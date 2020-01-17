 Кабмин продолжит работу в штатном режиме до решения президента, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Премьер вместе с министрами Кабмина прибыл в Раду в то время, как за трибуной стоял министр иностранных дел Вадим Пристайко и отвечал на вопросы нардепов.
Позже к трибуне подошел сам премьер.
"Правительство Украины продолжает работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров не прибыл в Верховную Раду на Час вопросов к правительству в связи с консультациями относительно заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.
весной будет полная жопа...
или гидрометцентр дал прогноз засухи ?
квартальнi дебiли , блазнi та авантюристи з-пiд спiдницi бородатої баби каломойшi, збирайте манатки! звiльняйте посади!
шмаркля Янелох-Оманська, також збирай манатки, бо ти не впоралось зi своїми обов'язками.
*ти ж обiцяло пiти, якщо не зможеш? вперед!
Це неголене чмо каже, що дірка в бюджеті у 60 млрд. і зниження обсягів виробництва на 8 відсотків - велике досягнення команди.
Ну дійсно - ви зробили це разом!!!
Відставка[ред. | ред. код]
Прем'єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Верховна Рада розглядає питання про відставку не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем'єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття Верховною Радою рішення про відставку має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
при чём здесь гавно-зе?
*********...
Ніякої серйозності, квартал продовжується, але у владі!
Йосипу ВіссаріоновичуВолодимиру Олександровичу Зеленському...." Тому раб не туди заяву приніс. Аж гидко. У нього ж "в голові порожнина і туман".
Визнаю, Бужанський був правий вчора у частині свого передбачення про результат візиту Гончарука до Зеленського "выйдет оттуда уже не премьером, а рядовым пи***сом"
Ну, з невеликим уточненням, "вийшов поки що премьєром але уже пі***сом"
Угу, молодець
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
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Приниження парламенту. Прем'єр використав парламентську трибуну для вибачень перед президентом.