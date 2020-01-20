 "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетрезвого мужчину, ехавшего в отпуск, не пустили на борт самолета в Борисполе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, мужчина вел себя агрессивно и его вывели в пункт пропуска. Пограничники были вынуждены применить силу, чтобы успокоить пьяного туриста и привлечь его к административной ответственности.

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