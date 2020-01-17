 Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, - 5 канал. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Спостерігач" на 5 канале.

"В распоряжении программы есть часть отчета агенства "Kroll", в котором подробно описывается движение денег со счета на счет. И что интересно? В двух случаях конечным бенефициаром выведения средств был тогда еще комик Владимир Зеленский. Общая сумма приватовских денег которая осела на счетах фирм ныне президента - 47 миллионов долларов США", - говорится в программе.

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Полная версия программы "Спостерігач":

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