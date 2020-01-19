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 Воина 92-й ОМБр Алексея Кучкина проводили в последний путь на Днепропетровщине. ВИДЕО

Церемония прощания со старшим стрелком механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады Алексеем Кучкиным (Василевским) прошла 18 января в Каменском на Днепропетровщине.

Об этом говорится в материале 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

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Контракт с Вооруженными силами армеец подписал три года назад. Служил стрелком. Месяц назад во время отпуска женился и снова вернулся на передовую.

"Самый ответственный человек за время несения службы. Мы почти с самого начала вместе. И у нас разница в сроке службы два месяца. Трудолюбивый. Очень трудолюбивый человек. И это ужас, это трагедия. Я не знаю, как это описать", - поделился Ростислав Копайло, собрат погибшего.

Еще один товарищ Алексея, Владимир Кренов, вспоминает, что боец ​​мечтал стать офицером.

Похоронили Героя на на Аллее Славы военного кладбища Каменского.

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Алексей Викторович Кучкин (Василевский) родился в 1995 году в селе Первухинка Богодуховского района Харьковской области. Служил старшим солдатом, старшим стрелком механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады. Погиб 15 января в районе города Авдеевка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения головы, нанесенного снайпером наемников РФ.

У него остались мать, брат, жена и сын от первого брака.

Источник: https://censor.net.ua/v3170651
 
 
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Земля пухом захистнику України. Я вірю, що з часом усі українці будуть з повагою ставитися до наших героїв.
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