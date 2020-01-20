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 Политика Украины, Экономика
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 РФ выставила завышенную цену в 500 долларов, - Коболев об отказе платить за российский газ в 2014-м. ВИДЕО

В 2014 году, надеясь на слабость Украины, российский "Газпром" отверг справедливые требования "Нафтогаза" и выдвинул неприемлемые условия покупки голубого топлива.

Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев 19 января в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году "Газпром" отказался продолжать цену, которая была прописана до этого – на первый квартал 2014 года. Была выставлена крайне высокая, не рыночная, завышенная цена, близкая к 500 долларам, в рамках контракта от января 2009 года, и мы для себя приняли решение, что по такой цене Украина закупать газ не будет. Импортные поставки из Европы были дешевле", - отметил он.

По словам Коболева, это было осознанное и продуманное решение, которое проговаривалось правительством того времени Арсения Яценюка.

"И тогда Украина сказала, что по цене, которая не рыночная, мы не покупаем. Параллельно с этим мы занялись вопросом поставки газа из Европы. После долгих переговоров со словацкой стороной был открыт так называемый словацкий реверс. Благодаря этому Украина получила альтернативу", - заявил он.

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По словам Коболева, далее последовала серия долгих переговоров в трехстороннем формате, в двухстороннем формате. Параллельно с этим украинская сторона максимизировала отбор.

"Мы импортировали и создали существенный запас газа, который и стал предметом переговоров так называемого "зимнего пакета". В рамках "зимнего пакета" было достигнуто частичное урегулирование, он был подписан в ноябре 2014 года, и тогда был последний раз, когда украинская сторона, в рамках этой договоренности, закупила минимально согласованную порцию российского газа и оплатила ее. После ноября 2014 года украинская сторона газ не покупала и не покупает до текущего времени", - резюмировал Коболев.

Источник: https://censor.net.ua/v3170837
 
 
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И вопли на раша-ТВ прекратились: "Мы им 20 лет газ БЕСПЛАТНО давали - а они майданить вздумали!"
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Жадность русских фраеров сгубила.

Хунта, Яценюк и Коболев - молодцы!
дали рашке по зубам и наказали на 3,5 лярда зелени
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Русские свой кусок всё равно получили и продалжают получать дальше.
Словакия хоть и крупнейшая страна по газодобычи в мире, но не в состоянии сама справится с реверсом, поэтому вынуждена докупать газ у России. РФ выставила завышенную цену в 500 долларов, - Коболев об отказе платить за российский газ в 2014-м - Цензор.НЕТ 5197
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Ну да, з 5 млрд кубів що купила Словаччина у росії, ми перекупили 9 млрд. РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 9287
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Кто такие русские??? Что это такое??? В 21 веке только идиоты могут торговать ресурсами со всеми и при этом думать что смогут по своей хотелке отказать кому-то))) и да, понятие русские исчезло где-то в 1917 после того как они все без исключения превратилось в быдло без рода и племени....
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Колонія має продавати сировину інакше яка вона колонія, москальня не любить згадувати що при Миколі 2 експорт сирої нафти був заборонений.
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но не весь...а одну треть РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 3343.так шо рашкин кусок обломился на 70%
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это временно, пока Трамп не включил климатическое оружие в Европе РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 3478
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Вже ввімкнув, середня денна температура лютого планується + 10
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Там всё гораздо сложнее.
В реверсном газе всего лишь 30% российского.
Это - общий котёл из норвежского, алжирского, российского, и местных: французского и немецкого.
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свои лимоны Андрюха заработал честно

отсуди у раши миллиарды и получи свой лимон.
что, слабо ?
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Коболев говорят неплохой мененжер, - и что что то поговаривают и за правительство может возглавить если чуть Что.
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слишком умный, не возглавит.

для ЗЕБЕни с "пустой головой" и Гончарук перебор РФ выставила завышенную цену в 500 долларов, - Коболев об отказе платить за российский газ в 2014-м - Цензор.НЕТ 2723
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тоже грамотный пацан

слишком грамотный и ершистый для ЗЕБЕни - не подойдет
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Та у нее уже вставная челюсть , она не бабушка , а уже наверно Прабабушка , ей очень тяжело, такая разруха в головах , она не справится.
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Юрій Вітренко-молодший - вихований в сім'ї свого батька Юрія Вітренко-старшого, після того, як він розлучився з тією прокасапською, просовковою на всю голову натахою. До речі, старший - доктор економічних наук, був заступником міністра в уряді Тимошенко за квотою НСНУ. Так що він - ющенківець.
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ні, не при цій зебільні владі, бо обидва надто проукраїнські; їх ще й "порохоботами" зебіли обзивають.
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Може этот киндер и где-то прав, спорить не буду. Кацапы нас уже многократно наё..ли, впрочем, как и мы их...
Но, по-моему, такие вопросы это сфера национальной безопасности. И решать подобные вопросы должен высший коллегиальный орган нашей страны, а не этом мальчик, с мамой в далёкой Америке.
Ох, шо-то с нами не так... Ищем себе спасителя ищем, а выбираем, в конце концов, или мерзавцев, или слабаков.
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вопрос с газом был решен Хунтой, а "этот мальчик" - талантливый менеджер, который грамотно выполнил приках Хунты
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Я бы не стал преувеличивать в этом деле заслугу хунты, просто в ЕС решили, что проще денежно поддержать Украину за счет рашки - так для них дешевле.
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Що, 73/43%зебіл, вже каєшся? Але приховуєш власний дебілізм?
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а шо не так с мамой?или с мальчиком?шо тебя не устраивает?шо кацапню прокидывают? РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 5727
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Так там же ещё и речь шла о 52 миллиардах кубов по формуле бери или плати ну все как любят ( братушки) из запоребрика
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Че вспоминать то, дело прошлое, лучше рассказал бы про какой цене транзит сейчас идет и сколько труб планируют оставить после снижения транзита.
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С детства любопытный - а то тут нарисовался "большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет"...
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да все и останутся...может удивлю,но трубопроводная система Украины не только для транзита,но и для газораспределения внутри страны.и совершенно пофик,с какой стороны закачивать-с востока или запада.все предусмотрено.так шо сдавать на металл будете трубы до границы с Украиной РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 657.а наши нам пригодятся...
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Надо было через 500 лет об этом заявить. Длбы
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