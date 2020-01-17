EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  6218  183
Все про:зарплата (1978) Кабмин (11509) Пристайко (362)

 Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что зарплата чиновников в 16 тысяч гривен является неуважением к государству.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Глава МИД подчеркнул, что дискуссия относительно зарплат чиновников необходима. "Это, наверное, и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, включая чиновников и все остальное", - сказал Пристайко.

"Тот дисбаланс, который существует сейчас, его все равно рано или поздно придется решать. Оклады министров в 16 тысяч гривен - это является неуважением к нашему государству, и это есть путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий и еще что-то решался... Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи или кто еще получает в сотнях тысяч гривень, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен. Это означает, что мы сами себя обманываем, и этот вопрос надо решить как можно быстрее", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе информацию о зарплатах министров и их заместителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/v3170444
 
 
 Топ комментарии
 
П..дар ти мокрожопий. А мінімалка це повага до держави?
 показать весь комментарий
 
А пенсії 1600 грн - то велика повага до людей.
 показать весь комментарий
 
Слуги Уроды! А пенсии по 1700, зарплаты учителей. медиков, почтальонов, работников зализныци, рабочих портов, нефтегаза......? Пристайко лучше бы жевал Твикс. падло.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
пусть уважаемый министр предложит коэффициент от минималки, но не более 20 на всей территории Украины - вот тогда и посмотрим где уважение а где желание выжить.
 показать весь комментарий
 
Коэффициента 20 нигде не бывает. Бывает 7-8. В Испании от средней зарплаты депутаты разных уровней получают от 1,2 до 1,4.
 показать весь комментарий
 
"Украина продолжает терять своих сыновей на Востоке! Вчера, 16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чуднивского РВК Житомирской области, допущенный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук. Родным павшего воина пусть Бог даст силы принять эту тяжелую весть. Искренние соболезнования!" - Источник: https://censor.net.ua/n3170453
 показать весь комментарий
 
 
А зарплаты по 400 тыс. грн. у министров при нищем населении вызывают прям гордость за страну....
 показать весь комментарий
 
 
жгіТЄ іщо! хочу бачити обісраних зєвиборців щодня! хочу чути їхнє скигління з кожного закапелку!!!
 показать весь комментарий
 
 
А оклады в минималку - увжение к медикам, педагогам, вообще к госслужащим низшего звена? На которых держатся все госинституты? РЕДКОСТНЫЕ *****!!!!!!!!!!!!...|!
 показать весь комментарий
 
 
*****, а пенсія в учительки з 40-річним стажем в 2000 грн нє насмЄшка, мля?!... Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8886
Шо у вас градація така? Або 16 насмЄшка, або 300 уже не насмєшка, млять? Якщо немає грошей і погана економіка, яка не дозволяє підняти людям зарплати і пенсії то чого повинні піднімати зарплати міністрам? Думаю 1000 баксів це нормальна зарплата у бідній країні.
 показать весь комментарий
 
 
1000 баксов... не сыпьте мне соль на рану... курс опустили, цены в гривне повышаются. где логика ?
 показать весь комментарий
 
 
Я мав на увазі зарплатню міністру 1000 баксів Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5810
 показать весь комментарий
 
 
пол Киева зарабатывают больше чем этот несчастный министр. у нас дворник обслуживает пять дворов - говорит что зарабатывает 18 000 гривен.
 показать весь комментарий
 
Наф нам твой киев.. кроме киева еще гдето люди живут
 показать весь комментарий
 
 
ты шо серьезно ? я даже не догадывался. а что ты без киева делать будеш ? лугандонскую республику ?
 показать весь комментарий
 
За таку роботу міністрів і 1000 баксів багато. А двірник це тяжка фізична праця, нехай і по 20000 отримують...
 показать весь комментарий
 
 
ну да, он херячит с 5 утра до 5 вечера за эти 18к , и в дождь и в снег, и летом и зимой. труд у него не легкий.
 показать весь комментарий
 
