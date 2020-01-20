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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4306) Донбасс (20470) военнослужащие (4419) потери (1766) донецкий аэропорт (488)

 Зеленский почтил память погибших "киборгов", - ОП. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти "киборгов", погибших во время героической обороны Международного аэропорта "Донецк".

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

В мероприятии на территории Минобороны также приняли участие семьи погибших военнослужащих, руководство оборонного ведомства, Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стояла задача не эвакуировать, а отбить донецкий аэропорт. Но это был билет в один конец, - легендарный киборг Олег Кузьминых. ВИДЕО

В Минобороны прошел расширенный утренний церемониал, посвященный памяти всех погибших военнослужащих за 242 дня обороны Донецкого аэропорта, пишет Укринформ.

Как сообщалось, 16 января Украина отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня - с 26 мая 2014 до 22 января 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3170734
 
 
 Топ комментарии
 
Поздравил Хуйло с Новым годом, не забудь поздравить и с Победобесием... крыса кремлевская.
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Давай сразу до Киева отведи войска... И от туда тоже поздравь и поскорби, крыса лицемерная

Зеленский почтил память погибших "киборгов", - ОП - Цензор.НЕТ 5850
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Сейчас почтил память наших солдат, а потом побежит поздравлять Куйла с праздниками , желать ему счастья и здоровья ... ))))) Зебил .... ))))
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Поздравил ***** с Новым годом, не забудь поздравить и с Победобесием... крыса кремлевская.
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Ты правильно подписался
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Лучше, чем петей.
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Когда Зеленский встречал погибших в Иране, педро шоколадное в опере веселилось:
Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 2464
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Даже если это так а кто Порошенко президент? С таким же успехом ты можешь предъявить эту ДИЧЬ любому гражданину Украины . Ты это понимаешь ? Или ты на столько больное шо у тебя по сей день в голове шо Порошенко должен отвечать за всё происходящее? Фух ну и дурак жуть кто вас таких на свет порождает такое впечатление что Шариков наспускал в пробирки и потом вас начали массово штамповать
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Так каго хрена петя лезет со своими советами и поучениями?
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А вот давай мы с тобой попробуем думать двумя головами и попробуем ответить на этот архисложный вопрос . Петя как ты выразился лезет с советами на основании того что он один из лидеров политических партий Украины в Верховной Раде которая я хочу тебе напомнить является главным органом власти в Украине . Прикинь да как неожиданно ?
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Тупень, Шмаркля откосила от призыва четыре раза, а ты какую-то муйню постишь. Одним словом - зегенерат.
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Вы аб чём мил человек ? Я сейчас вытащу этого болвана из спама в который его кто то отправил . А к тебе вопрос шо ссыкотно ? Иди апахмелись лучше
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он тебе и в щи наложил - принимай это как должное...!
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Зеленський повинен нести відповідальність за авіатрощу в Ірані, бо замість того щоб заборонити польоти в зоні військових дій він грів муді в Омані з кремлівськими друзями, які і збили Боінг задля того, щоб Торчок був більш зговорчивим в ділі капітуляції.
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рф остались не довольны зеленским.
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ага, это потому что зеленский забыл путина в жопу поцеловать на прощание. Ну ничего, он извинится перед кадыровым за такой проступок и обезательно поедеть и поцелует путина в жопу, вот только подождет пока разойдется это зборище непонятное ему!
