 SpaceX успешно провела испытание "аварийного спасения экипажа" Crew Dragon. ВИДЕО

Запуск ракеты-носителя с испытательной капсулой был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Это заключительный этап испытаний пилотируемого корабля, после которого Crew Dragon должен быть сертифицирован как пригодный для полетов с экипажами. Первый такой полет может состояться в середине 2020 года.
Через полторы минуты после старта разгонные блоки отключились на высоте 19 километров над Атлантическим океаном. В этот момент испытательная капсула отделилась от носителя на большой скорости и начала спуск. Открылись четыре парашюта, которые обеспечили мягкое приводнения корабля.
В отличие от предыдущих полетов, когда разгонные блоки возвращались на Землю для повторного использования, в нынешних испытаниях их возвращения не было предусмотрено.
Цель эксперимента - проверка систем жизнеобеспечения и спасения человека в гипотетической аварийной ситуации, которая могла возникнуть в первые минуты после старта. Именно на этом этапе вывод на орбиту может оказаться уже невозможным, а аварийное возвращение на Землю сопровождается экстремальными нагрузками.
...зря токо тудой сплавал в октябре -- нифига они не запускали!
А я так ждал, надеялся и верил!
На рассвете мы в порт заплывали -- вдали стартовая пощадка... -- красотень неописуемая!
Я фотаю и мечтаю: Щас стыцы шось в небо пульнут....... -- и я стану Историческим Свидетелем! ...не стал... Зато я там был! -- с меня и хватит...
...обидно мне, досадно мне, ну ладно... (с) *)
...та и не говори ... шо лопух -- всё на старте проморгал...*)