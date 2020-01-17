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 Политика Украины
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Все про:ВР (24293) присяга (158) Санченко (1)

 Санченко принес присягу нардепа, в Раде он заменит ушедшую в ГБР Венедиктову. ВИДЕО

Александр Санченко принес присягу народного депутата Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Санченко включен в список партии "Слуга народа".

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", -  зачитал текст присяги Санченко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. До назначения нового директора его обязанности будет выполнять депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ирина Венедиктова.

16 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Александра Санченко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3170406
 
 
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они такие же как большинство избирателей..., как там в песне, - смотрюуууусь в тебя, как в зееееркало, до головокружеееееения....
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Ну що, збулась мрія багатьох дописувачів, на "Цензорі" - "Коли ж до влади прийдуть молоді обличчя? " і "Скільки ці старі функціонери будуть нами керувати?" Ну ось, прийшли, І як вам, молоді обличчя, краще стало?
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