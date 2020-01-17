 Ветеран Саленко ("Альпинист") встал с инвалидной коляски и учится ходить. ВИДЕО

Видео первых шагов ветерана опубликовал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Мороз, информирует Цензор.НЕТ.
Боец батальона "Донбасс" Евгений Саленко (позывной "Альпинист") получил ранения вблизи Широкино. Он долгое время был прикован к инвалидной коляске, и теперь вновь учится ходить.
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удачи Вам, Евгений!!!!
Ти нас захистив, и ми всі перед тобою в долгу
поверь "Птерику", сам мозоли на палке натер. Останется страх на лестнице при спуске. Просто держись за перила (потом пройдет).