газодобычи в мире, но не в состоянии сама справится с реверсом, поэтому вынуждена докупать газ у России.
В реверсном газе всего лишь 30% российского.
Это - общий котёл из норвежского, алжирского, российского, и местных: французского и немецкого.
отсуди у раши миллиарды и получи свой лимон.
что, слабо ?
для ЗЕБЕни с "пустой головой" и Гончарук перебор
слишком грамотный и ершистый для ЗЕБЕни - не подойдет
Но, по-моему, такие вопросы это сфера национальной безопасности. И решать подобные вопросы должен высший коллегиальный орган нашей страны, а не этом мальчик, с мамой в далёкой Америке.
Ох, шо-то с нами не так... Ищем себе спасителя ищем, а выбираем, в конце концов, или мерзавцев, или слабаков.