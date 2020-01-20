 "Водичка - супер!" - сотрудники посольства США в Украине приняли участие в крещенских купаниях. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись традиционных купаний опубликованы на странице посольства США в Украине в соцсети.

"Водичка - супер!" - сказал один из сотрудников посольства, выходя из воды.

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