 В киевской поликлинике 4-летнего мальчика придавило дверью, оставленной рабочими после демонтажа. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись с камер наблюдения появилась в Facebook-сообществе "Киев оперативный".
Четырехлетний мальчик пришел в больницу вместе с мамой 13 января, так как заболел ветрянкой. В холле клиники на него упали демонтированные двери, оставленные рабочими. В результате ребенок получил перелом бедренной кости.
а еще визжат шо у нас ведьм мол много.... только толку от них - как и от их коллег - попов
"молодцы" рабочие!
(не надо все валить на маму! она не может пристегнуть к себе детей (тем более в больничке, где должна быть хоть какая-то безопасность)...)
Вы сами, когда нибудь были в больнице с двумя (и больше) детьми? с коляской, вещами, карточками и пр... Вы бы смогли проконтролировать все и всех???
а я когда то был! и чуть не поседел! пока с одной снимал куртку - потерял вторую....пока нашел вторую...впотела первая...пока переодевал первую, рассыпал все клунки, пока все пособирал, разрыдались обе (а в больничка раньше - узкие коридоры и хорошо, если есть стул...а то жмись с стенке в живой очереди...в хаосе с детьми, мамами, бабушками, вещами, кошелками!) потом - хочу в туалет, потом хочу пить, потом пошли домой, потом хочу к маме....
ходите в больничку со своим женами и детьми! оберегайте их от всех возможных неприятностей! осуждать так легко!!!
Більшість молоді там і залишиться.
Думаю нічого страшного - буде йому наука на майбутнє.
И кто бы не был виноват потом в суде, тупая мамаша будет потом всю жизнь возить в инвалидной коляске дурачка!
Так будет лучше? Вам будет легче од того найдут виноватого или нет?
а этому ребенку потом будет легче когда он будет ездить всю оставшуюся жизнь и пускать слюни???
И какая разница кто виноват, будет уже потом???