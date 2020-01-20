 Жители Никольской Слободки требуют от "Ковальской" прекратить содействие строительству на берегу Днепра. В компании претензии отвергают. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Об этом говорится в сообщении группы "Микільсько-Слобідська 7-9 / Захистимо Берег Дніпра" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам активистки Марии Рубинштейн, 18.01.2020 через земельный участок, который находится в аренде предприятия, владельцем и генеральным директором которого является ПСГ "Ковальская", на территорию незаконной застройки Никольско-Слободская 7-9, на большой скорости въехали две бетономешалки и другая техника. При этом уточняется, что застройщик ООО "Новая Слободка" не имеет разрешений и согласованных схем подъездных путей.

"На видео четко видно, что вы допустили позорную манипуляцию в сговоре с застройщиком ООО "Новая Слободка". Мы требуем от вас не допускать подобного рода манипуляций и придерживаться норм и законов Украины", - говорится в обращении активистов.

В "Ковальской" в ответ заявляют, что информация активистов не соответствует действительности.

"ООО "ПСГ Ковальская" и лично Сергей Пилипенко не являются собственником ОАО "Дарницкий завод строительных материалов" (компании-землепользователя земельного участка по адресу: г. Киев, ул. Маланюка, 101).

Компания группы "Ковальская" по указанному выше адресу, как подрядчик с частью функций заказчика, строит только два дома, а именно №29 и №18-21, которые расположены ближе к улице Комбинатная на территории земельного участка с кадастровым номером 8000000000:66:105:0002. То есть на противоположной стороне от места проезда упомянутых бетономешалок на соседний участок", - говорится в заявлении.

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