 Зеленский почтил память погибших "киборгов", - ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
В мероприятии на территории Минобороны также приняли участие семьи погибших военнослужащих, руководство оборонного ведомства, Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В Минобороны прошел расширенный утренний церемониал, посвященный памяти всех погибших военнослужащих за 242 дня обороны Донецкого аэропорта, пишет Укринформ.
Как сообщалось, 16 января Украина отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня - с 26 мая 2014 до 22 января 2015 года.
Не позже апреля будет приведен в соответствие и Батька. Его нельзя выпускать на избирательную тропу как антимосковского бунтаря. Славянский тыл должен быть зачищен до майских торжеств.
В мае предстоит интронизация военного вождя: Парад Победы и всенародное конституционное волеизлеяние, освящающее альфа-самца нашего арийского племени с дополнительной хромосомой духовности.
Лето 2020 - идеальное время для проверки донесения верного Макрона о смерти мозга НАТО.
Russians в Кремле уверены, что одной угрозы применения ядерного оружия будет достаточно для отказа США от выполнения своих союзнических обязательств. Особенно при живом Трампе в Белом доме.
В Кремле не учитывают только одного. Литовцы, эстонцы, латыши не захотят второй раз покорно возвращаться в рабство. Они хорошо усвоили урок 1940 года и на этот раз они будут сражаться как финны в 1939-ом. Вежливым зеленым человечкам и воздушно-космическим силам РФ придется испытывать на них новейшие системы оружия и убивать их.
Настолько много, что даже сытый, гедонистский, декадентский, бездуховный лукавый, трусливый, лицемерный, циничный Запад не сможет остаться равнодушным. Можно назвать это расизмом, но Путину не позволят убивать европейцев в таких же индустриальных масштабах, как он убивает суннитов в Сирии. Общественное мнение в Европе и США заставит свои правительства вступиться за попавших в беду союзников.
Начнётся уже не гибридная, а полномасштабная 4-ая мировая война. Путин и Патрушев продолжат историческую миссию Сталина и Жукова. Они сожгут в огне этой войны остаток русского народа. - А. Пионтковский http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC
лицемер без грамма достоинства...
и Валодя будет править всегда..
Ну да, он же Не Лох Оманский, 42 года.
и после этого идти в президенты??
20.01.2020, 09:42 • 356 • 1
16 січня у Facebook президент України відзначив захисників Донецького аеропорту - "кіборгів". Своє повідомлення Володимир Зеленський закінчив реченням: "Дві сотні "кіборгів" заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі", пише для "Тижня" Ярослав Тинченко
Коментуючи президента України, більшість медійних агенцій додали фразу: "Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено більш ніж 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно".
Водночас ще ранком 16 січня на офіційному порталі Міністерства оборони України було оприлюднено інші дані: "За весь час оборони Донецького аеропорту загинуло понад 100 українських військових, близько 440 зазнали поранень. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких, на жаль, посмертно".
Дані Міністерства оборони України - це результат ретельної звірки бойових донесень, списків, документів, матеріалів медичних закладів та іншої службової інформації.
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До того ж у цих цифрах відображено не лише загиблих і поранених безпосередньо на території Донецького аеропорту, а й у боях за прилеглі опорні пункти - на "Зеніті" (військовій частині Повітряних сил ЗС України, яка прикривала ДАП із повітря), а також під "Монастирем" - звідки загарбники обстрілювали "кіборгів", із нього наші воїни намагались їх вибити у відчайдушному штурмі.
Цифрою у 100 ("понад 100") загиблих послуговуються вже кілька років і Міністерство оборони України, і більшість вітчизняних медійних агенцій. Цілком несподівано Зеленський у своєму фейсбучному повідомленні збільшив кількість загиблих "кіборгів" рівно у два рази.
Звідки ж президент України взяв цю цифру?
Знайти було не складно: це стаття в російському варіанті Вікіпедії під назвою "Бои в Донецком аеропорту". У розділі "Потери" зазначено: "По данным Украины: (за все время боев) более 200 человек погибло, около 500 раненых".
Що цікаво, одразу за цією фразою є примітка з посиланням на джерело: "Понад 200 українських бійців загинуло в боях за донецький аеропорт - військовий експерт. Телеканал новини "24" (23 января 2015). Дата обращения 9 октября 2017".
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Іншими словами, у Facebook президент Зеленський наводить дані, які навіть російські редактори Вікіпедії не перевіряли вже понад два роки.
Якщо детальніше казати про цифри, наведені в російській версії статті, то їх свого часу оприлюднив не військовий експерт, а якийсь невідомий персонаж, який іще в січні 2015-го вирішив пропіаритися на темі "кіборгів". І дані щодо втрат він узяв просто "зі стелі".
Водночас в українському варіанті статті "Бої за Донецький аеропорт" наведено цифри, які цілком відповідають офіційним підрахункам: загинуло 100 осіб, поранено - 440.
Зрозуміло, що повідомлення для президента писав не сам він, а його помічники. Мало того, що вони віддають перевагу російськомовним джерелам і використали застарілі й некоректні дані російської Вікіпедії, так ще й перебувають поза межами українського інформаційного простору. Адже із самого ранку 16 січня на багатьох медіаресурсах знову повторили цифру про понад 100 загиблих і 440 поранених.
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Ярослав ТИНЧЕНКО
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!