 В киевской поликлинике 4-летнего мальчика придавило дверью, оставленной рабочими после демонтажа. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись с камер наблюдения появилась в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

Четырехлетний мальчик пришел в больницу вместе с мамой 13 января, так как заболел ветрянкой. В холле клиники на него упали демонтированные двери, оставленные рабочими. В результате ребенок получил перелом бедренной кости.

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