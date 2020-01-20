 "Чартерный самолет, пятизвездночная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч", - нардеп Гончаренко об отпуске Зеленского в Омане. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он говорит в видеообращении, опубликованном в соцсети.
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По мнению Гончаренко, стоимость этого визита была не меньше 100 тысяч долларов. Нардеп напомнил, что по словам помощника президента Андрея Ермака, визит в Оман был частным и оплаченным из личных денег президента.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в ОманИсточник: https://censor.net.ua/v3170799
Мета оточення Зелнського це- виторгувати у Кремля посади наглядачів України, тому вони змагаються між собою за право кращих посад.
Мета оточення Порошенка це- виторгувати у Кремля посади наглядачів України, тому вони змагаються між собою за право кращих посад.
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Хмуя собі! Це ж пересічний вчитель має 2 з ґаком роки не їсти й не пити, щоб отак відпочити!
зборів до бюджету України у 2018 році:
1. Із зазначеної суми надходження від податку на
прибуток становили 659, 697 млн грн,
2. військовий збір - 20, 640 млн грн.,
3. ПДВ - 1,106 млрд грн. Як єдиний соціальний
внесок (ЄСВ) було сплачено 264,246 млн грн.
8,364 млрд грн Кондитерська Корпорація Roshen
виплатила податків та зборів до бюджету України у 2014-2017 роках.
А скільки
віддав "квартал 95" за 5 років до бюджету...НУЛЬ?