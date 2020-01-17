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 Политика Украины
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 "При чем здесь Конституция? Это об отношениях президента и премьера", - Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление не в ВР. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает нормальным, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не Верховной Раде, как это предусмотрено законодательством.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

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"Это об отношениях президента и премьера, и мы пока что стоим в стороне от этого процесса", - сказал Арахамия.

Он добавил, что хотя Украина и является парламентско-президентской республикой, но парламент контролируется партией президента.

"Есть президент, у него есть вопросы с премьером, и мы будем поддерживать как монобольшинство и как представители партии президента позицию президента в этом вопросе", - сказал глава фракции.

Замечание о том, что Конституция этого не предусматривает, Арахамия отбросил.

"При чем здесь Конституция? Я говорю как глава фракции: мы партия президента и поддерживаем решение президента в этом вопросе", - сказал он.

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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

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Источник: https://censor.net.ua/v3170490
 
   
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действительно!)))
при чем там какая-то Конституция?)))
они ж в своем цирке...и там другие законы ))))
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает нормальным, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не Верховной Раде, как это предусмотрено законодательством. Источник: https://censor.net.ua/n3170490
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Тобто депутат закликає не виконувати Конституцію.
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Вася Шевченко f77d76ba

действительно!)))
при чем там какая-то Конституция?)))
они ж в своем цирке...и там другие законы ))))"При чем здесь Конституция? Это об отношениях президента и премьера", - Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление не в ВР - Цензор.НЕТ 4568
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А сьогодні вже з цього приводу ось таке було... "При чем здесь Конституция? Это об отношениях президента и премьера", - Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление не в ВР - Цензор.НЕТ 8045

"При чем здесь Конституция? Это об отношениях президента и премьера", - Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление не в ВР - Цензор.НЕТ 9221

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действительно!)))
при чем там какая-то Конституция?)))
они ж в своем цирке...и там другие законы ))))
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Вася Шевченко f77d76ba

действительно!)))
при чем там какая-то Конституция?)))
они ж в своем цирке...и там другие законы ))))"При чем здесь Конституция? Это об отношениях президента и премьера", - Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление не в ВР - Цензор.НЕТ 4568
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то хай в ларьок пивной заяву занесет. Может и там его обидели.
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Блін, вони тупі, і страшенно пишаються своєю тупістю
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает нормальным, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не Верховной Раде, как это предусмотрено законодательством. Источник: https://censor.net.ua/n3170490
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Тобто депутат закликає не виконувати Конституцію.
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Не всіх. Лише своїх зелених поплічників. Інших, підозрюю це не стосується.
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да и зачем ваще конституция, надо все решать по пацански. так проще и правильней
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тоскуешь по прошлому?
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает нормальным, что премьер-министр Алексей Гончарук подал прошение о помиловании Президенту Украины Владимиру Зеленскому,

без коментариев "При чем здесь Конституция? Это об отношениях президента и премьера", - Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление не в ВР - Цензор.НЕТ 3302
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Валят свои кучи зеленые на украинское законодательство...
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"Я не комментирую заявления и хотелки политических лузеров", - написал Коломойский в ответ на вопрос относительно заявления Порошенко.
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не, как себе хотите, но я с етого давида тащусь....
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Действительно,какое отношение имеют законы и Конституция,к тому печальному цирку в который превратилась власть !
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Короче, сексуальным меншинам дозволено ложить на конституцию.
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надо для балагана срочно делать отдельную конституцию
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Я должен человечка с таким ипалом гопника читать и комментить?
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срали они на все законы.. понавыбирали ублюдков
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30 років обираємо а на манєже всьо тє же
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важко було мародьора на нормального патріота поміняти.. амбіції в них бачите.. така ви сама шпана шо й ті що зараз при владі
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Izverg Diotov, в своей печальной жизни ты выбрал ЗЕльоное дерьмецо. Ешь, не обляпайся !
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При "тех же" войска от нечего делать не отступали, интерес к самолёту Трампа в публичную плоскость не выносили....
Много ещё чего. Но вы захотели по приколу))))
Смачного.
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Действительно. Причем тут законы, если ЗЕбни делают, что хотят.

