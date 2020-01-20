 Зеленский почтил память погибших "киборгов", - ОП. ВИДЕО

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
В мероприятии на территории Минобороны также приняли участие семьи погибших военнослужащих, руководство оборонного ведомства, Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В Минобороны прошел расширенный утренний церемониал, посвященный памяти всех погибших военнослужащих за 242 дня обороны Донецкого аэропорта, пишет Укринформ.
Как сообщалось, 16 января Украина отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня - с 26 мая 2014 до 22 января 2015 года.
Не позже апреля будет приведен в соответствие и Батька. Его нельзя выпускать на избирательную тропу как антимосковского бунтаря. Славянский тыл должен быть зачищен до майских торжеств.
В мае предстоит интронизация военного вождя: Парад Победы и всенародное конституционное волеизлеяние, освящающее альфа-самца нашего арийского племени с дополнительной хромосомой духовности.
Лето 2020 - идеальное время для проверки донесения верного Макрона о смерти мозга НАТО.
Russians в Кремле уверены, что одной угрозы применения ядерного оружия будет достаточно для отказа США от выполнения своих союзнических обязательств. Особенно при живом Трампе в Белом доме.
В Кремле не учитывают только одного. Литовцы, эстонцы, латыши не захотят второй раз покорно возвращаться в рабство. Они хорошо усвоили урок 1940 года и на этот раз они будут сражаться как финны в 1939-ом. Вежливым зеленым человечкам и воздушно-космическим силам РФ придется испытывать на них новейшие системы оружия и убивать их.
Настолько много, что даже сытый, гедонистский, декадентский, бездуховный лукавый, трусливый, лицемерный, циничный Запад не сможет остаться равнодушным. Можно назвать это расизмом, но Путину не позволят убивать европейцев в таких же индустриальных масштабах, как он убивает суннитов в Сирии. Общественное мнение в Европе и США заставит свои правительства вступиться за попавших в беду союзников.
Начнётся уже не гибридная, а полномасштабная 4-ая мировая война. Путин и Патрушев продолжат историческую миссию Сталина и Жукова. Они сожгут в огне этой войны остаток русского народа. - А. Пионтковский http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC
лицемер без грамма достоинства...
Нет никаких доказательств что Гиркин на тот момент вообще еще был в Славянске!
Так же пока не видел видео где Кривонос такое заявил!!!
Почему Иуда предал Христа? Почему муженко слил донецк? Очевидно, что была какая-то договоренность, просто так террористы не выходят целыми из окружения. Этот факт имеет ключевое значение, этот факт, как определяющий дальнейший ход войны и судьбу миллионов наших граждан в оккупированном Донбассе , должен быть предан огласке после тщательнейшего расследования. Сомневаюсь, чтопаркетный муженко сам что-то там решал- кроме разве что , что есть на хавтрак.
«Я тогда был руководителем АТО. Нам неизвестен состав колонны, которая выходила из Славянска. То, что выход был - да, огонь по этой группировке наносился. Какая это была группировка, мы не понимаем и на сегодняшний день: сколько это было людей - 1 тыс. их было, 1,5 тыс. или 500 человек. Боевой техники там не было. Уже есть много подтверждений этому. Если все свести вместе, мы понимаем, что какой-то колонны в составе 20 машин не было. Единственный был выход колонны, которая была разгромлена на пятом блокпосту - это между Краматорском и Славянском, когда там выходили танки, БМП и БМД. Они были полностью все уничтожены. Остальную технику, которую мы тогда насчитывали в группировке Гиркина в Славянске - это танки и БМД - мы их нашли в Славянске, в том числе и в боеготовности. Я до сих пор не понимаю. Кто эту колонну видел. У разведки было много возможностей, но, к сожалению, они не были реализованы. Тогда были очень ограничены возможности в том числе разведки, было много фейков - информации, которая вроде бы считалась разведывательной, но достоверность этой информации было под большим-большим сомнением. Что касается уничтожения колонны Гиркина, говорят, что там какая то авиация поднялась, летчики запрашивали - это все бред! Летчики действительно поднимались, авиация поднималась, но колонны на маршруте от Краматорска до Донецка никто не видел. Если они выезжали гражданским транспортом, то попробуйте с высоты определить, какая это машина - гражданская или военная».
и Валодя будет править всегда..
Ну да, он же Не Лох Оманский, 42 года.
и после этого идти в президенты??
20.01.2020, 09:42 • 356 • 1
16 січня у Facebook президент України відзначив захисників Донецького аеропорту - "кіборгів". Своє повідомлення Володимир Зеленський закінчив реченням: "Дві сотні "кіборгів" заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі", пише для "Тижня" Ярослав Тинченко
Коментуючи президента України, більшість медійних агенцій додали фразу: "Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено більш ніж 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно".
Водночас ще ранком 16 січня на офіційному порталі Міністерства оборони України було оприлюднено інші дані: "За весь час оборони Донецького аеропорту загинуло понад 100 українських військових, близько 440 зазнали поранень. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких, на жаль, посмертно".
Дані Міністерства оборони України - це результат ретельної звірки бойових донесень, списків, документів, матеріалів медичних закладів та іншої службової інформації.
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До того ж у цих цифрах відображено не лише загиблих і поранених безпосередньо на території Донецького аеропорту, а й у боях за прилеглі опорні пункти - на "Зеніті" (військовій частині Повітряних сил ЗС України, яка прикривала ДАП із повітря), а також під "Монастирем" - звідки загарбники обстрілювали "кіборгів", із нього наші воїни намагались їх вибити у відчайдушному штурмі.
Цифрою у 100 ("понад 100") загиблих послуговуються вже кілька років і Міністерство оборони України, і більшість вітчизняних медійних агенцій. Цілком несподівано Зеленський у своєму фейсбучному повідомленні збільшив кількість загиблих "кіборгів" рівно у два рази.
Звідки ж президент України взяв цю цифру?
Знайти було не складно: це стаття в російському варіанті Вікіпедії під назвою "Бои в Донецком аеропорту". У розділі "Потери" зазначено: "По данным Украины: (за все время боев) более 200 человек погибло, около 500 раненых".
Що цікаво, одразу за цією фразою є примітка з посиланням на джерело: "Понад 200 українських бійців загинуло в боях за донецький аеропорт - військовий експерт. Телеканал новини "24" (23 января 2015). Дата обращения 9 октября 2017".
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Іншими словами, у Facebook президент Зеленський наводить дані, які навіть російські редактори Вікіпедії не перевіряли вже понад два роки.
Якщо детальніше казати про цифри, наведені в російській версії статті, то їх свого часу оприлюднив не військовий експерт, а якийсь невідомий персонаж, який іще в січні 2015-го вирішив пропіаритися на темі "кіборгів". І дані щодо втрат він узяв просто "зі стелі".
Водночас в українському варіанті статті "Бої за Донецький аеропорт" наведено цифри, які цілком відповідають офіційним підрахункам: загинуло 100 осіб, поранено - 440.
Зрозуміло, що повідомлення для президента писав не сам він, а його помічники. Мало того, що вони віддають перевагу російськомовним джерелам і використали застарілі й некоректні дані російської Вікіпедії, так ще й перебувають поза межами українського інформаційного простору. Адже із самого ранку 16 січня на багатьох медіаресурсах знову повторили цифру про понад 100 загиблих і 440 поранених.
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Ярослав ТИНЧЕНКО