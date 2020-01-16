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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17975) Путин (25381) Россия (74748)

 Послание Путина Федеральному Собранию доказывает, что он не собирается заканчивать войну с Украиной, - Порошенко. ВИДЕО

Отставка российского правительства не имеет никакого значения, ведь вся власть в России принадлежит и будет принадлежать одному человеку - Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко в интервью журналистам, комментируя послание Путина Федеральному Собранию и отставку российского правительства.

"Моя абсолютно твердая позиция - в России нет правительства, в России нет парламента, Думы, нет Федерального Собрания. Вся власть в руках одного человека. Фамилию и имя этого человека вы очень хорошо знаете. Поэтому отставка или назначение нового российского правительства меня совершенно не интересует и не должно интересовать украинцев", - сказал Порошенко.

В то же время он отметил, что вчерашнее послание Путина Федеральному Собранию нужно очень внимательно проанализировать.

"Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной", - подчеркнул пятый Президент.

"Второй вывод - Путин собирается оставаться навсегда. У него заканчивается срок президентских полномочий, и цель вчерашнего послания - это изменения в Конституцию, которые теперь уже, когда президентом может быть не Путин, забирают у этого президента всю власть, переносят ее для другой должности. Я не знаю, как она будет называться - или председатель Государственного совета, или премьер-министр, или что-то вроде того, что произошло в Казахстане, но это будет один человек - Путин", - сказал он.

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"Все, для чего это делается - для того, чтобы сохранить власть в руках Путина", - убежден политик.

"Поэтому я советую всем очень тщательное внимание обратить на послание и на проект изменений в Конституцию Российской Федерации. Это несет прямые риски и угрозы нашей стране", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" также отметил, что в этих условиях Украинское государство должно объединиться, чтобы достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год, а не так, как это делает нынешняя власть.

"Я считаю, что коммуникационная стратегия с начала года была бездарно проиграна, что те первые кризисные вызовы, с которыми столкнулась новая власть - были проиграны. Над "Оманом украинцев" смеется весь мир. Я твердо убежден, что это время, когда должны начаться решительные объединяющие шаги со стороны действующей власти", - подчеркнул Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3170264
 
   
 Топ комментарии
 
А де ж ЗЄліна реакція на таке "пасланіє" Х..ла? ЗЄля ще президент України чи знову в Омані дурмані?
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На такі заяви Х..оа повинен реагувати ЗЄпрепиздент, але він десь прої...вся.
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сегодняшнюю ситуацию в отношения Украина и Рашка, можно выразить одной фразой:
"Это отложенная война, потому что в 2014 году сожрать Украину у Рашки не получилось!"
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Новый начальник РАБссии Алексей Кудрин станет новым мышибратом Украины.У Ведмедева денег нет,не получилось.Гранаты не той системы оказались Послание Путина Федеральному Собранию доказывает, что он не собирается заканчивать войну с Украиной, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3411
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зато вияснили кто встречался с зюзей в Омане. Прилетело не только султану.
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Шось його багато сьогодны.. З запою вийшов чи шо? На допит йди, курво!
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На такі заяви Х..оа повинен реагувати ************, але він десь прої...вся.
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ему сценарий пишу, подождите, скоро проявится )))))
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Весна уже скоро....ко-ко-ко
Барыга....ко-ко-ко
Будем сажати прям с ОМАНА....ко-ко-ко