Ох и веселая судьба будет у этих деятелей после потери ими власти...
Не знание законов, как известно, не освобождает.
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Конституция для лохов , зебилам закон не писан ... )))))
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по факту кацапня устроив резню в Абхазии подогнала нам єто парламентское чудо.
А так жило б оно себе в горах...
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Та вам,чмошникам зебільним,Конституція зовсім не потрібна.Бо треба мізків мати хоч трохи,щоб розібратись в системі державного управління,а вас Боженька мізками обділив.У курки і то більше розуму.Інфузорії недоколихані
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"При чем здесь Конституция?" - сказав Арахамія

Так коротко, ясно і стисло окреслити сферу та напрямок діяльності СН на чолі з бубочкою тре вміти! Талант. Краще навряд хто скаже
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И причем тут СН к Украине вообще???!!! Это все чисто личное.
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Зачем вообще Украине нужна какая то там Конституция...если в Украине есть величайший лидер всех времен и народов...почти святой бубачка?
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Да какая разница , Конституция не Конституция , главное Президент Наш. Закон тут он есть а тут его уже и нету. главное большенство в Раде, а что у Нас Парламенско президенская республика , Да какая Разница , Разумков НАШ.Слуга Народа Арахамия.
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"об отношениях президента и премьера" "До чого тут Конституція? Це про відносини президента і прем'єра", - Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву не до ВР - Цензор.НЕТ 5690
Арахамия и "все-все-все" считают, что народ должно ЭТО волновать? Так то да... Если бы у людей были такие же зарплаты и премии бы всем выдавали, как они себе рисуют, то народ бы с превеликим удовольствием смотрел "Санту-Барбару" в главных ролях с вышеуказанными личностями. Сидишь такой, смотришь, проблем - ноль. Думать не о чем, можно и сериальчик посмотреть, а потом, на лавочке с соедями пообсуждать и порассуждать об отношениях... Тьфу... Срамота.
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Об АраХАМии стихами Окуджавы -
Дураки обожают собираться в стаи
Впереди их главный во всей красе
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Какая разница(с)...есть Конституция или нет ее?
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Один раз представитель Зекоманды сказал правду и вот результат - вынужден подать в отставку.

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Вспомним как собачились Ющ с Юлей. Какими словами поливали.
А тут прям вассальная зависимость ПМ от преза
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Арахмания расписался в импотентности Парламента. Типа как президент скажет так мы и проголосуем..
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Действительно. При чем тут главный закон страны которий обезателен для исполнения всеми гражданами страни включая президента которий является гарантом етого самого закона?
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Ну конечно, причем тут Конституция?
Украина не *квартал 95*!
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Зачем нам парламентаризм, независимый суд и Конституция?! Ведь у нас есть Гениалиссимус Бубочка!
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так Нелох Оманський і Самокат гей пара чи звичайні 3,14дараси?
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"Красівий такой. Як свиня в дощ. І з моно калісом." - Цитата из инета) Пусть автор меня простит).
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По этой логике, если бы Гончарук на совещании шото ляпнул про первую лядь Ленку, то писал бы заяву об увольнении на имя Ленки ЗЕ. "До чого тут Конституція? Це про відносини президента і прем'єра", - Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву не до ВР - Цензор.НЕТ 9681
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І дійсно, при чому тут конституція, коли ЗЄнєлох підтерся нею ще на початку свого *************?...
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...Конституцию вам соблюдать? Бугага... "До чого тут Конституція? Це про відносини президента і прем'єра", - Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву не до ВР - Цензор.НЕТ 3474

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Арахамія: "ми - партія президента", у якій Президент не перебуває, доречі. "До чого тут Конституція? Це про відносини президента і прем'єра", - Арахамія пояснив, чому Гончарук подав заяву не до ВР - Цензор.НЕТ 3610
P.S. Все із дитячих штанців не можуть вилізти.


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вот смотрю на это лупоглазую пародию на парламентария товарисча Арахамию..., и подумал..., что ушедшие рыги яныка, те, которые с братвы, которые всю свою жизнь проводили в бандитских схемах - они на фоне этих слуг выглядели просто английскими джентльменами..
Рыги уходили в беспредел только в критических случаях.., а таки да - уважали регламент ВР и придерживались каких то приличий...
А зе-обезьяны это реально быдло с привокзальных кидал...
Быдло, которое да же не хочет казаться приличными людьми...
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Тоже мне, документ нашли - Конституция, у пацанов выяснение отношений, а вы им фигню какую-то суете. Главное чтоб по пацанячи все было.
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какая разница! парламент, президент...
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Да они еще дебильнее, чем казались изначально.
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это какой-то сюр... вместо государства какое-то сборище решал
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