EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом
  6214  153
Все про:Госдума (990) Россия (74764)

 "Л/ДНР сегодня - особые субъекты РФ. Этим мы даем посыл украинцам, как объединяться", - депутат Госдумы Козенко. ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко назвал террористические группировки "Л/ДНР" "особыми субъектами" России.

Об этом он заявил в интервью в оккупированном Симферополе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

В частности, Козенко говорит, что в Украине "миллионы наших российских соотечественников. Им нужно поступить по примеру Донецкой и Луганской Народной Республик".

Смотрите также: СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/v3170666
 
   
 Топ комментарии
 
Це тільки мені одному здається що якимось дивним чудом цей кацапський лозунг "обединяться" з ними з кацапами звичайно збігається з лозунгом ЗЕ-кацапів "мир любой ценой"???
 показать весь комментарий
 
Пока 5 лет мы так представляли росийан, предполагая, что они дебилы, верящие в святой телевизор, сами же пропустили момент, когда в геометрической прогрессии начали множится ЗЕбилы, точно так молясь на телевизионных уродов и клоунов. Никакого отличия, даже цифры на выборах сошлись.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы не пэтя, то добробаты в 2014 году выгнали бы всю ту кодлу.
 показать весь комментарий
 
 
Все. Він вже не президент.
Зробіть краще.
 показать весь комментарий
 
 
тільки касапський бот може розпатякувати, що анархісти здатні створити державу та управляти нею. І тільки вони можуть доводити, що створені по принципу "Анархия- мать порядка" озброєні загони здатні протистояти регулярним збройним силам.
Від бота RVP RVP - чути таке не дивно. Бо це - в концепції «Кто угодно, только не Порошенко»
 показать весь комментарий
 
Как в Иловайске?
Лишнехромосомное, кто начал "освобождать" Иловайск и на каком этапе "освобождения" подключились ВСУ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
фабрику рятувал в липецке рошен
 показать весь комментарий
 
 
Наш посыл козлаченко и оным кацапам - КОЛ В ЖОПУ КАЦАПАМ, ЧТО БЫ ГОЛОВА НЕ КАЧАЛАСЬ!
 показать весь комментарий
 
 
Теперь ты не против того - что и как делал Порошенко?
 показать весь комментарий
 
особый дебил очередной не страна а рашка-психушка "Л/ДНР сьогодні - особливі суб'єкти РФ. Цим ми даємо посил українцям, як об'єднуватися", - депутат Держдуми Козенко - Цензор.НЕТ 3060
 показать весь комментарий
 
 
Это прямым текстом для все писателей/говорителей про "надо закончить (бросить) войну и заниматься икономикой.
Так вот, это кцп заявило официально - будем разрушать Украину и убивать украинцев пока будет возможность.
 показать весь комментарий
 
 
Это конечно интересно, но зачем поступать так как довбасцы? Шо это нам даст? Какие перспективы, преимущества по сравнению с сегодняшним положением. Давай, макшанский ******. разьясни ка нам.
 показать весь комментарий
 
При Зелупе уже никто не стесняется. Скоро и санкции сами попросим снять.
 показать весь комментарий
 
 
Слово "попросим" у Вас зайве. Буде десь так: "Доводимо до вашого відома, що... і т .д".(
 показать весь комментарий
 
 
Правильный посыл для кацапских соотечественников, которые оказались в Украине:
Источник: https://censor.net.ua/v317066"Л/ДНР сьогодні - особливі суб'єкти РФ. Цим ми даємо посил українцям, як об'єднуватися", - депутат Держдуми Козенко - Цензор.НЕТ 6250
 показать весь комментарий
 
 
в украинцы посылов не дают...а просто посылают держдумовцев
 показать весь комментарий
 
 
Все воиватели пагибнут и останутся одни сазидатели и торгователи. И тогда настанет мир на планете без границ и наций!
 показать весь комментарий
 
Хрень полная. Никогда этого не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Все воиватели пагибнут и останутся одни сазидатели и торгователи.

