 "Чартерный самолет, пятизвездночная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч", - нардеп Гончаренко об отпуске Зеленского в Омане. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он говорит в видеообращении, опубликованном в соцсети.

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По мнению Гончаренко, стоимость этого визита была не меньше 100 тысяч долларов. Нардеп напомнил, что по словам помощника президента Андрея Ермака, визит в Оман был частным и оплаченным из личных денег президента.

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