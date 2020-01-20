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 Политика Украины, Общество
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 "Водичка - супер!" - сотрудники посольства США в Украине приняли участие в крещенских купаниях. ВИДЕО

Сотрудники посольства США в Украине приняли участие в крещенских купаниях 19 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись традиционных купаний опубликованы на странице посольства США в Украине в соцсети.

"Водичка - супер!" - сказал один из сотрудников посольства, выходя из воды.

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Источник: https://censor.net.ua/v3170829
 
   
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Афроамериканец: "Зиманаш !"
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а кстати.. оно ж (х.ло ж) в этом году не ныряло...грехи не смыло)))
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Черный наверное умрет скоро.. "Водичка - супер!" - співробітники посольства США в Україні взяли участь у купаннях на Водохреще - Цензор.НЕТ 3413
он к солнцу приспособлен .. - поэтому и чернокожий...
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чистый идиотизм. В Иордане во время крещения было градусов сорок со знаком плюс. Какого хера нужно в минусовую тепмературу в воду лезть? тем более, что сами евреи вообще другую религию имеют и в ополонках не купаются.
хотите моржевать - нет проблем, религию сюда зачем приплетать?
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Ну не хочешь не ныряй, пасху не ешь, на Рождество не гуляй. Скучный ты какой-то, аль коммунист - безбожник.?
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Так нигде и не сказано, что это христианская традиция. Грехи за ныряние не отпускаются .
На Пасху едят пасКи
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А -Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg . ... . . https://uploads.disquscdn.com/images/cb53f5a74b28452358f292094c7b536f84b1a7fb37f437288164454f7fba684b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . . .МИРОВЫЕ СМИ о ПУКинсской ПЕДОФИЛИИ-- https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c803a4876e5a936eba910026e02c7e444f2c4c1a27db3441eb5f117bc21dc9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c80151307930610e568e2968b2ab0ca203c710331ba863b828d9058263872f88.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1e12b4f1e9c375b8bb66c7ab1185cca6651ce926e3a493c5334c1920176afb04.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c69b7be2ebfc363d3dba8f8db515f903194e1148fb98b79082c7d1b929cacb46.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5599463c96a06d0a8d0c0b08ca6f923751ce755f0cdf4cb275a8a69a9cc45554.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4ce3f984e804891315437d118e541c87306ac53e2a76d400dba8c635a902ffbf.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf432108e6a9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/709c6dd5417657fbcffdf92cc7adee9781ea0c027f07f21212eb67378c72ac82.jpg
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Дичь кстати у меня вопрос к тем кто отмечает рождество 7 числа скажите пожалуйста как так получается что рождество вы отмечаете как христиане а крещение как католики ?
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Я имел ввиду православных шо так тяжело догадаться ?
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Так это и логично. Там в церковных календарях такого с датами наворочено - не разберешься.
У них дата крещения по-моему вообще плавающая как у нас дата пасхи.
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Да. А у нас всегда 19 января почему-то 🤔
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Вот в этом и кроется ответ нахрена в ту воду лезть это всё шляпа 😂
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Дело в том шо и даты рождества как таковой нет это все условно но если говорить именно о календарях то получается что на расеи живут по двум и тогда интересно почему 9 мая не отмечают по старому календарю 21 😂
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А у них всё не как у людей. День Победы 8 мая все празднуют
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Ага.
І початок Другої Світової у католиків 1 вересня 1939 року, а не 21 іюня 1941, как у істінно скрєпославних...
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Та норм., только нигде нету предписания вот так бесноваться.

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Отравились некоторые даже)) Так что лучше вообще послать попов чем терпеть такие выходки.
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Якщо в нас всі такі моржі,то чому їх не видно в інші дні,так масово?
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Наверно морпехи из охраны посольства. Их тренируют и для более жестких условий.
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