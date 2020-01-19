 Водители возле "Борисполя" нажали клаксоны в память о жертвах авиакатастрофы в Иране. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Автомобили нажали на клаксоны в 12:02 и удерживали их около минуты.
Провести такую акцию украинцев ранее в Facebook призвал президент МАУ Евгений Дыхне.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
І разом з тим обурює, що Гарант жодним словом не промовив по загиблих та поранених за останні дні "перемир"я". А їх разом(загиблі+поранені) вже більше ніж 11.(((