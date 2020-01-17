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 Политика Украины
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 Кабмин продолжит работу в штатном режиме до решения президента, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены Кабинета Министров Украины прибыли в Верховную Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Премьер вместе с министрами Кабмина прибыл в Раду в то время, как за трибуной стоял министр иностранных дел Вадим Пристайко и отвечал на вопросы нардепов.

Позже к трибуне подошел сам премьер.

"Правительство Украины продолжает работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров не прибыл в Верховную Раду на Час вопросов к правительству в связи с консультациями относительно заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука

Источник: https://censor.net.ua/v3170424
 
 
 Топ комментарии
 
Все у жанрі шоу: рампа освіттює Гончарука, а на інших частинах сцени, сховані від прожекторів, працівники змінюють реквізит.
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Вообще то шуты - они и в Африке шуты зеленые. "Гончарук написал заявление об отставке на имя президента". Вообще то премьер-министр подает заявление об отставке органу его избравшему - т.е. Раде, а не президенту. Или у бубочки уже забыли, что у нас согласно Конституции парламентско-президентская республика. И бубочка в ней вторичен
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Красивий фінт вухами.
Це неголене чмо каже, що дірка в бюджеті у 60 млрд. і зниження обсягів виробництва на 8 відсотків - велике досягнення команди.
Ну дійсно - ви зробили це разом!!!
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Весной прошлого года спорил с зе-фанатичными соседями . Моё мнение было - весной 2020 всё закончится .
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Шо за ВСЕ, конкретнее можешь выдавать? Все только начинается. Так что наберись терпения.
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согласен!
весной будет полная жопа...
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Пиши точнее, была и до весны будет, хотя бы так. Как по мне то лет, уже, десять.
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это вы свой гороскоп прочитали ?
или гидрометцентр дал прогноз засухи ?
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эти бабуины даже не знают что Премьера увольняет и назначает парламент.....
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Ну да,только что по телеящику объяснили,что заявление Гончарук должен был подать Разумкову,но для зе-бабуинов все это "какая разница".
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Все у жанрі шоу: рампа освіттює Гончарука, а на інших частинах сцени, сховані від прожекторів, працівники змінюють реквізит.
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Вообще то шуты - они и в Африке шуты зеленые. "Гончарук написал заявление об отставке на имя президента". Вообще то премьер-министр подает заявление об отставке органу его избравшему - т.е. Раде, а не президенту. Или у бубочки уже забыли, что у нас согласно Конституции парламентско-президентская республика. И бубочка в ней вторичен
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Вони не те, що забули, вони не знали. До їхнього приходу у владу їм не до законів було. Дехто з них, якщо і стикався з щаконидавством, то виключно з кримінальним. Тому їхні недолугі дії і заяви мене не дивують.
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Редакторы Цензора, а можно выложить в текстовой форме о чем говорил Гончарук. На работе нет возможности просмотреть видио.
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Краткое содержание: директор - лопух, управляющий - профан, который не знает, как донести до лопуха азы экономики. Пытаются использовать оливье в качестве метафоры. Не уверен, что получилось. Ну и до лопуха дошло то, за кого они его держат. Расстроился и не знает как реагировать. Вот вкратце текстовая версия ситуации.
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На работе надо работать, вы же не депутат.
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промвиробництво падало все друге пiврiччя, з прискоренням! як при цьому може рости ВВП?у бюджетi дiрка в 70 мiльярдiв! що буде далi?


квартальнi дебiли , блазнi та авантюристи з-пiд спiдницi бородатої баби каломойшi, збирайте манатки! звiльняйте посади!

шмаркля Янелох-Оманська, також збирай манатки, бо ти не впоралось зi своїми обов'язками.
*ти ж обiцяло пiти, якщо не зможеш? вперед!
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Красивий фінт вухами.
Це неголене чмо каже, що дірка в бюджеті у 60 млрд. і зниження обсягів виробництва на 8 відсотків - велике досягнення команди.
Ну дійсно - ви зробили це разом!!!
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жадные, не образованные, чванливые пауки, дососавшиеся до распила кормушки
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Это стадо клоунов-дебилов хоть немного хоть чего-то соображает?

Відставка[ред. | ред. код]
Прем'єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Верховна Рада розглядає питання про відставку не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем'єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття Верховною Радою рішення про відставку має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.

при чём здесь гавно-зе?

*********...
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Просто это еще один выпуск "лиги смеха". Посмотрели-разошлись. А в это время беня наверняка еще что-то дерибанит.
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Ото йуристи! Саме ЙУристи, бо навіть першокурсник знає, що призначає та звільняє з посади Прем'єр-міністра - Верховна рада... І рішення бубочки тут до тієї самої дупи, якою вони йуристи...
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Нема слів, влада долбойобів, причому всі навіть Президент, якщо він грається в такі ігри!
Ніякої серйозності, квартал продовжується, але у владі!
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Ну, вилизав Зелю: "ми всі прийшли в парламент завдяки Йосипу Віссаріоновичу Володимиру Олександровичу Зеленському...." Тому раб не туди заяву приніс. Аж гидко. У нього ж "в голові порожнина і туман".
Визнаю, Бужанський був правий вчора у частині свого передбачення про результат візиту Гончарука до Зеленського "выйдет оттуда уже не премьером, а рядовым пи***сом"
Ну, з невеликим уточненням, "вийшов поки що премьєром але уже пі***сом"
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Гончарук: "ми всі прийшли в парламент Володимиру Олександровичу Зеленському"
Угу, молодець Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4202

Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3543
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Интересно, как Зеля выплывет из этой истории...
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Также как и Янык, песню споет или расскажет стишок Анна Ахматовой
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Если Зеля кудись зникаэ,вместо него будет рулить Премьер первое время.Тому,подорвать второй эшелон обороны,перед наступом на перший эшелон дуже важливо.Бо тогда страна не отступит на вторые подготовленные позиции,а будет расстреляна в поле Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3026
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Самый прикол в том, шо оно думает что требуют отставки из-за того что он Бубочку назвал пустоголовым=)) ДА НАМ НАСРАТЬ как вы там друг друга называете, если ты дебил в экономике и вместе со своими тупыми министрамит загнали экономику в жопу, то вам там делать нечего! и да ВЕРНИТЕ В БЮДЖЕТ ПРЕМИИ КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗАРАБОТАЛИ!
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Volodymyr Viatrovych

@viatrovych

·54 мин

Приниження парламенту. Прем'єр використав парламентську трибуну для вибачень перед президентом.
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Эх, жаль Зеленкин на сцарь всея Рассеюшке

Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5466
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