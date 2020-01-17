 Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте.
Глава МИД подчеркнул, что дискуссия относительно зарплат чиновников необходима. "Это, наверное, и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, включая чиновников и все остальное", - сказал Пристайко.
"Тот дисбаланс, который существует сейчас, его все равно рано или поздно придется решать. Оклады министров в 16 тысяч гривен - это является неуважением к нашему государству, и это есть путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий и еще что-то решался... Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи или кто еще получает в сотнях тысяч гривень, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен. Это означает, что мы сами себя обманываем, и этот вопрос надо решить как можно быстрее", - подчеркнул Пристайко.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе информацию о зарплатах министров и их заместителей.
Шо у вас градація така? Або 16 насмЄшка, або 300 уже не насмєшка, млять? Якщо немає грошей і погана економіка, яка не дозволяє підняти людям зарплати і пенсії то чого повинні піднімати зарплати міністрам? Думаю 1000 баксів це нормальна зарплата у бідній країні.
Але 100-200 тис. зарплати - це занадто!
От і у нас по хорошому треба прив'язати зарплату топ-чиновників до середньої по Україні. А ще краще - до мінімальної!
Государства во всем мире уважают за уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни и за уровень минимальной пенсии, во сколько раз он превышает прожиточный минимум, а не во сколько раз он ниже, а не за цену дамской сумочки секретутки министра!
Вам под елочку уродам по Тойоте, а кому-то на протез ни хрена не дали, и в госпиталь люди обезболавиющее должны нести.
Все-таки украинцы гораздо дурнее средних африканцев - на уровне ихних развитых обезъян, тех, которые себе требуют лишний банан у хозяина, если молча всю эту муйню на уши слушают, жуют, пьют и смотрят телевизор после работы.
Нарид все равно выберет таких же.
Уважение к государству начинается прежде всего с уважения государством народа который живет в этом государстве.
Уважение к государству начинается с уважения к с старикам и детям которые в нем живут.
А у нас получается государство это они а остальные это ПРОЛы из Оруэла.
Мы, конечно,- не Швейцария, поэтому наш кабмин вместе с премьером должен быть 2-3 человека. И ВР = человек 20 (чтобы каждая область была представлена хотя бы одним депутатом). Тогда и на европейские зарплаты может быть хватит (не шутка)...
депутатівсенаторів область "потягне'..)
Так что не нужно тут плакаться что министр 18 тысяч имеет...его доход под 100 тысяч...
А при увеличении оклада...размер премий не уменьшится...
проблема більша -Зарплати Суддів..
тсам зарплатний фонд куди більший..(
у Києві це середня зарплата плиточника......
так,пенсія 1 500 -це Ганьба..
але ця ганьба є і частково наслідком..
того,що Міністри йдуть на роботу красти... точно не за зарплатою (
За что ему зарплата?
Если плиточник буде красть ему не только не заплатят,а и башку отшибут.
А министру можно.
Он же назначен слугами народа.
Демократический прцессс
такийх як Абромавічюс,котрий погодився працювати ..за 7 000 грн