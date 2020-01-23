 "Надеюсь, Рябошапка найдет ответ на вопрос, кто довел завод до банкротства. Я этот ответ знаю", - владелец судостроительного завода "Океан" Капацына. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:20 Василий Капацына, владелец Николаевского судостроительного завода "Океан"

00:56 Об аресте имущества завода "Океан" и медийной составляющей события

03:30 Как пришел в бизнес и о работе в Николаевском морском порту

10:15 О работе завода "Океан" в 90-х

12:10 "За два-три года завод превратился в глубочайшего банкрота" - о приобретении завода российским олигархом Игорем Юсуфовым и доведении до банкротства

14:40 "Около шести месяцев 7-8 тысяч человек не получали зарплату" - о том, как российский владелец доводил украинское предприятие до банкротства

15:35 "У меня есть документальное подтверждение, как один из вице-президентов докладывал Юсуфову о выполнении всех вопросов организации банкротства завода "Океан"

18:20 О безуспешном приходе на завод менеджеров Вадима Новинского

23:12 Как николаевская налоговая милиция возбудила уголовное дело по факту доведения до банкротства завода "Океан"

24:20 Конфликт между Новинским и Юсуфовым из-за завода

29:30 Василий Капацына о том, почему он обратил внимание на завод "Океан"

32:50 "Юсуфов переиграл сам себя" - как российский олигарх закрыл компанию, которой якобы был должен денег завод "Океан"

35:10О выкупе кредиторских требований и покупке завода на конкурсе

37:40 "Сентябрьским утром 2016 года перед заводом появилась "Альфа" СБУ и спортивные парни с документами о том, что завод принадлежит Юсуфову"

42:00 Скандал после реанимации дела о доведении до банкротства

44:25 В некоторый момент люди в СБУ и ГПУ работали на российского олигарха, который задался целью уничтожить завод "Океан"

48:00 Работа следователей прокуратуры и роли СБУ

58:50 О заявлении Юрия Луценко о намерении "вернуть завод "Океан" в собственность государства", который уже почти 20 лет находится в частной собственности

01:01:46 О причинах ареста счетов завода

01:07:55 Василий Капацына о подозрении в организации схемы незаконного приобретения завода "Океан": "Я сам добиваюсь допроса и встречи с генпрокурором"

01:12:54 - "Я бизнесмен, а не прокурор. Надеюсь, господин Рябошапка найдет ответ ответ на вопрос, кто довел завод до банкротства. Я этот ответ знаю"

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом завода и доведении его до банкротства.