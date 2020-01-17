 "При чем здесь Конституция? Это об отношениях президента и премьера", - Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление не в ВР. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.
"Это об отношениях президента и премьера, и мы пока что стоим в стороне от этого процесса", - сказал Арахамия.
Он добавил, что хотя Украина и является парламентско-президентской республикой, но парламент контролируется партией президента.
"Есть президент, у него есть вопросы с премьером, и мы будем поддерживать как монобольшинство и как представители партии президента позицию президента в этом вопросе", - сказал глава фракции.
Замечание о том, что Конституция этого не предусматривает, Арахамия отбросил.
"При чем здесь Конституция? Я говорю как глава фракции: мы партия президента и поддерживаем решение президента в этом вопросе", - сказал он.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.
при чем там какая-то Конституция?)))
они ж в своем цирке...и там другие законы ))))
действительно!)))
при чем там какая-то Конституция?)))
они ж в своем цирке...и там другие законы ))))
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Тобто депутат закликає не виконувати Конституцію.
без коментариев
Много ещё чего. Но вы захотели по приколу))))
Смачного.
Ох и веселая судьба будет у этих деятелей после потери ими власти...
Не знание законов, как известно, не освобождает.
А так жило б оно себе в горах...
Так коротко, ясно і стисло окреслити сферу та напрямок діяльності СН на чолі з бубочкою тре вміти! Талант. Краще навряд хто скаже
Арахамия и "все-все-все" считают, что народ должно ЭТО волновать? Так то да... Если бы у людей были такие же зарплаты и премии бы всем выдавали, как они себе рисуют, то народ бы с превеликим удовольствием смотрел "Санту-Барбару" в главных ролях с вышеуказанными личностями. Сидишь такой, смотришь, проблем - ноль. Думать не о чем, можно и сериальчик посмотреть, а потом, на лавочке с соедями пообсуждать и порассуждать об отношениях... Тьфу... Срамота.
Дураки обожают собираться в стаи
Впереди их главный во всей красе
А тут прям вассальная зависимость ПМ от преза
Конституція? Не чув про таку.
Украина не *квартал 95*!
P.S. Все із дитячих штанців не можуть вилізти.
Рыги уходили в беспредел только в критических случаях.., а таки да - уважали регламент ВР и придерживались каких то приличий...
А зе-обезьяны это реально быдло с привокзальных кидал...
Быдло, которое да же не хочет казаться приличными людьми...
какая разница! парламент, президент...