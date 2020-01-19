EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1228  37
Материалы по теме:
Все про:Крым (22281) СНБО (3355) Кривонос Сергей (63)

 План противодействия захвату территории Украины в 2014 году начали отрабатывать, но не реализовали, - замсекретаря СНБО Кривонос. ВИДЕО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что Генштаб ВСУ в 2014 году отработал план противодействия захвату территории Украины.

Об этом он рассказал в интервью Радіо Свобода, пишет Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на 34 года запретили украинскому журналисту въезжать в Крым. ДОКУМЕНТ

"Война для Вооруженных сил началась 31 января 2014 года, потому что именно тогда части высокомобильных десантных войск и части специального назначения были подняты по тревоге. И мы начали отрабатывать план, который предусматривал противодействие захвату территории Украины. Этот вариант Генеральным штабом был предусмотрен и отработан", - рассказал он.

При этом многие военные части были ориентированы по этому плану, как противодействовать возможным попыткам захвата территории Украины.

"В том числе и части ВДВ, непосредственно 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я воздушно-десантная бригада. Они должны были вводиться в Крым, занимать позиции и усиливать ту группировку в Крыму, которая была у Вооруженных сил Украины", - сообщил Кривонос.

По его мнению, пребывание сил ВСУ в Крыму могло "удержать от безнаказанной дерзости войска Российской Федерации".

Также смотрите: Установлено участие российского десантного корабля "Орск" в оккупации Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

"Было три этапа этого плана. Первый этап - когда непосредственно вошли передовые подразделения 25-й бригады. И через некоторое время должен был начаться второй этап. Но он не был реализован, так как не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей. Соответственно, план свернули", - заявил замглавы СНБО.

Причиной сворачивания плана противодействия захвату территории Украины он считает политическую составляющую.

"Вполне вероятно, что до вооруженного сопротивления в Крыму и не дошло, если бы со стороны Украины во время захвата Крыма было четкое противодействие", - заявил заместитель секретаря СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/v3170698
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленський ламає не систему, а саму Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Стало відомо, що означає - "ЗеКо*****". "Зе" - це Зеленський. "Ко" - це Коломойський. А "*****" - це орган, яким накриється Україна, при їх керуванні.
 показать весь комментарий
 
 
у меня к нему один вопрос - если ты такой геройский, то где пэрэмога? одна на всех, мы за ценой не постоим.....
 показать весь комментарий
 
если НАС поделили на кацапов и бандеровцев, значит это кому-то нужно. стыдно, как бэ....... План противодействия захвату территории Украины в 2014 году начали отрабатывать, но не реализовали, - замсекретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 637
 показать весь комментарий
 
А за разделение на халявщиков и ответственных людей тоже не стыдно?
 показать весь комментарий
 
Хочу этого генерала видеть временно исполняющим обязанности Президента Украины.
 показать весь комментарий
 
 
тоді питання - якщо вже були заготовлені плани - чому команда Турчинова - Яйценюка оголосила АТО лише в квітні 2014 ..?
 показать весь комментарий
 
А зачем вам Чечня и Чукчи,если в Москве дерьмо лежит прямо на красной площади?
 показать весь комментарий
 
 
Дєда слава богу ти тут! Бо я думав що ти того....одружився вже!
 показать весь комментарий
 
кто же тебя слушал и слышит сейчас, дорогой ты наш человечек? таким как ты, руководить. но руководят нами, х...й знает кто?
 показать весь комментарий
 
Во как оказывается и планы были и закон об обороне был, но никто не выполнял их. И продолжают же не выполнять.
 показать весь комментарий
 
Він здібний. Я розумію, що він навчається достатньо швидко і робить правильні висновки, але дуже складно стати політиком за пів року. Але я змінив свою точку зору в кращий бік, бо шанси є. Все залежить від його оточення, яке допомагає, підказує, формує його меседжі,
- наголосив Кривонос.
Радник секретаря РНБО відзначив, що бачить у Зеленського певні провали, які можна було б змінити. Але саме через особисту думку Кривоноса його ймовірно і "не підпускають до президента".
 показать весь комментарий
 
Як був зєлєнський уклоністом, так і останеться сциклом.
 показать весь комментарий
 
А еще он заявил, то окружение Зелемойского (наверно - Сивохо, Богдан и Ермак) ему помогают...
 показать весь комментарий
 
 
они все талантливые, мужественные, у них всегда есть планы, они супер....., но когда уже в отставке....
А когда при должностях...., то теряют Крым, отдают границы на Донбассе без обороны, посылают катера под мост без прикрытия и тд и тп....
В 2014-ом добрбаты и простые гражданские начали первые оказывать сопротивление агрессии...
Пока такие как Турчинов и Кривонос ссали в свои штаны...
Сейчас Зе сдаст Украину, а они будут свои мемуары писать за границей в бегах.... План противодействия захвату территории Украины в 2014 году начали отрабатывать, но не реализовали, - замсекретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 8881
 показать весь комментарий
 
Катера первый раз проходили из одного украинского порта в другой по всем международным правилам?
Добробаты только приостановили, но не смогли бы удержать паРашу.
Именно ты агитировал против Порошенко, чтобы Зелемойский сдал Украину потому, что тебе рассказали про предательство при проходе кораблей, а на самом деле - необходимо было добраться до секретных материалов в которых было указано - что имеется на паРашу.
 показать весь комментарий
 
 
РАБссия объявила войну Украине 1 марта 2014 года на торжественноми заседании ДурьДумы РАБсси,за прголосовало 188 хмырей.Против был один Илья Пономарев,ныне живущий у нас.Вопрос простой.Было ли на 1 марта 2014 года войско ,СБУ,МВД и прочие службы способное защитить страну после 3 месячного Майдана?Ответ НЕТ.Сдавались пачками в Крыму и Донбассе се указанные службы,за редким исключением.Крымский гарнизон из 22 000 солдат и офицеров сдался почти полностью мышибраттям плешивого хмыря.Голой жопой и руками страну не защищают.
 показать весь комментарий
 
 
Но зарплату за защиту получали. В любом виде. А добробаты без зарплаты начали защищать.
 показать весь комментарий
 
Боже, сделай меня сейчас таким умным, как моя Сара потом...
 показать весь комментарий
 
 
Пам'ятайте заповіт предків: "Москаляку на гіляку"
 показать весь комментарий
 
И кто скажет, что Марчук это не порохобот Петра?

В Украине следует ввести военное положение - бывший министр обороны.

В Украине следовало бы хотя бы на короткий срок ввести военное положение, "чтобы все почувствовали, что у нас война", заявил бывший премьер министр, экс-секретарь СНБО, экс-министр обороны, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук...
План протидії захопленню території України в 2014 році почали відпрацьовувати, але не реалізували, - заступник секретаря РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 1050
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх