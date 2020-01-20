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 Общество
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Все про:Минобороны (6236) обстрел (8611) Донбасс (20482) наемники РФ (1021) операция Объединенных сил (2003)

 Сегодня военнослужащим ВСУ пришлось адекватно отвечать наемникам РФ на их обстрелы, - Минобороны. ВИДЕО

С начала суток и до 12.30 российско-оккупационные войска 4 раза открывали огонь на Луганском направлении.

Об этом говорится в сообщении Минобороны об обстановке на линии соприкосновения с начала текущих суток, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Травневого. А под утро из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Луганского. Оба этих обстрела продолжались по 15 минут. В последнем случае наши воины ответили противнику из штатного пехотного вооружения", - говорится в сообщении.

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"Также адекватно отвечать врагу после 10 утра пришлось военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Орехово, когда оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы. Еще один вражеский обстрел наших позиций в этом районе, уже из 120-мм минометов, начался с половины 12-го", - добавили в Минобороны

По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет.

Источник: https://censor.net.ua/v3170809
 
 
 Топ комментарии
 
Завтра Шмаркля снова разведет войска, чтобы просто не стрелять/отвечать
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Ключевая фраза пришлось.
Я представляю какой там біл ад по нашим позициям что по словам генштаба ПРИШЛОСЬ открівать огонь




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Орехово, рядом, а это на самом деле Золотое-4. Просто от нас скрывают, чтобы не было понятно, что разведение бестолку....
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Завтра Шмаркля снова разведет войска, чтобы просто не стрелять/отвечать
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Орехово, рядом, а это на самом деле Золотое-4. Просто от нас скрывают, чтобы не было понятно, что разведение бестолку....
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Это только пустоголовому главнюку было неясно, что это РАЗВОДКА а-ля-хуйло и не более. Оно лепетало, что Порошенко зарабатывает на войне, а кто сейчас? Уже отвело технику и войска, уже перестало стрелять, а война не прекращается. А при Порохе, если рахофашисты лупили по нашим позициям, наши такую ответку давали, что ублюдки ссались и запрашивали перемирие. Только так их можно усмирить. А смирение свое пусть оНУФРИЮ в московский патриархат отнесет, если посещает.
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Минобороны мне (нравиться) -- пришлось ответить !!! Да херачить кацарылых по полной программе . по другому они не понимают
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Оовечать надо не адекватно, а такчтобы земля в окупантов под ногами горела чтобы на другой раз сто раз подумали открывать ли им огонь. Безнаказанноость стимулирует
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До речі, Орєхово - це щоб не писати Золоте - 4.
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Военные прямо сейчас на улицах Херсона
Выезды из города перекрываются, вооружённые люди делают блокпосты
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Що за хєрня... Побільше подробиць будь- ласка і фото, якщо є
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Нахріна бетеери, вони, що з добробатами збираються воювати... Простих злочинців і КОРД запросто заарештує...
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Ключевая фраза пришлось.
Я представляю какой там біл ад по нашим позициям что по словам генштаба ПРИШЛОСЬ открівать огонь




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Нас без конца обстреливают -убитые, госпитали заполнены раненными... и тут зебильо сжалилось и разрешило раз адекватно ответить?
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>заокеанских хозяев

коцап, не пались так явно...
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Наши моряки шли по своей воде и не в первый раз , так что можешь не напрягаться, свинособака -штаны загадишь себе от напруги
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Ти спав 40 років? НАТА, "заокеанскіє хозяєва", "міровиє імпєріалісти, що там ще?
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у них в кацапстане подавляющее большинство таких
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Кацапская тварь, дёргай отсюда, падаль мордовская
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Ну что доодводились?!кацапо-фашисты понимают только силу!на все остольное срать они хотели.нужно вооружатся до зубов.и восстанавливать ядерное.и так и будет
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Мета Зеленського це- повернути України під протекторат РФ ,та забезпечити так званий перехідний період ,зробити цей перехід більш м'яким для сприйняття суспільством.
Мета оточення Зелнського це- виторгувати у Кремля посади наглядачів України, тому вони змагаються між собою за право кращих посад.
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Новая мирная инициатива. Предлагаю посадить на передовую Зелю с "кварталом" и всем их кагалом. "Отвечать" они будут только пер*ежом. Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2810
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Так чё там - проста нада пиристать стрилять?
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не успел президент уехать в Израиль (или уехал?) , как ВСУ стали тоже постреливать ....
И даже (наглость какая) по ходу ВСУ применили минометы...
А Хомчак куда смотрел....?
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на ЛУГАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ???? Пишите прямо - в ЗОЛОТОЕ-4, там где вы плять "развели" войска! Наши отошли а петухи НАСТУПАЮТ, пытались в нескольких местах прорвать оборону!
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Незважаючи на ряд ініціатив Володимира Зеленського щодо припинення війни на сході України, там продовжують гинути наші бійці. Так, у 2019 році безповоротні втрати Збройних сил України склали 100 чоловік, поранення і травми отримали 507.Понеділок, 20 січня 2020, 14:45Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3235 Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4547 Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1863 Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9259Про це йдеться у відповіді прес-служби Генерального штабу ЗСУ на запит #Букв.Згідно з відповіддю, у 2017 році на Донбасі загинули 208 бійців, 1300 осіб - поранені; в 2018 році - 120 військовослужбовців ЗСУ загинуло, 799 - отримали поранення; в 2019 році - 100 чоловік убитими, 507 - поранені.Станом на 16 січня 2020 року, на сході нашої країни загинули чотири бійці, а 20 осіб отримали поранення. Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2287
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Виходить що компанія Сивоха з Харантом заробляють на війні. Опоньки! Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4003
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Там же артой насыпали по нашим - как можно из пехотного вооружения адекватно ответить на артобстрел?
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При Прошенко кожний раз давали відповідь, кожний день фашистсько--російські захватчикі зазнавали втрат.а при цьому зраднику -сцикуну це можливо перший раз за місяць. Мерзота ви продажна, а не керівникі України.
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Класно ми воюємо, "по біблії" нас б'ють по одній щоці, а ми підставляємо другу. Цій війні не буде кінця.
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Ми радіємо з того, що військовим дозволили дати адекватну відповідь.
Насправді це - ганьба, суцільна ганьба!
Повинен бути вогонь на випередження, ворогу треба знати, що навіть за думку розпочати обстріл наших позицій його будуть нищити.
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ЧТО значит пришлось(!!!) адекватно отвечать?!........В Минобороны страх потеряли?!.......
Каждый(!!!) раз нужно отвечать адекватно, возможно(!) тогда начнут кацапы/орки чуть-чуть думать перед обстрелами наших ребят.....
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Мабуть з калашей по снарядам відстрілювались... смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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