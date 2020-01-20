 "Водичка - супер!" - сотрудники посольства США в Украине приняли участие в крещенских купаниях. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись традиционных купаний опубликованы на странице посольства США в Украине в соцсети.
"Водичка - супер!" - сказал один из сотрудников посольства, выходя из воды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись традиционных купаний опубликованы на странице посольства США в Украине в соцсети.
"Водичка - супер!" - сказал один из сотрудников посольства, выходя из воды.
он к солнцу приспособлен .. - поэтому и чернокожий...
хотите моржевать - нет проблем, религию сюда зачем приплетать?
На Пасху едят пасКи
У них дата крещения по-моему вообще плавающая как у нас дата пасхи.
І початок Другої Світової у католиків 1 вересня 1939 року, а не 21 іюня 1941, как у істінно скрєпославних...
Классика: В Иркутстке кацапчикам привезли вместо "святой воды", воду каналлизационную
Отравились некоторые даже)) Так что лучше вообще послать попов чем терпеть такие выходки.