 
Я теж можу багато говорити, а офіційно середня зарплата по Києву 15-15,5 тис. грн (і це "грязними")...
 показать весь комментарий
 
 
ну и ? я разговор веду о том, что если ему не нравится быть министром за 16к - есть много другой работы, где люди имеют оклад больше чем он бедняга.
 показать весь комментарий
 
 
треба просто прописати сітку зарплат. Щоб умовно у міністра була зарплата, як 2-3 середніх по Україні чи 5-6 мінмальних (цифри можуть бути іншими, я для прикладу наводжу). І тоді як ростиме зарплата в Україні, то ростиме і зарплата міністрів.

Але 100-200 тис. зарплати - це занадто!
 показать весь комментарий
 
 
тут вобще удивительно что им еще и зарплату платят. они же явно не на зарплату покупают себе автопарки и квартиры размером с футбольное поле.
 показать весь комментарий
 
 
Якби у владі були державники, то вони б за половину цих зарплат змогли б спокійно найняти професуру топових економічних вузів. Ну професор в КНУ Шевченка, Могилянці чи КНЕУ не отримує і 40-50 тисяч, тому він на ці 40-50 тис. в уряді пахав би як віл! І тоді б пішли реформи, бо державою б керували інтелектуали іфахівці своєї справи!
 показать весь комментарий
 
 
А друга половина Києва у тому числі пенсіонери отримують мінімалку, то ми напевно не люди? Я пропрацювала 50 років і маю пенсію 3500грн. Живу сама, красти не вмію, напевно за це мене потрібно зневажати?
 показать весь комментарий
 
 
Тварь. Если у министров зарплата будет по 200-300 тысяч, так значит и государство станут уважать? А если по миллиону? Тогда может и сам Трамп на цирлах будет бегать. Идиот.
 показать весь комментарий
 
 
Государство за которое отдали жизни тысячи молодых хлопцев и девчат выбравшее мародеров во время войны вообще не заслуживает уважения.
 показать весь комментарий
 
 
Причем жизни отдавали не за бабки.... Как бы таких патриотов в министры, а не в могилы...
 показать весь комментарий
 
 
Хай для початку подивиться, яка різниця між середньою зарплатою і зарплатою чиновників у розвинутих країнах світу... Там максимум 3-4, ну може 5 разів...

От і у нас по хорошому треба прив'язати зарплату топ-чиновників до середньої по Україні. А ще краще - до мінімальної!
 показать весь комментарий
 
 
К социальной пенсии! А зарплата за весь период нахождения на службе не должна превышать выплату семье погибшего солдата!
 показать весь комментарий
 
 
В Испании 1,2-1,4 средней з.п получают депутаты разных уровней.
 показать весь комментарий
 
С кем поведешься, к той стае и принадлежишь!
 показать весь комментарий
 
 
Гоните этих дебилов на юх! К верблюдам в Оман! У них мозги засраны системно, постоянно и похоже уже на совсем - ему же уже больше тридцати. Значит уже не лечится!
Государства во всем мире уважают за уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни и за уровень минимальной пенсии, во сколько раз он превышает прожиточный минимум, а не во сколько раз он ниже, а не за цену дамской сумочки секретутки министра!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо повага до держави це плата за працю й пенсії , то вас потрібно розірвати за Наругу над державою Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6713 Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3127
 показать весь комментарий
 
 
оно, канешна, да, дристайке просто стремно бороться с агрессором всего за 16000 гривен в месяц, це вельми не патрыотичные расценки
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пристайко прав на все 100%.Кому не нравится,голосуйте за папередников.Они вам расскажут,то много есть вредно.Это я про Реву с Розенко.
 показать весь комментарий
 
 
А чим ці "мужновладці" відрізняються від реви і розенка?
 показать весь комментарий
 
 
Они едят меньше,и плюс мамоны у них меньше,чем у Ревы,Розенко,и Гройсмана.Гройсман правда к финишу похудал.
 показать весь комментарий
 