ЗЕлбоеды!)))) Вам еще не надоело?))))
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Як посадять цього прохвоста, можна й помирати спокійно
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А давай ты сейчас сдохнешь, а порох завтра
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А як же зек обізьЯник? Кіля Азіров? кум Мертвечук?
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Боюсь жыть ты будешь долго!))))
Увидишь еще посадку ЗЕньки и БЕНЬКИ!))))
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я не проти.. и того, і цього.. на довічне.. 2 сапога - пара
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Так ты голосовал за САПОГА!?)))
о Боги...и це мудрый украинский нарИд!))))
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АТО за годыны(с)
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"Кінець епохи бідності" (с).
"Гдєтапасрєдінє" (с).
"Я - нє лох, мне 42 года" (с).
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Как это к теме о не прекращении войны?
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Ты не переживай так
«украинская оккупация - это временно»(с)
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А де ж ЗЄліна реакція на таке "пасланіє" Х..ла? ЗЄля ще президент України чи знову в Омані дурмані?
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А какое Зеленскому дело до этого "паслания" ? Это Петя 8-ми процентный последнее время в каждой бочке затычка.
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Для особливо обдарованих хто не знає функцій президента нічого не пояснюю і не коментую.
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Хороший президент был. Жаль, что голосов с "гулькин нос" собрал.
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как видишь,собрание 73% голосов - это тоже не достижение,а лишь удачная распродажа билетов в цирк.. Послание Путина Федеральному Собранию доказывает, что он не собирается заканчивать войну с Украиной, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9594
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не прошло и года ,а у зели теперь и того гулькиного носа нет... Так что все еще впереди - впедролим мы вас кацапы по самое не хочу
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сегодняшнюю ситуацию в отношения Украина и Рашка, можно выразить одной фразой:
"Это отложенная война, потому что в 2014 году сожрать Украину у Рашки не получилось!"
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Ну, тепер Україна вже не бандерівська, а мила, пухнаста і зелена як огірок.
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Да уж. И мальчиков больше не распинают и снегирей уже не едят. Тоска! Нет Петра, нет жизни в стране. Путен осмелел, голову поднял. К собранию даже обращается. При Петре такого не было!((
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"...в этих условиях Украинское государство должно объединиться"
Пэтя,когда следующий ******* "объединения"?
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Тех кого не объединяет майдан не стоит вообще считать украинцами, вот например как биоотход по имени Сэр_гей Сэр_геев.
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видосик на беговой дорожке снимает кокоины выгоняет
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Страшная сказка на ночь для зебилов,( если будете зе дескредитировать, то русские нам в кресло опять пороха посадят!)
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... и о погоде: в голове у зехаранта сохраняется густой туман, ожидаются небольшие желтые осадки в глаза его электората
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В 2014 году Порошенко не будучи президентом Украины 1 марта,среагировал на голосование в ДурьДуме РАБссии "о введении кацаПсинского быдла в Украину",текст прочитал в СовБезе ООН Чуркин.Вам просто повезло тогда, что Порох оказался у власти с 7 июня 2014 г..Сейчас бы лизали зад плешивому Педофилу по полному тарифу...
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Так зебилы об этом и мечтали пять лет.
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Те, що Х-ло не дасть закінчити війну - це зрозуміло. Головне, щоб і потім, після того, як він прийме участь у гонках на лафетах, українці не впали в оману (чорт, і тут Омана) і не почали дружити з споконвічним ворогом-маскалем.
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святой человек всегда силен вещей печенью
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Кстати:
Зе-бильчики все еще веруют, что "надо просто перестать стрелять"?
Или кой-какие мозги у них еще окончательно не атрофировались?

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В мозгах петиков одновременно уживаются две противоречащие теории о том, что "Зеля мирно сливает Украину *****" и "***** будет завоевывать Украину военным путем" - и ничего, живут как-то с этим.
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В мозгах у ********** вообще ничего нет, как впрочем и самих мозгов, и ничего
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мозги? какие мозги? у кого? у телевизора вместо башки? так их там нету....
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Этому типа главнокомандующему нужно было не трусливо прятаться и думать о фабрике в Липецке, когда русские стали обстреливать наши войска со своей территории, а выполнять свои обязанности и законы Украины.
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Нє, йому треба було героїчно никатись від повісток.
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Президент України відреагував. А шо скаже зєлєнскій?
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Президент України Зеленський скаже своє слово, а екс-президент хай реагує на дозу інсуліну і щоб він був не китайський.
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***** предложил вбухать серьёзные деньги в помощь семьям с маленькими детьми. Можно смеяться, но предложены дельные вещи.
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Кацапы пишут, что мишутка посмел перечить царю.
На замечание царя, что правительство мало уделяет внимание национальным проектам, мишутка ляпнул, что национальные проекты не совпадают с национальными интересами.
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Как должно быть больно за страну этому человеку. Вороватые брехуны-это устоявшееся мнение мира об украинцах.
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🤣🤣эта свинья все время пугает народ
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Ты СВИНОТА под флагом США!
иди бастуй против импичмента Трампу!)))
АЛЕША!!! ВОДКИ НЕТ!
ИДИ ДОМОЙ...
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Слухай... Зараз страшна зовнішність - це не вирок.
Тож досить оцього самоїдства перед дзеркалом!
Піднімай дупу та йди до пластичного хірурга!
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и призыв на срочную службу зеля возобновил,как так?пачему?
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Что бы сделать такое заключение не нужно слушать послания этого уе@ка!
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Порошенко - Гетьман !

Державный человек
С бубочкой даже сравнивать стыдно Послання Путіна Федеральним Зборам доводить, що він не збирається закінчувати війну з Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9754
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В Україні зараз я не Лох мені 42 роки в президентах.
Ну як не скористатись цією можливістю. Він же профан у всьому.
Я лише уявляю, як він запустив зовнішню політику..
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