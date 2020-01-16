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 Политика Украины, Общество
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 "Пытались не налажать", - Бутусов о реакции команды Зеленского на уничтожение украинского "Боинга" в Иране. ВИДЕО

Украинские власти достаточно адекватно отреагировали на уничтожение украинского "Боинга" в Иране, но допустили несколько коммуникационных ошибок, которые до сих пор не исправлены.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Видео 24 канала

По его словам, сейчас важно на высоком уровне усилить политическое давление на иранские власти, чтобы не потерять уважение к Украине на международном уровне, добиться наказания виновных и получить адекватные компенсации.

"Были коммуникационные ошибки, но в принципе пытались не налажать. Через некоторое время Зеленский отпустил ситуацию и передал тем людям, которые достаточно логически выстраивали пути состоявшихся действий... То, что говорил сам президент, у меня не вызывает вопросов - это одна из возможных тактик его действий. Большой минус - непонимание того, что возникла многоуровневая ситуация и критика Ирана - и тогда и сейчас, очень необходимая. Это мог делать, возможно, не президент или глава МИДа, но обязательно должен был сделать, к примеру, глава фракции "СН". Это должен был быть очень высокий уровень, который показывал бы высокий уровень возмущения и беспокойства Украины. Кстати, они не делают этого даже сейчас. Это очень вредно. Если мы не будем давить на Иран, то не будет ни уважения к нам, ни политической ответственности иранских властей за содеянное преступление, и о компенсациях можно будет забыть...", - заявил Бутусов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/v3170303
 
 
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хотелось как лучше, а получилось как всегда у ЗЕ команды
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Пытались отмазать зелю от Оманского зашквара.
И все. Другие мотивы были на далеком заднем плане.
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Зачем, Юрий, их отмазывать?
Во время войны учиться нужно было ДО того, как идти у президенты.
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"Это должен был быть очень высокий уровень, который показывал бы высокий уровень возмущения и беспокойства Украины. Кстати, они не делают этого даже сейчас. "

Как можно показывать то, чего нет????
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Облажаться не облажались, но обосрались по-полной.
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Как бы не относились к Юле,но её сегодняшняя фраза; "Украина некомпетентным профанам отдала в руки свое жыцця"...это оценка лучше не скажешь.Но тогда и к ней вопрос-а ты за кого топила Юля,не видела?
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так дома не было ни кого,кто должен был реагировать?среагировали те у кого кто то дома остался!про ВР что ни должны были немедленно собраться и говорить не хочу-свистка зеленого не было
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Критиковать легко, особенно того, у кого еще мало опыта...не ошибается тот, кто ничего не делает, не спотыкается тот, кто ползет.
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В Твиттере в 7 утра Ирана все было, и видео которое вы через 12 часов опубликовали и про ракету.
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Противно читать ,как можно облагораживать предателя ,летавшего на сходку убийц
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А чому всі інші так звані посадовці промовчали ?
Бо вони не мають права на заяви, якщо ім не дозволить ЗЕ.
А він не здогадався ! І так у всьому. Мінус, мінус, мінус...
Навіть по ситуації з Гончаруком помітно, що з нього ліплять ідола, божество, яке не терпить ні сантіграма критики.
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