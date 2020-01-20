 Жители Никольской Слободки требуют от "Ковальской" прекратить содействие строительству на берегу Днепра. В компании претензии отвергают. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Об этом говорится в сообщении группы "Микільсько-Слобідська 7-9 / Захистимо Берег Дніпра" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По словам активистки Марии Рубинштейн, 18.01.2020 через земельный участок, который находится в аренде предприятия, владельцем и генеральным директором которого является ПСГ "Ковальская", на территорию незаконной застройки Никольско-Слободская 7-9, на большой скорости въехали две бетономешалки и другая техника. При этом уточняется, что застройщик ООО "Новая Слободка" не имеет разрешений и согласованных схем подъездных путей.
"На видео четко видно, что вы допустили позорную манипуляцию в сговоре с застройщиком ООО "Новая Слободка". Мы требуем от вас не допускать подобного рода манипуляций и придерживаться норм и законов Украины", - говорится в обращении активистов.
В "Ковальской" в ответ заявляют, что информация активистов не соответствует действительности.
"ООО "ПСГ Ковальская" и лично Сергей Пилипенко не являются собственником ОАО "Дарницкий завод строительных материалов" (компании-землепользователя земельного участка по адресу: г. Киев, ул. Маланюка, 101).
Компания группы "Ковальская" по указанному выше адресу, как подрядчик с частью функций заказчика, строит только два дома, а именно №29 и №18-21, которые расположены ближе к улице Комбинатная на территории земельного участка с кадастровым номером 8000000000:66:105:0002. То есть на противоположной стороне от места проезда упомянутых бетономешалок на соседний участок", - говорится в заявлении.
НАБУ наш ? 😎
Где эта шлёндра Серёжа Швец? Ты же мудак тут живёшь! Ты же мудак приходил на встречу полтора месяца назад и блеял "про давайте вместе". Слуга ты млять народа, чмо очкастое. Почему ты язык в жопу засунула? Депутана бородатая. Как порохнявых в комитете по свободе слова отмазывать у тебя язык без костей, а как выполнить свои прямые обязанности по требованию людей которые тебя же мудака делегировали - так тебя не видно и не слышно. Депутатский запрос делай козёл в прокуратуру, мвд,гбр, почему эти шлюхи из ковальской вообще рамсы попутали. Им что нужно пару машин сжечь? В следующий раз так и будет. На беспредел нужно отвечать беспределом.
у Ковальской, кстате 53 м от набережной.
За бюджетные деньги Киева бетонируют набережную для застройки от Ковальской, кто не в курсе.