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Участившиеся обстрелы с ранеными и убитыми подтверждают слова российского профессора, чей товарищ близок был к этой встрече.
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Не морозь! Обстрелы, ранения и убийства не прекращались!!!
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Я говорю об усилении. Читай правильно.
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Ты опять тут, лахудра подзаборная. Успокойся, ты уже отработанный материал.
Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 2223
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На апрель, как известно, Владимиру Зеленскому назначена в Берлине вторая стрелка. Он поставлен на счетчик и должен к тому времени присоединить Украину к ОРДЛО, как это предписано Ермаком и Сурковым. Об этом ему очень предметно напомнили в Омане. Если он попытается увильнуть от выполнения своих письменно закрепленных обязательств, нормандская тройка принудит его или уже другого украинского актора к "миру". 18 января Меркель была вызвана в Москву, где послушно кивала и виляла хвостиком на совместной пресс-конференции. Макрон присягнул Путину еще летом в форте Брегансон.
Не позже апреля будет приведен в соответствие и Батька. Его нельзя выпускать на избирательную тропу как антимосковского бунтаря. Славянский тыл должен быть зачищен до майских торжеств.
В мае предстоит интронизация военного вождя: Парад Победы и всенародное конституционное волеизлеяние, освящающее альфа-самца нашего арийского племени с дополнительной хромосомой духовности.
Лето 2020 - идеальное время для проверки донесения верного Макрона о смерти мозга НАТО.
Russians в Кремле уверены, что одной угрозы применения ядерного оружия будет достаточно для отказа США от выполнения своих союзнических обязательств. Особенно при живом Трампе в Белом доме.
В Кремле не учитывают только одного. Литовцы, эстонцы, латыши не захотят второй раз покорно возвращаться в рабство. Они хорошо усвоили урок 1940 года и на этот раз они будут сражаться как финны в 1939-ом. Вежливым зеленым человечкам и воздушно-космическим силам РФ придется испытывать на них новейшие системы оружия и убивать их.
Настолько много, что даже сытый, гедонистский, декадентский, бездуховный лукавый, трусливый, лицемерный, циничный Запад не сможет остаться равнодушным. Можно назвать это расизмом, но Путину не позволят убивать европейцев в таких же индустриальных масштабах, как он убивает суннитов в Сирии. Общественное мнение в Европе и США заставит свои правительства вступиться за попавших в беду союзников.
Начнётся уже не гибридная, а полномасштабная 4-ая мировая война. Путин и Патрушев продолжат историческую миссию Сталина и Жукова. Они сожгут в огне этой войны остаток русского народа. - А. Пионтковский http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC
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Сейчас почтил память наших солдат, а потом побежит поздравлять Куйла с праздниками , желать ему счастья и здоровья ... ))))) Зебил .... ))))
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*****, соевые идиоты нашли тему, где зраду зрадную искать на перспективу! А когда этого не произойдет, то будут, как обычно из трусов выскакивать, доказывая, что это произошло благодаря их истерике!Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 4878
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А если не произошло, то благодаря петиным гамадрилам, которых Зе испугался. Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 7957
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смотрю зебобики задницу рвут, защищая своего Оманского Клоуна.
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Ну да, просто не дают ПЕСам порвать его в клочья. Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 3640
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Т.е. зеля уже порван, но пока не в клочья?
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В его исполнении, это как издевательство над Украиной
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Давай сразу до Киева отведи войска... И от туда тоже поздравь и поскорби, крыса лицемерная

