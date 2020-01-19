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 Водители возле "Борисполя" нажали клаксоны в память о жертвах авиакатастрофы в Иране. ВИДЕО

Возле терминала B "Борисполя", куда прибыл самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев, засигналили автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автомобили нажали на клаксоны в 12:02 и удерживали их около минуты.

Провести такую акцию украинцев ранее в Facebook призвал президент МАУ Евгений Дыхне.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/v3170667
 
 
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У ко жній те мі ка цапські тр олі, ско ріш за все з ди-ни-рів та ли-ни-рів вла што вують "все про пало", "все по гано". Ка цапсінам тр *** роз хитувати де ржавній уст рій кра їни, щоб ле гше бу ло при єднувати но ві обл асті до нов оросії. Це сто сується як вел икої пол ітики, по ліції, осві ти, ме дицини, так і дрі бних ре портажей. Ка цапсіни, українці Зеленського пере живуть (це на 5 років), мо жливо, він ще стане па тріот ичнішим за Порошенка, який, до речі, на по чатку теж не був па лким на ціоналістом, а ось пере жити мо сковію ще раз - ми не змо жемо! Так що в бу дку, ка саби, за порєбрік! Геть!
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витя, по какому ты пишешь ? подыми лисо с пробела ...
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а по загиблим на фронті ніхто не бібікає. Країна мерзоти
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Это они протестуют против перекрытия движения
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Співчуття родинам! Земля пухом загиблим!
І разом з тим обурює, що Гарант жодним словом не промовив по загиблих та поранених за останні дні "перемир"я". А їх разом(загиблі+поранені) вже більше ніж 11.(((
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