Это только оклад 16 тысяч. А там еще есть надбавки- выслуга например , и т.д. Сказал бы сколько на руки получают.
 показать весь комментарий
 
 
Там ще є купа доплат за "напружені важкі умови праці", "за виконання плану, економію бюджетних коштів на бидломасах"; премії на мільйони грн. і т.д., оплата держдач, держблядєй в саунах, пільги за комунальні послуги триповерхових "хатинок" площею 1000 м.кв., безоплатна оренда гектарів мисливських угідь, безплатні спорткомплекси з масажистами
 показать весь комментарий
 
 
Він отримав тільки оздоровчих майже 60 тисяч і навіть допомогу на поліпшення житловокомунальних умов ще майже 60 тисяч і каже що його не поважають у цій державі...
 показать весь комментарий
 
 
Уроды гребаные, если зарплата начальника почтальонов и самокатчиков в Кабмине, то сколько должен составлять оклад военнослужащего на фронте?
Вам под елочку уродам по Тойоте, а кому-то на протез ни хрена не дали, и в госпиталь люди обезболавиющее должны нести.
Все-таки украинцы гораздо дурнее средних африканцев - на уровне ихних развитых обезъян, тех, которые себе требуют лишний банан у хозяина, если молча всю эту муйню на уши слушают, жуют, пьют и смотрят телевизор после работы.
 показать весь комментарий
 
 
А смысл какой?
Нарид все равно выберет таких же.
 показать весь комментарий
 
А откуда тогда выплаты министрам и их замам в сотни тысяч грн???? От сырости????
 показать весь комментарий
 
 
Наша держава не заслуговує на повагу. І справа тут не в грошах.
 показать весь комментарий
 
 
А ты на мою пенсию поживи,работничек невье...й!
 показать весь комментарий
 
 
Ты же пенсионер. Значит целыми днями валяешься на диване. Зачем тебе много денег?(sarcasm)
 показать весь комментарий
 
 
...а сколько сейчас нормальный диван стОит? Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 375 ...отож
 показать весь комментарий
 
а пенсія 2500 - це респектіще для пенсіонерів?
 показать весь комментарий
 
 
складається враження, що для слуг, головне, це розмір оклада його і подільників.
 показать весь комментарий
 
 
Народ долбень миром на медикаменты и матпомощь скидывается, а этим все денег мало! Мало? звездуй на хрен! Когда рвались к корыту - ставки были известны. А теперь что? Хачу мульен? А минимальная пенсия НИЖЕ прожиточного минимума - это вас не кроцает?
 показать весь комментарий
 
 
Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко
Уважение к государству начинается прежде всего с уважения государством народа который живет в этом государстве.
Уважение к государству начинается с уважения к с старикам и детям которые в нем живут.
А у нас получается государство это они а остальные это ПРОЛы из Оруэла.
 показать весь комментарий
 
 
Народ это же и есть носитель власти в государстве.
 показать весь комментарий
 
 
Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5968

Мы, конечно,- не Швейцария, поэтому наш кабмин вместе с премьером должен быть 2-3 человека. И ВР = человек 20 (чтобы каждая область была представлена хотя бы одним депутатом). Тогда и на европейские зарплаты может быть хватит (не шутка)...
 показать весь комментарий
 
 
швейцарцы на референдуме отказались от добавки к пенсии в 2000 евро, только потому что сочли, что для бюджета их страны будет тяжело. в украине хоть один откажется?)))
 показать весь комментарий
 
 
згідно референдуму 2000 в нас вже би мав бути двохпалатний парламент(по 150 парламентаріїв у кожніц),одну з палат би формували регіони(6 депутатівсенаторів область "потягне'..)
 показать весь комментарий
 
Оклад это оклад...а еще есть премии...которые как оказалось составляют 100 и даже 200 процентов от оклада...и есть еще куча вмяких других доплат...
Так что не нужно тут плакаться что министр 18 тысяч имеет...его доход под 100 тысяч...
А при увеличении оклада...размер премий не уменьшится...
 показать весь комментарий
 
