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 Общество
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Все про:Киев (18448) застройка (572)

 Жители Никольской Слободки требуют от "Ковальской" прекратить содействие строительству на берегу Днепра. В компании претензии отвергают. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Жители Никольской Слободки на левом берегу Киева обратились к директору промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергею Пилипенко с просьбой прекратить содействовать незаконному строительству на берегу Днепра, которое осуществляет ТОВ "Новая Слободка".

Об этом говорится в сообщении группы "Микільсько-Слобідська 7-9 / Захистимо Берег Дніпра" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам активистки Марии Рубинштейн, 18.01.2020 через земельный участок, который находится в аренде предприятия, владельцем и генеральным директором которого является ПСГ "Ковальская", на территорию незаконной застройки Никольско-Слободская 7-9, на большой скорости въехали две бетономешалки и другая техника. При этом уточняется, что застройщик ООО "Новая Слободка" не имеет разрешений и согласованных схем подъездных путей.

"На видео четко видно, что вы допустили позорную манипуляцию в сговоре с застройщиком ООО "Новая Слободка". Мы требуем от вас не допускать подобного рода манипуляций и придерживаться норм и законов Украины", - говорится в обращении активистов.

Жители Никольской Слободки требуют от Ковальской прекратить содействие строительству на берегу Днепра. В компании претензии отвергают 01

В "Ковальской" в ответ заявляют, что информация активистов не соответствует действительности.

"ООО "ПСГ Ковальская" и лично Сергей Пилипенко не являются собственником ОАО "Дарницкий завод строительных материалов" (компании-землепользователя земельного участка по адресу: г. Киев, ул. Маланюка, 101).

Компания группы "Ковальская" по указанному выше адресу, как подрядчик с частью функций заказчика, строит только два дома, а именно №29 и №18-21, которые расположены ближе к улице Комбинатная на территории земельного участка с кадастровым номером 8000000000:66:105:0002. То есть на противоположной стороне от места проезда упомянутых бетономешалок на соседний участок", - говорится в заявлении.

Смотрите также: "Убирай его нахер! Долбо#б!" - драка со стрельбой между активистами и представителями застройщика на Никольской Слободке в Киеве. ВИДЕО

Жители Никольской Слободки требуют от Ковальской прекратить содействие строительству на берегу Днепра. В компании претензии отвергают 02

Источник: https://censor.net.ua/v3170776
 
   
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При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат VIII созыва Максим Микитась. На руках у экс-нардепа был документ от Национального антикоррупционного бюро, который, по мнению Микитася, давал ему право покинуть страну.
НАБУ наш ? 😎
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Гы, ковальская уже пару лет, как продала свой бизнес, купила остров в тихом океане и греет на нем задницу, а к ней все обращаются
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Демон, Ковальская умерла в 1993 году. Это в честь неё просто заводы названы её коллегами, которые после её бабло гребут
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Я к тому, что бывшие акционеры два года назад продали бизнес и даже на миксерах и вагонах уже рисуют другое название фирмы.
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От упыри грёбанные!
Где эта шлёндра Серёжа Швец? Ты же мудак тут живёшь! Ты же мудак приходил на встречу полтора месяца назад и блеял "про давайте вместе". Слуга ты млять народа, чмо очкастое. Почему ты язык в жопу засунула? Депутана бородатая. Как порохнявых в комитете по свободе слова отмазывать у тебя язык без костей, а как выполнить свои прямые обязанности по требованию людей которые тебя же мудака делегировали - так тебя не видно и не слышно. Депутатский запрос делай козёл в прокуратуру, мвд,гбр, почему эти шлюхи из ковальской вообще рамсы попутали. Им что нужно пару машин сжечь? В следующий раз так и будет. На беспредел нужно отвечать беспределом.
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Нужно выбирать депутата, который 100% живет в районе (микрорайоне), а не выбирать упырей по признаку красивого вождя партии. Вот и получили Швеца по этому признаку. Я выбирал Чумака, он хоть приемы вел и запросы давал. А сегодняшнее ч.о лишь сайт сделало и пишите туда свои чаяния, оно может быть их узнает, но при этом ни чего не сделает....
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"Ковальская" разрыла добычей песка судоходную реку Десна, после чего Десна была выведена из судоходных рек Украины. Ущерб государству миллиарды долларов - не гривень, а долларов. Но ни проккуроры, ни СБУ, ни МВД, ни другие антикоррупционные органы которых в Украине теперь как говна это не видят.
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Прокурори, судді, сбу і мєнти - акціонери Ковальської і не тільки.
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Ковальской лучше не лезть туда, а то окажется что и ее стройки - незаконные!!!!
у Ковальской, кстате 53 м от набережной.

За бюджетные деньги Киева бетонируют набережную для застройки от Ковальской, кто не в курсе.
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