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 Политика Украины
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 "Эту власть нужно немедленно менять всю. Пусть возвращаются в свои 95-е кварталы", - Тимошенко о скандале с Гончаруком. ВИДЕО

Глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за полную смену власти в Украине из-за "ее некомпетентности".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом Тимошенко заявила в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады 16 января.

Она прокомментировала обнародованные накануне аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука.

"Такие разговоры ключевых игроков команды президента открывают глаза украинскому обществу. Когда они сами это про себя говорят, что премьер не разбирается в экономических вопросах - и это во время кризиса и финансового краха, который сегодня переживает страна, - это значит, что кто-то сознательно бросает нам в руки невежд, которые делают то, что им заказали извне", - заявила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, в настоящее время не имеет значения, отправит ли президент Зеленский премьера в отставку или нет.

По ее мнению, от непрофессионализма нынешней власти Украину спасет только полная ее замена.

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"Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья - снимать Гончарука или нет, что они будут делать с правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю - от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, голосующих за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать.

Страна эмоционально, основываясь на сериале "Слуга народа", отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам... Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины".

Источник: https://censor.net.ua/v3170271
 
   
 Топ комментарии
 
хотя саму Юлю тоже на пушечный выстрел к владе приближать нельзя!
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Как никогда согласен с бабой Юлей "Эту власть нужно немедленно менять всю. Пусть возвращаются в свои 95-е кварталы", - Тимошенко о скандале с Гончаруком - Цензор.НЕТ 8088
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Зеленая власть вся слабоумная и шутовская. Она погубит Украину, она безответственная, непатриотичная и тупая и не имеет права быть в таких тяжелых условиях, в которых находится страна. Геть зеленое барахло из власти!
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1. в украине никогда небыло таких высоких зарплат как сейчас
"кризис" в голове бабы юли

2. за пару месяцев только коты рожают, поэтому власть и выбирают на 5 лет, чтобы дать возможность что то реально изменить
выбрали зеленского - пусть работает до 2024 года (если, конечно, не будет гос измены)

3. подписав свои газовые соглашения, юлия тимошенко украла 100 млрд долларов у народа украины
место этой воровки - на зоне
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Коломойский уже готовит ещё одну свою марионетку
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