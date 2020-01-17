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 Общество
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Все про:вырубка (91) Госэкоинспекция (73) лес (448) Фирсов (111)

 Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Вижницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине. Нанесен ущерб на 5 млн, - Фирсов. ВИДЕО

И.о. главы "Госэкоинспекции" Егор Фирсов опубликовал видео с вырубленным лесом в Черниговской области и призвал сообщать о подобных случаях в полицию и инспекцию.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем активную работу по лесу. Сейчас отрабатываем немало обращений граждан, которые обеспокоены рубкой деревьев", - сообщил чиновник.

Фирсов привел два примера незаконной вырубки леса в Черниговской и Черновицкой областях.

"Один из последних вопиющих случаев, рубка на территории национального природного парка "Вижницкий", убытки на сумму более 2,5 млн грн. Злоумышленники срезали 278 деревьев и пытались замаскировать следы преступления листьями, ветками и глиной. Материалы направили в ГБР для принятия соответствующих мер.

Другой случай - в Черниговской области, где на землях коммунальной собственности в прибрежной защитной полосе срезали около 2 тысяч деревьев породы ольха черная и акация белая. К сожалению и как это иногда бывает, лица совершившие преступление не установлены. Сельсовет разводит руками - никаких разрешительных документов на проведение данной вырубки деревьев не выдавал. Ущерб, нанесенный государству в результате такой рубки, составили более 2,4 млн гривен", - написал Фирсов.

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По словам и.о. главы "Госэкоинспекции", нынешнее законодательство не позволяет эффективно защищать лес и реагировать на рубки.

"Имеем ситуацию, когда "Госэкоинспекция" должна защищать лес и реагировать на рубки, однако может это сделать только во время плановой проверки или после прохождения процедуры согласования внеплановой проверки. Учитывая законодательные ограничении и отсутствие возможности оперативного реагирования, призываю неравнодушных граждан - если вы видите вырубку леса, фотографируйте и снимайте на видео, вызывайте Нацполицию и пишите обращение в "Госэкоинспекцию". Только вместе мы можем противостоять черным лесорубам", - написал Фирсов.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что "1 февраля 2020 года в Украине полноценно должен заработать централизованный учет древесины, а хищение украинского леса уйдет в прошлое".

Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП Вижницкий и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине. Нанесен ущерб на 5 млн, - Фирсов 01

Источник: https://censor.net.ua/v3170514
 
 
 Топ комментарии
 
По всей стране в наглую рубят уже 5й год...вплоть до вырубания лесополос вдоль дорог...
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конечно! когда вырубят все деревья на своей земле, она (вырубка) сразу и прекратится...
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Сначала вырубим все абсолютно деревья (не нужно забывать, что в этих самых посадках и лесах живут их обитатели. Птицы и их гнезда. Зверье всякое) Зверей у нас давно отстреливают и во время официальной охоты и дыбилы-браконьеры.
Уж и не знаю, нужна ли будет кому такая земля - изможденная и сухая...Никто не знает. какой будет весна и лето. Вон уже сейчас прогнозируют, что озимые вряд ли доживут до своего часа. Нет влаги. Они гибнут на корню. Можем не досчитаться ...тонн урожая. А это не есть хорошо. Плюс высокосный год. Помню, раньше такие годы были необычайно урожайны на все виды овощей и фруктов. Жита было много. А теперь... Грустно от всего того, что сами люди вытворяют. А от власти чего-то ждут хорошего. Одни гадят. Другие молча наблюдают. Третьи боятся пикнуть в их сторону. Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Вижницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине. Нанесен ущерб на 5 млн, - Фирсов - Цензор.НЕТ 3002
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По всей стране в наглую рубят уже 5й год...вплоть до вырубания лесополос вдоль дорог...
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И между полями. Те, которые для снегозадержания. Земли превращаются в пустыни(
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продажа земли сможет прекратить вырубку ?
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конечно! когда вырубят все деревья на своей земле, она (вырубка) сразу и прекратится...
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Сначала вырубим все абсолютно деревья (не нужно забывать, что в этих самых посадках и лесах живут их обитатели. Птицы и их гнезда. Зверье всякое) Зверей у нас давно отстреливают и во время официальной охоты и дыбилы-браконьеры.
Уж и не знаю, нужна ли будет кому такая земля - изможденная и сухая...Никто не знает. какой будет весна и лето. Вон уже сейчас прогнозируют, что озимые вряд ли доживут до своего часа. Нет влаги. Они гибнут на корню. Можем не досчитаться ...тонн урожая. А это не есть хорошо. Плюс высокосный год. Помню, раньше такие годы были необычайно урожайны на все виды овощей и фруктов. Жита было много. А теперь... Грустно от всего того, что сами люди вытворяют. А от власти чего-то ждут хорошего. Одни гадят. Другие молча наблюдают. Третьи боятся пикнуть в их сторону. Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Вижницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине. Нанесен ущерб на 5 млн, - Фирсов - Цензор.НЕТ 3002
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Озимые каждый год не доживаю до своего некого часа..., Грета истерично рыдает у Швецыи...))
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да кінець нашим черноземам не за горами
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Все браконъеры поняли, что зе такой же янелох как и потрох и рубают лес как и при потрохе.
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Всі їх бачили, а на Чернігівщині навіть вбивали тих, хто втручався.
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Чорні лісоруби знищили 278 дерев НПП "Вижницький" та близько 2 тис. дерев на Чернігівщині. Завдано шкоди на 5 млн, - Фірсов - Цензор.НЕТ 303В кожного гуцула біля хати стоїть така штука, буває і декліька, в кожній дров не на один сезон.
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Так то гуцули на Чернігівщині рубають?
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А кулько бучків і грабчаків виростає у лісі з того часу коли зрізані дерева складаються у таку штуку коло кожної гуцульської хати?
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Верховная Рада приняла закон о Доносительстве , а правохранителям повышенную Закплату , что и то и другое не работает , значит причина в Другом.
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Задача для 4-го класу - "Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Вижницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине"? Скільки знищать "зелені" лісоруби?
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так моника же там диджитализацию по лесам проводил, и при нем обещал, что лес рубить не будут....Вот же клятый Порошенко, никак не угомонится
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пыль 2 фуры дуба в день на лево 3-4 уходит и в государство 1-2.гляньте как живут директора лесхозов.а спецлесхоз это вообще мародеры
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треба нєгров запрєщать.. савсєм абнаглєлі
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Чем меньше у нас лесов, тем дороже их щепки, которые при рубке летят.
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Нащо далеко їздити - в Пущу в Києві загляніть - 50% вирублено в столиці!
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