 Ветеран Саленко ("Альпинист") встал с инвалидной коляски и учится ходить. ВИДЕО

Видео первых шагов ветерана опубликовал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Мороз, информирует Цензор.НЕТ.

Боец батальона "Донбасс" Евгений Саленко (позывной "Альпинист") получил ранения вблизи Широкино. Он долгое время был прикован к инвалидной коляске, и теперь вновь учится ходить.

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