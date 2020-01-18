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Все про:Госэкоинспекция (74) Хмельнитчина (474) экология (1204) Фирсов (112) река (67)

 Понинковская картонно-бумажная фабрика сливает сточные воды в реку и травит жителей, - Фирсов. ВИДЕО

Прошлым летом деятельность фабрики была приостановлена решением суда. Но предприятие выиграло апелляцию и продолжает сливать стоки в реки Хомора и Случ.

Видео того, как сточные воды с фабрики попадают в реку Хомора, опубликовал в Facebook и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня получил информацию, что ночью в Хмельницкой области Понинковский картонно-бумажная фабрика осуществила залповый сброс в реку Хомора. Оперативно в четыре утра на место выехали инспекторы Полесского округа ГЭИ и отобрали пробы воды", - написал он.

По словам Фирсова, ситуация с загрязнением рек Хомора и Случ продолжается уже несколько лет. "Понинковская картонно-бумажная фабрика регулярно сбрасывает сточные воды в реку Хомора, чем буквально травит жителей Хмельницкой и Житомирской областей", - подчеркнул он.

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Река хомора обеспечивает водой жителей Полонского района Хмельнитчины, а Случ - города Новоград-Волынский на Житомирщине.

Из-за сточных вод в реках гибнет рыба. По данным Госэкоинспекции, ущерб от гибели рыбы составил более 21 млн гривен.

"Ситуация настолько катастрофическая, что 16 мая прошлого года Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к Кабинету министров и Президента по поводу признания бассейна рек Хомора и Случь Житомирской и Хмельницкой зоной чрезвычайной экологической ситуации", - добавил Фирсов.

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В июле прошлого года Волынский админсуд по требованию Госэкоинспекции приостановил деятельность фабрики. Но предприятие выиграло апелляции и продолжает сбрасывать стоки в реку.

"Сделало руководство фабрики какие-то выводы? Однозначно, нет", - подытожил и.о. главы Госэкоинспекции.

Источник: https://censor.net.ua/v3170615
 
 
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Она это делала всегда и не собирается прекращать этот процесс... Понинковская картонно-бумажная фабрика сливает сточные воды в реку и травит жителей, - Фирсов - Цензор.НЕТ 6450
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Децентрализация. власть на места? странно что местные жители ещё не "потравили" владельцев и чиновников в доляхе! Живите...терпите....вам ещё и не так нагадят.
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це вже відбувається не один десяток років, причому в останні роки все частіше і частіше та нахабніше. Дивно, що цей Фірсов побачив лише зараз. Хоча в Новограді-Волинському вже не одна і не дві акції проходили, а про листи в цю так звану Держекологоінспекцію слали теж не один десяток. Але результат дорівнює 0.
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И где все антикоррупционные органы которых теперь как говна?
Эффективные менеджеры при кравчуке и кучме обещали с приватизацией народного имущества - заводов и фабрик, как они говорили - ржавое железо, вложат в него деньги и модернезируют, но только 25 лет эксплуатируют, а прибыль выкачивают на Запад. Может пора народу вернуть своё народное достояние с конфискацией награбленного за 25 лет?
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Нужно тех апелляционных судей вместе с семьями поить этой водой!
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