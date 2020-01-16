 "Пытались не налажать", - Бутусов о реакции команды Зеленского на уничтожение украинского "Боинга" в Иране. ВИДЕО

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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По его словам, сейчас важно на высоком уровне усилить политическое давление на иранские власти, чтобы не потерять уважение к Украине на международном уровне, добиться наказания виновных и получить адекватные компенсации.

"Были коммуникационные ошибки, но в принципе пытались не налажать. Через некоторое время Зеленский отпустил ситуацию и передал тем людям, которые достаточно логически выстраивали пути состоявшихся действий... То, что говорил сам президент, у меня не вызывает вопросов - это одна из возможных тактик его действий. Большой минус - непонимание того, что возникла многоуровневая ситуация и критика Ирана - и тогда и сейчас, очень необходимая. Это мог делать, возможно, не президент или глава МИДа, но обязательно должен был сделать, к примеру, глава фракции "СН". Это должен был быть очень высокий уровень, который показывал бы высокий уровень возмущения и беспокойства Украины. Кстати, они не делают этого даже сейчас. Это очень вредно. Если мы не будем давить на Иран, то не будет ни уважения к нам, ни политической ответственности иранских властей за содеянное преступление, и о компенсациях можно будет забыть...", - заявил Бутусов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.