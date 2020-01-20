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Все про:декларация (1130) Зеленский (4320) Гончаренко (302) Оман (24)

 "Чартерный самолет, пятизвездночная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч", - нардеп Гончаренко об отпуске Зеленского в Омане. ВИДЕО

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко призвал Президента Украины Владимира Зеленского внести в свою декларацию деньги, потраченные на визит в Оман.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он говорит в видеообращении, опубликованном в соцсети.

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По мнению Гончаренко, стоимость этого визита была не меньше 100 тысяч долларов. Нардеп напомнил, что по словам помощника президента Андрея Ермака, визит в Оман был частным и оплаченным из личных денег президента.

Чартерный самолет, пятизвездночная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч, - нардеп Гончаренко об отпуске Зеленского в Омане 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман

Источник: https://censor.net.ua/v3170799
 
   
 Топ комментарии
 
00-Ольга Мартынюк 8c212b17

Шавка лучше бы подсчитал бабло своего хозяина.

"Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 13
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а віслюк, по твоєму, патріот?
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Мета Зеленського це- повернути України під протекторат РФ ,та забезпечити так званий перехідний період ,зробити цей перехід більш м'яким для сприйняття суспільством.
Мета оточення Зелнського це- виторгувати у Кремля посади наглядачів України, тому вони змагаються між собою за право кращих посад.
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Мета Порошенко це- повернути України під протекторат РФ ,та забезпечити так званий перехідний період ,зробити цей перехід більш м'яким для сприйняття суспільством.
Мета оточення Порошенка це- виторгувати у Кремля посади наглядачів України, тому вони змагаються між собою за право кращих посад.
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Почему? Правду размещает про зеледопов?
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А к потраченным зелей 100000 тысяч это какое имеет отношение.? У него может морда вообще быть зеленой и что ?
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Так уже объяснил, помощник ермака,министр пристайко.Это зелелохотрон государственная тайна!
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Гончаренко Зеленському: "На твоєму місці повинен був бути я!"
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Взбунтовались как раз подбарыжники которых снова кормят соевым дерьмом, конгфет уже нет.
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наркоман не лох 42 роялевич яйця десь загубило, забздить щось відповідати та подавати!!
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"Чартерный самолет, пятизвездочная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч"

...
Хмуя собі! Це ж пересічний вчитель має 2 з ґаком роки не їсти й не пити, щоб отак відпочити! "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 3936
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Хорош все-таки. Выступление его смотрел в Раде - Антиколорадос выложил видео, если упустить то шо он был за Рашку, то могу сказать шо даже поверю шо был злой, а стал добрым.... только я не лох, хоть мне и не 42 года, так шо "не верю". просто чудак набивает очки себе, с прицелом на портфель министра, а то и президента. Хотя..... есть шанс 0.00001% шо я ошибаюсь и поциент реально стал барзо добрым "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 1941
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"...Батя - я стараюсь!" (Костусєв-Гончаренко) "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 188

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Подсчитай сколько твой босс потрох инвестировал в засрашкинский завод и потратил на покупку машинокомплектов из тольятти и сколько лет отсидки он, по твоему, за это заслужил,а потом уже тявкай за туманного зельку.
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Порахуй скільки разів Зелена Шмаркля дало концертів в Орді.
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И что,поехал собрал с лохов деньжат,а потроха сын поехал в питер и женился там на местной шлюшке породнив своего непутёвого папашку с путинским кланом алихановых.
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И что,поехал собрал с лохов деньжат,а потроха сын поехал в питер и женился там на местной шлюшке породнив своего непутёвого липецкого папашку с путинским кланом алихановых.
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Жаба давит? Учись студент, возможно и тебе, когда то, улыбнется. Главное прилежно служи, может що то и тебе перепадет с барского стола.
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Сразу видно подбарыжника олигофрена, только такое существо может такой высер придумать.
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Збазиииибаа друзьаааа, дуже дзяяякууу...😂😂😂
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Корпорація Roshen виплатила 2, 353 млрд грн. податків та
зборів до бюджету України у 2018 році:

1. Із зазначеної суми надходження від податку на
прибуток становили 659, 697 млн грн,

2. військовий збір - 20, 640 млн грн.,

3. ПДВ - 1,106 млрд грн. Як єдиний соціальний
внесок (ЄСВ) було сплачено 264,246 млн грн.

8,364 млрд грн Кондитерська Корпорація Roshen
виплатила податків та зборів до бюджету України у 2014-2017 роках.
А скільки
віддав "квартал 95" за 5 років до бюджету...НУЛЬ?


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Ты там у Порошенко не общаком ведаешь? Слишком много знаешь. А молчание золото, коммерческая тайна, поостерегись.
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А Липецкая фабрика сколько дала налогов в бюджет РФ во время войны?
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Напевно менш ніж всі українці що купують ікру з Орди.
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Угу а еще Петя из бюджета Украины выделил себе на благотворительность лярд гривен, а Мариночке 700 лямов.
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Сразу видно что подбарыжники умеют только бездумно жрать соевое дерьмо,а не думать головой. Военный сбор идет с зарплаты как и ЕСВ, каким богом тут Рошен, если его со своей зарплаты платят работники. А где пункт о возмещенном ПДВ?
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Риговский ушлёпок, а теперь уже порохобот. Хотя разницы нет. Порох один из тех кто создал партию подонков. Со своим мнением гуляй полем!!!
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Колективна нагорода 00-зеботам, що надриваються на цій гілці

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Да, у зелескота чудное оправдание бубочки- а Гончаренко бывший рыг, а Порошенко барыга! Интересно, а какое это отношение имеет к воровству из бюджета осла оманского????
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На букинге есть этот номер, и стоит не так дорого,а для президентского вообще копейки
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врут все эти пристайки и ермаки!! Нагло и цинично врут всему украинскому народу, как и их хозяин-клоун -президент!!! Вчера на ТВ ЭКСПРЕССО было интервью профессора из россии-СОЛОВЕЙ. Так вот, Соловей открыто сказал, что в Омане Зеленский вёл переговоры с российскими представителями власти от имени путина, правда фамилии не сказал. И обещал сказать фамилии российских преставителей или во время или после следующего самита: украина- россия -германия и франция , который состоится в марте - апреле текущего года. Вот вам и честный-патриот Украины президент"!
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лешик костусев лучше по привычке сбегай с германскому посольству стукнись башкой и пописяй
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О, выполз, ублюдок рыговский. Леша, где ленточку колорадскую прячешь?
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да просто завидУет он шестому. по доброму )
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Видно сам не раз уже летал в Оман на чартере что знает порядок цен. В декларации это отразил надеюсь он тоже.
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