 Воина 92-й ОМБр Алексея Кучкина проводили в последний путь на Днепропетровщине. ВИДЕО

Об этом говорится в материале 5 канала, передает Цензор.НЕТ.
Контракт с Вооруженными силами армеец подписал три года назад. Служил стрелком. Месяц назад во время отпуска женился и снова вернулся на передовую.
"Самый ответственный человек за время несения службы. Мы почти с самого начала вместе. И у нас разница в сроке службы два месяца. Трудолюбивый. Очень трудолюбивый человек. И это ужас, это трагедия. Я не знаю, как это описать", - поделился Ростислав Копайло, собрат погибшего.
Еще один товарищ Алексея, Владимир Кренов, вспоминает, что боец мечтал стать офицером.
Похоронили Героя на на Аллее Славы военного кладбища Каменского.
Алексей Викторович Кучкин (Василевский) родился в 1995 году в селе Первухинка Богодуховского района Харьковской области. Служил старшим солдатом, старшим стрелком механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады. Погиб 15 января в районе города Авдеевка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения головы, нанесенного снайпером наемников РФ.
У него остались мать, брат, жена и сын от первого брака.