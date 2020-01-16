 Бывшая военнослужащая Нацгвардии сотрудничала с террористами "ДНР" и передавала им информацию о боевых задачах в зоне АТО, - контрразведка. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что в поле зрения так называемой спецслужбы "ДНР" женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей Нацгвардии Украины. Представители "МГБ ДНР" осуществили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, предоставили агентурный псевдоним, обсудили способы двусторонней и экстренной связи. В ходе дальнейших коммуникаций они отработали задачи по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей.
Задокументировано, что, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая собирала и передавала необходимые террористам сведения.
Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с террористами.
В ходе проведения дальнейших неотложных следственных действий женщина предоставила обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с так называемым "МГБ ДНР".
Сейчас ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом избрана мера пресечения.
Таким образом, по результатам принятых СБУ мер, пресечена противоправная деятельность вражеского агента и предупреждено нанесение значительного ущерба обороноспособности нашего государства.
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точно! юля была пустым местом
а раз за подыгрывание врагу уголовной статьи нет, то по этому этизоду бабу юлю не посадят
это и газовый контракт по которому украина потеряла 100 млрд долларов
и закупки тамифлю в десятки раз дороже
и закупка микроавтобусов по ценам машин скорой помощи
и тд
у армии бензина не было, турчинов должен был танки руками толкать?
напоминаю, что в 2008 году тимошенко сорвала форум Украина - Нато, сказав шо нам в Нато не надо
вступили бы в нато - войны бы не было
да про эту российскую воровку можно писать сочинения на страницы, но зато у юлиных фанов во всем виноваты турчинов, порох и зеленский
это клиника
2. если минск - это "сдача", то почему их собрался исполнять зеленский?
по твоей логике и ЗЕ и порох - 2 изменника
3. минские соглашения вообще не имеют никакой юридической силы
это место юли и на зоне, и на бутылке
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