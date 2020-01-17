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 В киевской поликлинике 4-летнего мальчика придавило дверью, оставленной рабочими после демонтажа. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилось видео, как в коридоре рядом с регистратурой киевской детской поликлиники № 2 по проспекту Правды 64 А на ребенка упали металлические двери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись с камер наблюдения появилась в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

Четырехлетний мальчик пришел в больницу вместе с мамой 13 января, так как заболел ветрянкой. В холле клиники на него упали демонтированные двери, оставленные рабочими. В результате ребенок получил перелом бедренной кости.

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Источник: https://censor.net.ua/v3170404
 
 
 Топ комментарии
 
На ребёнка упало, потому что он потянул на себя эту дверь. Тут вопрос к родителям, которые не следят за детьми.
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Какая разница придавило его или нет ... ))))
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Пристегнуть не может! Но приучить с детства что бы не тянул свои грязные лапы к чужому - вполне реально!!!
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А украинские мамашки самые лучшие в мире)))
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Конечно - нарожали многомиллионные толпы пушмяса для сралиных-жуковых-петрпервых и прочих ублюдков В киевской поликлинике 4-летнего мальчика придавило дверью, оставленной рабочими после демонтажа - Цензор.НЕТ 521
а еще визжат шо у нас ведьм мол много.... только толку от них - как и от их коллег - попов
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Это ваши высказывания что то личное? Вас мама в детстве сильно обижала?
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воно тупориле бидло з вродженою травмою мізків
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Думаю вы правы. Тут половина коментаторов детоненавистники.
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Хотел дверь открыть -- рабочим нужно голову оторвать
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Какая разница придавило его или нет ... ))))
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На ребёнка упало, потому что он потянул на себя эту дверь. Тут вопрос к родителям, которые не следят за детьми.
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хорошо, что у вас нет детей..., не надо оставлять незакрепленный строительный мусор там, где ходят дети...
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Надо за детьми лучше смотреть,а не ***** щёлкать
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У 2023 році згідно планів зеленого шобла дверима від демонтажу системи захисту здоров'я пмитисне в всю Україну. Бо інакше і не може бути, коли на 25 районів Львівської обла ті, в тому числі 3-х гірських і мільйонний Львів планують залишити лише 9 опорних лікарень.
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А яжематери пофиг, наверное в телефон втыкала..
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вокруг еще столько бродит маленьких деток... !!!!
"молодцы" рабочие!
(не надо все валить на маму! она не может пристегнуть к себе детей (тем более в больничке, где должна быть хоть какая-то безопасность)...)
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Пристегнуть не может! Но приучить с детства что бы не тянул свои грязные лапы к чужому - вполне реально!!!
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Вы с мамой ходили строем? Вы никуда и никогда не влазили???
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А возле проезжей части невозможно пристегнуть детей и если под машину, то опять мама не виновата?
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возле проезжей части - там другие правила поведение ...там неограничено пространство для...шалостей и любопытства..там - вцепился в ребенка (детей) и крути головой!
Вы сами, когда нибудь были в больнице с двумя (и больше) детьми? с коляской, вещами, карточками и пр... Вы бы смогли проконтролировать все и всех???
а я когда то был! и чуть не поседел! пока с одной снимал куртку - потерял вторую....пока нашел вторую...впотела первая...пока переодевал первую, рассыпал все клунки, пока все пособирал, разрыдались обе (а в больничка раньше - узкие коридоры и хорошо, если есть стул...а то жмись с стенке в живой очереди...в хаосе с детьми, мамами, бабушками, вещами, кошелками!) потом - хочу в туалет, потом хочу пить, потом пошли домой, потом хочу к маме....
ходите в больничку со своим женами и детьми! оберегайте их от всех возможных неприятностей! осуждать так легко!!!
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Мамка в это время селфи в инстаграмчики выкладывала.
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И Так во Всем там дверь Там Турникет ноги от....рячил с тролейбуса выпадают Когда Мы из навязанного на Мира выйдем , а в Целивизованный.Может и Правильно , что переключились и поменяли Вектор Работы и поехали на зароботки в Европу . Может привезут культуру Производства.
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До тех пор пока тупици будут тянуть на себя двери и засовывать ноги под тролейбус - никогда!
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Захожу в Супермартет , а там работница так Вытерла , что стекла Не видно , я не удержался и подошел , и Говорю не мойте Так , кто то Лоб Разобьет , а если Моете то наклейку наклейте , чебурашку в Конце Концов . И это Везде.
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Не привезуть.......
Більшість молоді там і залишиться.
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Есть Ген , там запись как на флешке . Посмотрите на Диаспору . Ведь их же что то Движет Тяга к Родине Украине . Ара правнуки Поют Украинские Песни. А Кубанский Хор . Как русские не вытравливали и делали с Украинца хохла малороса , так они и Поют и Разговаривают.
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Это я про твою вообщето! Но что может понять дебил у которого мама дебилка!
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не трогать то что не тобой поставлено мамаши не спешат объяснять. Теперь ребенок сам понял что нельзя.
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З таким же результатом ця дитина могла потягти на себе і горщик з квітами або якийсь плакат на стіні.
Думаю нічого страшного - буде йому наука на майбутнє.
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Типичная халатность рабочих. Особенно в местах где есть дети. Умники, которые считают ,что все дети всегда ходят рядом с мамой, никогда не воспитывали детей.
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комменты все дебильные по определению..., можно просто посмотреть, как все устроено в заграничных лечебных заведениях, особенно для детей, там просто не оставляют демонтированные двери где попало, это абсурд и преступление..., жаль что еще не написали, что врачи этой гребаной поликлиники не спешили на помощь к ребенку, а ждали скорую 20 мин...
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И с этими людьми мы хотим построить в Украине Европу...
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С такими как ты можно построить только сортир!
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Если тупая мамаша не обьснит этом ребенку что нелязя тянуть все что не твое то следующий раз ему на голову в супермаркете упадет витрина с печеньем и у него нахер треснет череп.
И кто бы не был виноват потом в суде, тупая мамаша будет потом всю жизнь возить в инвалидной коляске дурачка!
Так будет лучше? Вам будет легче од того найдут виноватого или нет?
а этому ребенку потом будет легче когда он будет ездить всю оставшуюся жизнь и пускать слюни???
И какая разница кто виноват, будет уже потом???
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Буде наука і мамаші - роздовбайці і її вилупкові.
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