Зеленский почтил память погибших "киборгов", - ОП - Цензор.НЕТ 5850
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Это к Пеце, сдавшему Дебальцево и Иловайск
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Та не, это к тебе, героически штурмовавшему военкомат в 2014-2015, вместе с криворожским ишаком.
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после того как ему навтыкали за его шоу с погибшими в сбитом Боенге МАУ...
лицемер без грамма достоинства...
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Не было бы никаких битв.А спектакль с гиркиным ,закончился бы позорным признанием его в росийской диверсии. Если бы........Его не выпустил муженко из Славянска. - Сенсационное заявление генерала Кривоноса о его предательстве. - Слава Богу.Я хоть увидел,что вокруг не сплошные сумасшедшие. - Хороший генерал.
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зебилоид послушай, Гиркин это деверсионная крыса, которая приходит первой и уходит пока еще ничего не началось!
Нет никаких доказательств что Гиркин на тот момент вообще еще был в Славянске!
Так же пока не видел видео где Кривонос такое заявил!!!
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А чего тут тут распушился,подонок ? Эти вещи я говорил задолго до Кривоноса. И сегодня он повторил слово в слово,сказанное мною пять лет назад.( Новость сегоднешняя. Набери Кривонос и узнаешь) Возникает вопрос. - На кого работаешь ты,отвергая факты сказанные патриотами ?
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Слишь петушара ты че такой борзый? Гнида кацапская иди нахер с Украины!
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Пока я вижу только твои поносные высеры, а не факты!
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Ты как гнилая расия. Будешь брехать до конца. Пока тебя этими фактами не обложат со всех сторон как труп,чтобы не вонял. Эта новость еще на Цензоре появится.
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Слишь говно ты зачем тут гадишь без доказательств?
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Подними архив цензора и узнаешь, что еще тогда в 2014 году ставился вопрос об не уничтожении колонны гиркина на открытой местности. И тогдашнее военное руководство нашло отбрехаловку - в колонне могли быть заложники.
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так там как раз и мирняк ватный в перемешку с сепарами бежал
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Вот именно. Такое впечатление, что находишься в дурдоме , где никто не задаёт неудобных вопросов. Ведь почему выпустили Гиркина ?- этот вопрос всегда зависает , и его всегда пытаются оминати.
Почему Иуда предал Христа? Почему муженко слил донецк? Очевидно, что была какая-то договоренность, просто так террористы не выходят целыми из окружения. Этот факт имеет ключевое значение, этот факт, как определяющий дальнейший ход войны и судьбу миллионов наших граждан в оккупированном Донбассе , должен быть предан огласке после тщательнейшего расследования. Сомневаюсь, чтопаркетный муженко сам что-то там решал- кроме разве что , что есть на хавтрак.
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Приятно встретить женщину не только с мозгами,но и глубоким аналитическим умом. Спасибо,что вы есть у Украины.
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По тебе дураку явно видно, что больше всего воняет про героизм, и стратегию быдло, у которого на кармане белый билет, и которое всегда в тылу. Задумайся козлятина, какие аргументы нужны главнокомандующему, начальнику ГШ что бы принять решение о применении боевой авиации на территории мирного государства по непонятному гражданскому транспорту. .
«Я тогда был руководителем АТО. Нам неизвестен состав колонны, которая выходила из Славянска. То, что выход был - да, огонь по этой группировке наносился. Какая это была группировка, мы не понимаем и на сегодняшний день: сколько это было людей - 1 тыс. их было, 1,5 тыс. или 500 человек. Боевой техники там не было. Уже есть много подтверждений этому. Если все свести вместе, мы понимаем, что какой-то колонны в составе 20 машин не было. Единственный был выход колонны, которая была разгромлена на пятом блокпосту - это между Краматорском и Славянском, когда там выходили танки, БМП и БМД. Они были полностью все уничтожены. Остальную технику, которую мы тогда насчитывали в группировке Гиркина в Славянске - это танки и БМД - мы их нашли в Славянске, в том числе и в боеготовности. Я до сих пор не понимаю. Кто эту колонну видел. У разведки было много возможностей, но, к сожалению, они не были реализованы. Тогда были очень ограничены возможности в том числе разведки, было много фейков - информации, которая вроде бы считалась разведывательной, но достоверность этой информации было под большим-большим сомнением. Что касается уничтожения колонны Гиркина, говорят, что там какая то авиация поднялась, летчики запрашивали - это все бред! Летчики действительно поднимались, авиация поднималась, но колонны на маршруте от Краматорска до Донецка никто не видел. Если они выезжали гражданским транспортом, то попробуйте с высоты определить, какая это машина - гражданская или военная».
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Зеленский заботиться о сохранении жизней, в отличии от предідущего борова.
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ну до зейло про рогатих та колоборантів турбується, Народу України він нічого не винен, так троляко??
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Аналогично и ты чмо для него. Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 4454
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да Бога ради. Жду скоро новый Майдан. Я останусь в Киеве, а твое чучело уедет в Ростов (если успеет)
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Новый Майдан? Условия для для него есть? Только не больную фантазию петинцев.
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да нет конечно..
и Валодя будет править всегда..
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Скоро для ослократа и Киборги станут "сомнительными героями", как Бандера, Шухевич и УПА.
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Четырежды уклонист пиарится на Героях.....

