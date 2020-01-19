 План противодействия захвату территории Украины в 2014 году начали отрабатывать, но не реализовали, - замсекретаря СНБО Кривонос. ВИДЕО

Об этом он рассказал в интервью Радіо Свобода, пишет Цензор.НЕТ.
"Война для Вооруженных сил началась 31 января 2014 года, потому что именно тогда части высокомобильных десантных войск и части специального назначения были подняты по тревоге. И мы начали отрабатывать план, который предусматривал противодействие захвату территории Украины. Этот вариант Генеральным штабом был предусмотрен и отработан", - рассказал он.
При этом многие военные части были ориентированы по этому плану, как противодействовать возможным попыткам захвата территории Украины.
"В том числе и части ВДВ, непосредственно 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я воздушно-десантная бригада. Они должны были вводиться в Крым, занимать позиции и усиливать ту группировку в Крыму, которая была у Вооруженных сил Украины", - сообщил Кривонос.
По его мнению, пребывание сил ВСУ в Крыму могло "удержать от безнаказанной дерзости войска Российской Федерации".
"Было три этапа этого плана. Первый этап - когда непосредственно вошли передовые подразделения 25-й бригады. И через некоторое время должен был начаться второй этап. Но он не был реализован, так как не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей. Соответственно, план свернули", - заявил замглавы СНБО.
Причиной сворачивания плана противодействия захвату территории Украины он считает политическую составляющую.
"Вполне вероятно, что до вооруженного сопротивления в Крыму и не дошло, если бы со стороны Украины во время захвата Крыма было четкое противодействие", - заявил заместитель секретаря СНБО.
- наголосив Кривонос.
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