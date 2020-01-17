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Все про:ветераны (644) ранение (2297) реабилитация (250)

 Ветеран Саленко ("Альпинист") встал с инвалидной коляски и учится ходить. ВИДЕО

Боец батальона "Донбасс" Евгений Саленко делает первые шаги после того, как долгое время был прикован к инвалидной коляске.

Видео первых шагов ветерана опубликовал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Мороз, информирует Цензор.НЕТ.

Боец батальона "Донбасс" Евгений Саленко (позывной "Альпинист") получил ранения вблизи Широкино. Он долгое время был прикован к инвалидной коляске, и теперь вновь учится ходить.

Также на Цензор.НЕТ: Минветеранов анонсировало изменение подхода к реабилитации бойцов

Источник: https://censor.net.ua/v3170573
 
   
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Нехай Господь стане на допомогу Герою! Лікарям і тим, хто був поруч низький уклін!
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Одужуй, хлопче! В нас ще багато справ!)
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Одужуй скоріше...
Ти нас захистив, и ми всі перед тобою в долгу
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Давай парень. Все у тебя получится.
поверь "Птерику", сам мозоли на палке натер. Останется страх на лестнице при спуске. Просто держись за перила (потом пройдет).
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