 
Зарплата 16 тыщь а премии получают по 200-300К. Хватит за лохов всех держать скоты.
 показать весь комментарий
 
 
Складається враження, що ця багатостраждальна країна взагалі ніколи не вибереться зі смердючого совка. Тільки там народ був ніхто, а чиновники - боги. Зекодло дуже активно почало нас вертати у ті часи. Маладая ******* з новими харями та старими хитрими дупами - рулить нас на расєю. З чим вас усіх і вітаю. Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2083
 показать весь комментарий
 
зачем пристайко мечет бисер перед свиньями, нужно как раньше з.п чиновника 3 тыс, остальные миллионы откатами.)))) и быдло довольно и чиновник сыт))) не готов еще наш народ к к среднему классу
 показать весь комментарий
 
Ви напевно у пристайка в обслузі, що знаєте про відсутність відкатів? Злодій ні за які гроші не стане чесною людиною, а чесна людина не крастиме ніколи. Не подобається зарплата, ДОПОБАЧЕННЯ. Їх туди за шиворот ніхто не тягнув.
 показать весь комментарий
 
 
Зарплаты сантехников, которые за вами убирают де**мо должны быть не меньше!
 показать весь комментарий
 
 
Це зарплата згідно Єдиної тарифної сітки, в якій ПОСАДОВИЙ ОКЛАД ПРАЦІВНИКА 1 ТАРИФНОГО РОЗРЯДУ в розмірі 2120 грн - ГАНЬБА ТАКОЇ ВЛАДИ. Яка відношення влади до громадян, така і (не)повага до влади і держави.
 показать весь комментарий
 
 
А зарплата медсестри (мінімалка) це повага ,..................................!!!!!??
 показать весь комментарий
 
 
16 тысяч? Что вы курите, г-н Пристайко? Или нас считаете обкуренными? Взывать к вашей совести бесполезно - чего нет, того нет.
 показать весь комментарий
 
 
А работа нашего правительства это не издевательство над народом? и вообще работа всей "СЕКТЫ 73" ????
 показать весь комментарий
 
 
зебуины, вы когда за этих уродов голосовали, сколько им зарплаты назначали ? где этот поц IgorL, а ну озвучивай голос 73% имбецилов
 показать весь комментарий
 
 
А до вас, клоунов, почему-то было уважение к государству.
 показать весь комментарий
 
 
Что б ты , баран, прочувствовал что такое жить на маленькую зарплату и после этого своей работой способствовал всяческому развитию экономики
 показать весь комментарий
 
 
Эти мрази еще и на 16 тыс не заработали, а уже раскрывают пасть на большие суммы.
 показать весь комментарий
 
 
так, це мало. Тищ 30-35 в самий раз. Але і не 200 тищ..
 показать весь комментарий
 
для міністра -70-80 тис це нормально..Замісникам(Кількістюдо 3-х)-40-50 нормально..
проблема більша -Зарплати Суддів..

тсам зарплатний фонд куди більший..(
 показать весь комментарий
 
16-17 тисяч оклад міністра..

у Києві це середня зарплата плиточника......

так,пенсія 1 500 -це Ганьба..
але ця ганьба є і частково наслідком..
того,що Міністри йдуть на роботу красти... точно не за зарплатою (
 показать весь комментарий
 
Плиточник кладет плитку,а министр краде.
За что ему зарплата?
Если плиточник буде красть ему не только не заплатят,а и башку отшибут.
А министру можно.
Он же назначен слугами народа.
Демократический прцессс
 показать весь комментарий
 
ми не настільки багата країна,щоб наймати Міністрами "безсрібників'..
такийх як Абромавічюс,котрий погодився працювати ..за 7 000 грн
 показать весь комментарий
 
а минимальные зарплаты и пенсии - это неуважение к народу....
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх