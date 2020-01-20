 Сегодня военнослужащим ВСУ пришлось адекватно отвечать наемникам РФ на их обстрелы, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении Минобороны об обстановке на линии соприкосновения с начала текущих суток, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Травневого. А под утро из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Луганского. Оба этих обстрела продолжались по 15 минут. В последнем случае наши воины ответили противнику из штатного пехотного вооружения", - говорится в сообщении.
"Также адекватно отвечать врагу после 10 утра пришлось военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Орехово, когда оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы. Еще один вражеский обстрел наших позиций в этом районе, уже из 120-мм минометов, начался с половины 12-го", - добавили в Минобороны
По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет.
Выезды из города перекрываются, вооружённые люди делают блокпосты
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Я представляю какой там біл ад по нашим позициям что по словам генштаба ПРИШЛОСЬ открівать огонь
коцап, не пались так явно...
Мета оточення Зелнського це- виторгувати у Кремля посади наглядачів України, тому вони змагаються між собою за право кращих посад.
И даже (наглость какая) по ходу ВСУ применили минометы...
А Хомчак куда смотрел....?
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Насправді це - ганьба, суцільна ганьба!
Повинен бути вогонь на випередження, ворогу треба знати, що навіть за думку розпочати обстріл наших позицій його будуть нищити.
Каждый(!!!) раз нужно отвечать адекватно, возможно(!) тогда начнут кацапы/орки чуть-чуть думать перед обстрелами наших ребят.....