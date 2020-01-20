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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11523) Хорошковский (733) Гончарук_Алексей (544)

 "Я не слышал таких слухов", - Гончарук о возможном возвращении Хорошковского в Кабмин. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему ничего не известно о возможном возвращении в правительство экс-вицепремьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" вечером 19 января.

"Я не слышал таких слухов", - сказал Гончарук.

Он также заявил, что в правительстве планируются новые назначения и кандидатуру нового главы Минразвития общин и территорий уже представлен на рассмотрение и утверждение Верховной Радой.

"Да (новые назначения и кадровые изменения. - Ред.) будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут".

"Мы планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году - приоритет".

"По всей стране мы должны создать жизнеспособные общины, и обеспечить осенью в новых общинах местные выборы. Для этого должна быть координация на самом высоком уровне".

Также Гончарук заявил, что вопрос с его отставкой закрыт. По его словами, от лидера команды он хотел подтверждения "вотума доверия".

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение нескольких месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам и очевидно наживаем себе много врагов. ... Думаю, спецслужбы разберутся, кто делал записи. Я считаю, что это преступление и угроза нацбезопасности", - отметил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы еще не ко всем дотянулись, - Гончарук о коррупционных схемах

Источник: https://censor.net.ua/v3170750
 
 
 Топ комментарии
 
Никак не могу привыкнуть , что страна в руках клоунов .
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Не если так сказал Гончарук, тогда ОК

"Я не слышал таких слухов", - Гончарук о возможном возвращении Хорошковского в Кабмин - Цензор.НЕТ 4344
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Ну, пускай записи разговоров проверит, может забыл что...
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Да вы вообще там нифига не слышали и не видели всей кодлой у вас там все хараше и сереал слуга урода снимается ежедневно
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Никак не могу привыкнуть , что страна в руках клоунов .
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Не если так сказал Гончарук, тогда ОК

"Я не слышал таких слухов", - Гончарук о возможном возвращении Хорошковского в Кабмин - Цензор.НЕТ 4344
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Хех! Не чув він... Як Бєня скаже, так і буде.
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Ну, пускай записи разговоров проверит, может забыл что...
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"Я не слышал таких слухов", - Гончарук о возможном возвращении Хорошковского в Кабмин. Какую только херню менеджер Коломойского сегодня не несёт.
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Будет тебя кто то спрашивать, размечтался.
Шо, даром хорошковские женился на крестной Кучмы, которая старше его и рядом с которой Проня Прокоповна выглядит, как мисс вселенная и строгал ей троих детей?
Кучма добро помнит, беня ударил по рукам.
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А всередині зелпюеної команди справді "нєт нікакіх нєдомазумєній" - всі про в іх в е сказали. Особливо сам Гончарук про свого шефа Зєлєнского.
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Зато порохоботы и слышали и видели за последнее время пЕСюки видели дупой как Зеленский летел в Мацкву на самолете Петиного торгового партнера Мертвечука и слышали кобчиком как он обещал Пуйлу передать на расшифровку черные ящики!
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Завязывай с наркотой,лапотник,а то и не такое тебе привидится.
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Шо пЕСюк, ты это увиде своим вторым стекляным глазом?
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Чому ви боїтесь сказати правду, що в Омані Зеленський зустрічався з кримлівськими представниками, зустріч з якими організував Медведчук. Зустріч відбулась, але Зеленський не злив на ній Україну по ключовим питанням. Чому зелена влада бреше і не хоче сказати правду?
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Если бы эта встреча была на орбите, я бы поверил, а так, примитивно, нет триллера в сюжете...
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якщо ти прем'єр і призначаєш міністрів, то відповісти "я нє слишал такіх слухов" означає - включити дурня
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Новой команде ничего включать не надо.
У них ничего другого не запрограммировано.
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Може тумблер поламався, а може режим "дурачок" штатний по замовчуванню. "Я не чув таких чуток", - Гончарук про можливе повернення Хорошковського в Кабмін - Цензор.НЕТ 56
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А ты и не можешь ничего знать и слышать -ты тупая кукла
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Так пусть зайдет на Цензор, он тут таких слухов нахватается, мало не покажется))
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Ходять слухи, що Цензор розповсюджує слухи.
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То, что ты плохой, я в этом не сомневаюсь, да только в статье речь не о "бубочке", читать научился, а понимать прочитанное не осилил?
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ми, порохоботи, майже такі тупі, як ви, тільки гівна не їмо
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Лично меня настораживает не столько этот харашковский,сколько то спокойствие с которым говорят о нем. Как будто бы это порядочный человек и он вполне мог бы что-то возглавить. Просто Гончарук не слышал о таком....Это ж каким нужно быть придурком,шоб так безразлично и без эмоций говорить о известном коррупционере и воре ! И это тот ,кто якобы борется с коррупцией ! - Смешон.
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