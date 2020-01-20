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 SpaceX успешно провела испытание "аварийного спасения экипажа" Crew Dragon. ВИДЕО

Испытания модели корабля Crew Dragon компании SpaceX с тремя манекенами на борту прошли 19 января.

Запуск ракеты-носителя с испытательной капсулой был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Это заключительный этап испытаний пилотируемого корабля, после которого Crew Dragon должен быть сертифицирован как пригодный для полетов с экипажами. Первый такой полет может состояться в середине 2020 года.

Через полторы минуты после старта разгонные блоки отключились на высоте 19 километров над Атлантическим океаном. В этот момент испытательная капсула отделилась от носителя на большой скорости и начала спуск. Открылись четыре парашюта, которые обеспечили мягкое приводнения корабля.

В отличие от предыдущих полетов, когда разгонные блоки возвращались на Землю для повторного использования, в нынешних испытаниях их возвращения не было предусмотрено.

Цель эксперимента - проверка систем жизнеобеспечения и спасения человека в гипотетической аварийной ситуации, которая могла возникнуть в первые минуты после старта. Именно на этом этапе вывод на орбиту может оказаться уже невозможным, а аварийное возвращение на Землю сопровождается экстремальными нагрузками.

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Источник: https://censor.net.ua/v3170705
 
   
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был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде
...зря токо тудой сплавал в октябре -- нифига они не запускали!

А я так ждал, надеялся и верил!
На рассвете мы в порт заплывали -- вдали стартовая пощадка... -- красотень неописуемая!
Я фотаю и мечтаю: Щас стыцы шось в небо пульнут....... -- и я стану Историческим Свидетелем! ...не стал... Зато я там был! -- с меня и хватит...

...обидно мне, досадно мне, ну ладно... (с) *)
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так они просто не знали что ты там. Надо было Маску в Твитер написать, лопух...
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SpaceX успешно провела испытание "аварийного спасения экипажа" Crew Dragon - Цензор.НЕТ 694
...та и не говори ... шо лопух -- всё на старте проморгал...*)
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Россия осталась в Мезозое, с динозаврами, на космос ТАБУ "великим".
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Лучше бы бомбу скинули на мордор с космоса ..... как тебе такое Илон ?
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