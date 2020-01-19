 "Л/ДНР сегодня - особые субъекты РФ. Этим мы даем посыл украинцам, как объединяться", - депутат Госдумы Козенко. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью в оккупированном Симферополе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.
Депутат ГД РФ #Козенко: Мы публично говорим о том, что #ОРДИЛО сегодня являются особыми субъектами РФ. И миллионам наших российских соотечественников в Украине нужно поступить по их примеру https://t.co/zAjMEhm4RO #рашизм pic.twitter.com/OvKw8HeBHW— Necro Mancer (@666_mancer) 19 січня 2020 р.
В частности, Козенко говорит, что в Украине "миллионы наших российских соотечественников. Им нужно поступить по примеру Донецкой и Луганской Народной Республик".
Зробіть краще.
Від бота RVP RVP - чути таке не дивно. Бо це - в концепції «Кто угодно, только не Порошенко»
Лишнехромосомное, кто начал "освобождать" Иловайск и на каком этапе "освобождения" подключились ВСУ?
Так вот, это кцп заявило официально - будем разрушать Украину и убивать украинцев пока будет возможность.
Источник: https://censor.net.ua/v317066
Если все государства вблизи и вдали
Покоренные будут валяться в пыли,
Ты великий владыка не станешь бессмертным,
Твой удел не велик-три аршина земли!
О.Хаям.
Но, у власти - театральная студия. Шапито продолжается.
Сумеет ли Украина пережить эту "владу" ?
Лелеял рошен,клепал катера на Кузне по цене авианосцев и осваивал Мальдивы...