Ну да, он же Не Лох Оманский, 42 года.
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"Майдан был зря. Мне стыдно за него". /12.2019. Зеленский/

и после этого идти в президенты??
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Уже свою херню за зеленского выдаешь. Кризис жанра?
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В 14-м году он снимал в россии фильм «8 новых свиданий» .
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Да блин, об потерянном МАУ самолете больше было сожалений - все правительство собралось тогда...
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Оце так ушанував: Зеленський удвічі збільшив кількість полеглих "кіборгів"
20.01.2020, 09:42 • 356 • 1

Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП - Цензор.НЕТ 1580
16 січня у Facebook президент України відзначив захисників Донецького аеропорту - "кіборгів". Своє повідомлення Володимир Зеленський закінчив реченням: "Дві сотні "кіборгів" заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі", пише для "Тижня" Ярослав Тинченко
Коментуючи президента України, більшість медійних агенцій додали фразу: "Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено більш ніж 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно".
Водночас ще ранком 16 січня на офіційному порталі Міністерства оборони України було оприлюднено інші дані: "За весь час оборони Донецького аеропорту загинуло понад 100 українських військових, близько 440 зазнали поранень. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких, на жаль, посмертно".
Дані Міністерства оборони України - це результат ретельної звірки бойових донесень, списків, документів, матеріалів медичних закладів та іншої службової інформації.
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До того ж у цих цифрах відображено не лише загиблих і поранених безпосередньо на території Донецького аеропорту, а й у боях за прилеглі опорні пункти - на "Зеніті" (військовій частині Повітряних сил ЗС України, яка прикривала ДАП із повітря), а також під "Монастирем" - звідки загарбники обстрілювали "кіборгів", із нього наші воїни намагались їх вибити у відчайдушному штурмі.
Цифрою у 100 ("понад 100") загиблих послуговуються вже кілька років і Міністерство оборони України, і більшість вітчизняних медійних агенцій. Цілком несподівано Зеленський у своєму фейсбучному повідомленні збільшив кількість загиблих "кіборгів" рівно у два рази.
Звідки ж президент України взяв цю цифру?
Знайти було не складно: це стаття в російському варіанті Вікіпедії під назвою "Бои в Донецком аеропорту". У розділі "Потери" зазначено: "По данным Украины: (за все время боев) более 200 человек погибло, около 500 раненых".
Що цікаво, одразу за цією фразою є примітка з посиланням на джерело: "Понад 200 українських бійців загинуло в боях за донецький аеропорт - військовий експерт. Телеканал новини "24" (23 января 2015). Дата обращения 9 октября 2017".
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Іншими словами, у Facebook президент Зеленський наводить дані, які навіть російські редактори Вікіпедії не перевіряли вже понад два роки.
Якщо детальніше казати про цифри, наведені в російській версії статті, то їх свого часу оприлюднив не військовий експерт, а якийсь невідомий персонаж, який іще в січні 2015-го вирішив пропіаритися на темі "кіборгів". І дані щодо втрат він узяв просто "зі стелі".
Водночас в українському варіанті статті "Бої за Донецький аеропорт" наведено цифри, які цілком відповідають офіційним підрахункам: загинуло 100 осіб, поранено - 440.
Зрозуміло, що повідомлення для президента писав не сам він, а його помічники. Мало того, що вони віддають перевагу російськомовним джерелам і використали застарілі й некоректні дані російської Вікіпедії, так ще й перебувають поза межами українського інформаційного простору. Адже із самого ранку 16 січня на багатьох медіаресурсах знову повторили цифру про понад 100 загиблих і 440 поранених.
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Ярослав ТИНЧЕНКО
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Где уклонист и где киборги... Не позорил бы память героев, малорос конченный.
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Земля пухом умершим защитникам.Сегодня ,20 января , также годовщина содня ввода(1990г.) войск массонского Кремля в Бахы(Баку) в столицу ИндоПэриджана(ГрекоАнара(Рим) с гербом Др.Анара(ЯнЭр=горящий муж=ЭрЯн=Рим.А наоборт Омур-Жизнь) и БАХЫ- 3 ОГНЯ.Народ,у которого спрятали историю(ГрекоРим,Бизантия),создав искуственную ГрекоПерсию в другом месте.ЕЩЕ И ЗЕМЛИ ОТНИМАЛИ.Восставших безоружных(арматуры и камни) давили танками на площадях,а остатки растворяли в кислоте в Бакинском военном госпитале или вывозили по морю.И когда баржи с отважными моряками встречал их в море,то их растреливал массонский Кремль 1927года(сталиняно-микоянов) Слава ВСЕМ УМЕРШИМ!
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