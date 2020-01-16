EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  4309  49
Материалы по теме:
Все про:контрразведка (211) правоохранительные органы (814) СБУ (14247) терроризм (18169)

 Бывшая военнослужащая Нацгвардии сотрудничала с террористами "ДНР" и передавала им информацию о боевых задачах в зоне АТО, - контрразведка. ВИДЕО

Военная контрразведка СБУ разоблачила и прекратила в Мариуполе разведывательно-подрывную деятельность бывшей военнослужащей Национальной гвардии, которая способствовала деятельности террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в поле зрения так называемой спецслужбы "ДНР" женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей Нацгвардии Украины. Представители "МГБ ДНР" осуществили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, предоставили агентурный псевдоним, обсудили способы двусторонней и экстренной связи. В ходе дальнейших коммуникаций они отработали задачи по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей.

Задокументировано, что, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая собирала и передавала необходимые террористам сведения.

Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с террористами.

В ходе проведения дальнейших неотложных следственных действий женщина предоставила обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с так называемым "МГБ ДНР".

Сейчас ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом избрана мера пресечения.

Таким образом, по результатам принятых СБУ мер, пресечена противоправная деятельность вражеского агента и предупреждено нанесение значительного ущерба обороноспособности нашего государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы пытались завербовать чиновника Минюста, - контрразведка СБУ

Источник: https://censor.net.ua/v3170307
 
   
 Топ комментарии
 
До стінки! Бо шмаркля знову обміняє на заробітчан.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
До стінки! Бо шмаркля знову обміняє на заробітчан.
 показать весь комментарий
 
 
Будет теперь на тюремной параше диалог налаживать.
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется эта дама толстая, посмотрите на очертания лица.....
 показать весь комментарий
 
 
Та да.Здорову ряху від'їла на мєнтовських харчах.
 показать весь комментарий
 
 
По заданию россиян, она в Нацгвардии выводила из строя бронежилеты, не жалея живота своего... Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 3603
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а когда уже возбудят уголовное дело на юлию тимошенко, которая запрещала украинским солдатам выходить из казарм и защищать украину в самом начале российско-украинской войны?
 показать весь комментарий
 
 
Тимошенко запрещала? А в какой должности и звании Тимошенко была, чтобы запрещать?
 показать весь комментарий
 
 
А в какой должности и звании Тимошенко была, чтобы запрещать?

--------
точно! юля была пустым местом
а раз за подыгрывание врагу уголовной статьи нет, то по этому этизоду бабу юлю не посадят
 показать весь комментарий
 
Я там ниже уже написал, кто подыгрывал врагу. А если вы сами понимаете, что Тимошенко не совершала уголовное преступление, то зачем бред пишите?
 показать весь комментарий
 
а тимошенко совершила десятки уголовных преступлений

это и газовый контракт по которому украина потеряла 100 млрд долларов
и закупки тамифлю в десятки раз дороже
и закупка микроавтобусов по ценам машин скорой помощи
и тд

у армии бензина не было, турчинов должен был танки руками толкать?

напоминаю, что в 2008 году тимошенко сорвала форум Украина - Нато, сказав шо нам в Нато не надо
вступили бы в нато - войны бы не было

да про эту российскую воровку можно писать сочинения на страницы, но зато у юлиных фанов во всем виноваты турчинов, порох и зеленский
это клиника
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то уголовное дело надо возбуждать против Турчинова, который не отдал приказ войскам, и против Порошенко за "Минские договоренности", по которым он сдал Раше Донбасс.
 показать весь комментарий
 
 
1. порошенко их не подписывал минские соглашения

2. если минск - это "сдача", то почему их собрался исполнять зеленский?
по твоей логике и ЗЕ и порох - 2 изменника
3. минские соглашения вообще не имеют никакой юридической силы
 показать весь комментарий
 
 
тоесть юлия тимошенко подписала газовые соглашения по которым украла у народа украины 100 миллиардов долларов, а на бутылку меня? =))

это место юли и на зоне, и на бутылке
 показать весь комментарий
 
Ты уже с бутылки верещишь, да, казламордае ??? Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 3969
 показать весь комментарий
 
А что такой приказ когда то был отдан?
 показать весь комментарий
 
цікаво, її арештують, як і волонтерів з кардіохірургами? чи сівуха випише медаль за дружбу мєжду народамі?
 показать весь комментарий
 
 
сівуха судячи з реклами новий телеканал відкриває! ШТА КДЄ КАГДА.. Мучає сцуку совкова ностальгія
 показать весь комментарий
 
Вы, конечно же, имеете в виду Порошенко? (Судя по дате совершения преступления).
 показать весь комментарий
 
 
Вы, товарищ пороховатник, знаете, что означает термин "головнокомандувач"?
 показать весь комментарий
 
Если ты не ошибся в написании, то главнокомандующий, это должность. Если ты имел ввиду "гавнокомандующий":
Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 2964
 показать весь комментарий
 
 
Его единственного батьку нации, гэтьмана, патриота. Если не пэтро, то кто?
 показать весь комментарий
 
 
Понять и простить. Это ж не доброволец и не волонтер.
 показать весь комментарий
 
 
все таки вариант с монтажной пеной, там выше, предпочтительнее
 показать весь комментарий
 
Ну и рожа! Чисто кацапская после месяца непрерывной пьянки. Еле в формат монитора поместилась, зараза! В тюрьме такую кормить,- себе дороже. К стенке!
 показать весь комментарий
 
 
а треба було водку по 90 гр робити?.. тьоткє нє хватало
 показать весь комментарий
 
..*Мендальку * їй пудову на шию .. Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 7712..Су ..!
..
..Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 1583..
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх