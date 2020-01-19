EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  781  27
Материалы по теме:
Все про:плен (1816) Донбасс (20466) пленные (795) Асеев (27)

 Тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен, - освобожденный журналист Асеев. ВИДЕО

Журналист Станислав Асеев, 29 декабря прошлого года освобожденный из плена ОРДО в результате обмена, еще не чувствует освобождения.

Об этом он заявил в интервью ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Українці своїх не кидають!" - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Я еще не чувствую освобождения. Я не могу выйти на улицу, выдохнуть и сказать, что наконец-то все кончилось, - рассказывает Станислав Асеев. - Нет еще этого ощущения. Да, все сейчас просто. Я могу пойти куда угодно и во сколько угодно. Но время меня просто убивает. У меня постоянное еще допленное ощущение комендантского часа. Мне постоянно кажется, что оно заканчивается. Если я в девять часов на улице, то мне кажется, что нужно поскорее идти домой. Еще я могу зайти в супермаркет и купить все, что угодно… кусочек мыла, который мы там растягивали на четверых и на целый месяц".

"А не так давно я зашел в метро, там сидела девушка, которая в смартфоне перебирала картинки детских подгузников, - продолжает журналист. - И честно говоря, я опешил, мне перехотелось жить... Потому, что я понял, что тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен. И это правильно. Люди просто хотят смотреть сериалы и водить детей в школу. Не надо им рассказывать, что кто-то кому-то там засовывает в задний проход электрод… Ну и что? Как я на это могу повлиять? У меня маленькая дочь и я выбираю ей одежду…".

"Мое преимущество в том, что я этот момент осознаю. Именно я, а не она. То, что она перебирает эту одежду - правильно. На следующей остановке в вагон зашел парень в камуфляже. И, знаешь, все как рукой сняло. Вагон и другие люди для меня перестали существовать. Вот, казалось бы, я должен идти в обратную сторону от всей этой темы с Донбассом, но как только я увидел военного, это оказалось единственной связью с городом вообще… Конечно, от таких моментов надо избавляться. Но это моя проблема и хорошо, что на сегодня я ее осознаю", - заключил бывший узник донецкой спецтюрьмы "Изоляция".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охранник в СИЗО признался, что ждет, когда из Донецка уйдет "русский мир", - освобожденный из плена наемников РФ воин Пантюшенко

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3170654
 
 
 Топ комментарии
 
Если журналист, пишите книгу, статьи про свой опыт. Пусть государство профинансирует перевод на иностранные языки, чтобы весь мир знал ПРАВДУ
 показать весь комментарий
 
Я еще не чувствую освобождения. Я не могу выйти на улицу, выдохнуть и сказать, что наконец-то все кончилось, - рассказывает Станислав Асеев. - Нет еще этого ощущения. Источник: https://censor.net.ua/v3170654
--------------------------------------------------------------------------------------
Цілком правильни відчуття у Асєєва, бо зараз ми маємо знищення свободи і демократії.
 показать весь комментарий
 
К психологу надо было отправить всех освобожденных. Без этого они никогда не вернется к нормальной жизни. Это недоработка государства.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я еще не чувствую освобождения. Я не могу выйти на улицу, выдохнуть и сказать, что наконец-то все кончилось, - рассказывает Станислав Асеев. - Нет еще этого ощущения. Источник: https://censor.net.ua/v3170654
--------------------------------------------------------------------------------------
Цілком правильни відчуття у Асєєва, бо зараз ми маємо знищення свободи і демократії.
 показать весь комментарий
 
 
Если журналист, пишите книгу, статьи про свой опыт. Пусть государство профинансирует перевод на иностранные языки, чтобы весь мир знал ПРАВДУ
 показать весь комментарий
 
 
Тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен, - освобожденный журналист Асеев - Цензор.НЕТ 9632 Lalo Land, нынешние власти этого делать не будут, они не украинские и не за Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, вам из Канады виднее, что у нас тут.
Профинансируют, это копейки для государства.
 показать весь комментарий
 
Зараз не вистачає на зарплати бюджетникам, тому навряд чи буде фінансування.
 показать весь комментарий
 
Бюджетников сократить ( кроме медиков и учителей), дофига бездельников развелось
 показать весь комментарий
 
Так зараз планують скорочувати викладачів у таких вишах, як Шевченка, КПІ... А про медиків я скоро планую з'ясувати ситуацію, думаю буде аналогічно.
 показать весь комментарий
 
Краще б кількість зайвих вищів скоротили. А КПІ та Шевченка все ж найкращі
 показать весь комментарий
 
Дійсно, що є виші, які майже не мають студентів та не навчають актуальним спеціальностям. Але маємо те, що обрали 73%.
 показать весь комментарий
 
Все эти псевдовыши появились еще 20 лет назад. И все власти с них кормились 20 лет.
Выборы прошлого года здесь ни причём.
 показать весь комментарий
 
Я кажу, що проблеми скорочення викладачів цих виших робить зевлада. Тому саме вибір 73% впливає на скорочення потрібних викладачів.
 показать весь комментарий
 
А я саме з КПІ. Сподіваюсь, 4 роки до пенсії допрацюю(!)
 показать весь комментарий
 
Тоді поцікався чому аванс отримали у скороченому вигляді, та не підписаний штатний розпис. Це тож вір5о і для КПІ та інших вишів.
 показать весь комментарий
 
Правильно , таварисчь А потом все сэкономленные деньги от зарплат уволенных взять и разделить . Дальнейший ход ваших мыслей я правильно понял ?
 показать весь комментарий
 
 
Бюджетник? Или никогда не обращался к чиновникам за справкой про справку о справке ?
 показать весь комментарий
 
Lalo Land, конечно же нам из Канады куда виднее. Чтобы вы в этом и не сомневались!
 показать весь комментарий
 
Ну раз такие вумные и дальновидные, велкам назад на Родину, экономику поднимать!
 показать весь комментарий
 
К психологу надо было отправить всех освобожденных. Без этого они никогда не вернется к нормальной жизни. Это недоработка государства.
 показать весь комментарий
 
 
Психологи тоже не всесильны... Часть этого человека осталась в окупации навсегда...
Имею перед глазами пример своего друга из Донецка: не был был лысый - был бы седой...
Обычному человеку Невозможно свыкнуться с тем, что вся его прежняя жизнь перечеркнута, что твой друг бесследно сгинул, у маминой могилки не посидишь, родственники, пока ты был в кутузке, раззявили рот на твою квартиру, а алкашня из соседнего дома добивают твою тачку... Хрен с теми тачками-квартирами, но психика пробита, и прежнее ощущение жизни не вернется уже никогда...
 показать весь комментарий
 
 
В точку. Единицы могут осознать то, через что прошли реальные переселенцы. Если последние были в тюрьме, то это вообще п-ц. Но жизнь в любом случае делится на "до" и "после". При этом увязать эти части вряд ли получится - это разные жизни. Кого-то это сломало, кого-то сделало сильней, но такими, как были, эти люди никогда не будут. Психологи здесь вряд ли помогут.
 показать весь комментарий
 
 
как бы, опыт из плена никому не нужен. Или этот журналист хочет подготовить добровольцев в плен?
 показать весь комментарий
 
Благодаря тупости населения 73% вся страна оказалась в плену . Осел Оманский сдал страну в плен в русский мир
 показать весь комментарий
 
 
датчанин, гуляй лесом. Осваивай ветрогенераторы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх