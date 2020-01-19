 Тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен, - освобожденный журналист Асеев. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

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"Я еще не чувствую освобождения. Я не могу выйти на улицу, выдохнуть и сказать, что наконец-то все кончилось, - рассказывает Станислав Асеев. - Нет еще этого ощущения. Да, все сейчас просто. Я могу пойти куда угодно и во сколько угодно. Но время меня просто убивает. У меня постоянное еще допленное ощущение комендантского часа. Мне постоянно кажется, что оно заканчивается. Если я в девять часов на улице, то мне кажется, что нужно поскорее идти домой. Еще я могу зайти в супермаркет и купить все, что угодно… кусочек мыла, который мы там растягивали на четверых и на целый месяц".

"А не так давно я зашел в метро, там сидела девушка, которая в смартфоне перебирала картинки детских подгузников, - продолжает журналист. - И честно говоря, я опешил, мне перехотелось жить... Потому, что я понял, что тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен. И это правильно. Люди просто хотят смотреть сериалы и водить детей в школу. Не надо им рассказывать, что кто-то кому-то там засовывает в задний проход электрод… Ну и что? Как я на это могу повлиять? У меня маленькая дочь и я выбираю ей одежду…".

"Мое преимущество в том, что я этот момент осознаю. Именно я, а не она. То, что она перебирает эту одежду - правильно. На следующей остановке в вагон зашел парень в камуфляже. И, знаешь, все как рукой сняло. Вагон и другие люди для меня перестали существовать. Вот, казалось бы, я должен идти в обратную сторону от всей этой темы с Донбассом, но как только я увидел военного, это оказалось единственной связью с городом вообще… Конечно, от таких моментов надо избавляться. Но это моя проблема и хорошо, что на сегодня я ее осознаю", - заключил бывший узник донецкой спецтюрьмы "Изоляция".

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.