Если все государства вблизи и вдали
Покоренные будут валяться в пыли,
Ты великий владыка не станешь бессмертным,
Твой удел не велик-три аршина земли!
О.Хаям.
 показать весь комментарий
 
Та пашлі ви....(С) зі своїми порадами. Причепились як гі...но до підошви, не відшкребеш.
 показать весь комментарий
 
 
Была бы нормальная власть - на столе в СовБезе уже лежал бы проект резолюции об исключении РФ из ООН, как в своё время Лига Наций выпнула сталинский паханат, за наезд на Финляндию.

Но, у власти - театральная студия. Шапито продолжается.
Сумеет ли Украина пережить эту "владу" ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что твой Петрушка этим 5 лет не занимался?
 показать весь комментарий
 
 
А что твой Петрушка этим 5 лет не занимался?

Лелеял рошен,клепал катера на Кузне по цене авианосцев и осваивал Мальдивы...
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, Порошенко начал компанию в 2015 году - о легитимности присутствия паРаши в ООН и компанию по вводу миротворцев без решения Совбеза, чему есть прецеденты.
 показать весь комментарий
 
рф остались не довольны зю после оман встрече. Отсюда и обстрелы с таким количеством раненых. Самолет МАУ рф рук скорее.
 показать весь комментарий
 
памятник Богдану Хмельницкому в последнем кадре. Странно что не снесли, а хотя, не стоит брать дурных примеров.
 показать весь комментарий
 
Памятники валят после революций. А там не было никакой революции.
 показать весь комментарий
 
Обыкновенный кремлёвский пропагандон - мало их было? Нам своє робить. А пророссисты Украины давно поняли на примере обманутого Крыма и разорённого лугандона, шо лучше Нэнька-Украина чем ***** сцарь-обещаний.
 показать весь комментарий
 
 
И нахрена нам знать, что сказал какой-то Козявкин, да ещё и в Симферополе? ..
 показать весь комментарий
 
 
А что в Луганске и Донецке уже не жизнь, а сказка? Какой смысл повторять их путь и превращаться в недосовок?
 показать весь комментарий
 
 
"Он в любой момент бросит эту фигню. Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну", - заявил отец президента Украины.

"Л/ДНР сьогодні - особливі суб'єкти РФ. Цим ми даємо посил українцям, як об'єднуватися", - депутат Держдуми Козенко - Цензор.НЕТ 8733

 показать весь комментарий
 
 
Оно бы и не надо ордловцев снова возвращать себе - слишком там уже мозги набекрень, да и не кормильцы они, как выяснилось, а просто гиря на ногах. Однако вернуть придётся, чтобы другим типа кормильцам неповадно было.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно требовать усиливать санкции, уже давно пора!!!
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы видеть динамику изменений мировосприятия свидетелей зе-еговы в свете происходящих событий и степени их любовного накала к "величайшему политику Вселенной". Этой Мендель сказки бы писать, а не придумывать глупости об украинской власти образца 2019 г.
 показать весь комментарий
 
 
мендель - это та мадель, которая сегодня в толпе клоунов в Борисполе - стояла, своим видом напоминая шалаву с бодуна, с нашего Барабашова.
 показать весь комментарий
 
Время показала, что лнр-днр террористические псевдо гос образования с поддержкой рф. Пора уже их признать ВР такими, какими они являются, - террористическими.
 показать весь комментарий
 
 
К деятому мая Пуйло хочет создать новое союзное государство. К этому всё идет.
 показать весь комментарий
 
 
В Омане Зеле обещали оставить на должности президента. Если забудет про НАТО.
 показать весь комментарий
 
*********** охамели в конец, что и не мудрено - где моментальная реакция нашего МИДА, нашего, прости господи, клоуна-президента. Это - типичное вмешательство во внутренние дела Украины. но, похоже для некоторых, это пустячок - по сравнению с делами "Квартала-95!. и в догонку - мне одному сегодня стыдно за поведение зеленой сопли и его клоунской свиты в Борисполе. Или все ок, в клонунской среде это обычное дело.
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно вам высеры чесать. Вы лучше скажите, как вы иранцев ЛОШАРАМИ сделали. Что это посыл такой особый был? И что теперь про вас Эрдоган думает.
 показать весь комментарий
 
Так может лучше им домой поехать в матушку Расию? А не устраивать бандитизм в гостях. Расия большая, населения мало, места всем хватит...
 показать весь комментарий
 
Чем ближе пропасть и развязка,тем наглее становится маньяк. Не от силы. От страха безысходности.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх